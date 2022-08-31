СМИ: ВС России перемалывают батальоны ВСУ на херсонском направлении

Украинские войска несут большие потери при попытке прорваться к Херсону, интенсивные бои продолжаются на южном направлении, сообщают СМИ.

Не меньше трех батальонов ВСУ пытаются пройти в сторону Херсона, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Десятки танков и боевые машины пехоты пошли в наступление через поля, говорится в сообщении. При этом они столкнулись с «плотным огнем» артиллерии ВДВ России и пехоты.

Российские военные корректируют свои действия с помощью беспилотников.

При этом наблюдается «серьезный натиск врага» на этом направлении, в регионе продолжается «перемалывание техники и живой силы ВСУ».

Во вторник Минобороны России сообщило, что при разгроме наступления ВСУ за сутки уничтожено 48 танков, 46 БМП и более 1200 украинских военнослужащих.

В среду ведомство заявило, что попытка ВСУ возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась.