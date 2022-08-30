ВМС Британии раскрыл подробности поломки новейшего авианосца

ВМС Великобритании подтвердили, что у авианосца HMS Prince of Wales, сломавшегося ранее вскоре после того, как он отошел от берегов страны, поврежден гребной вал.

«Вскоре после того, как корабль отплыл в субботу, была обнаружена механическая неисправность правого гребного вала. Я посетил корабль сегодня, чтобы лично увидеть, в чем состоит проблема, и как мы в Королевском флоте можем поработать вместе, чтобы убедиться, что корабль может успешно вернуться к выполнению своих задач. После первоначальной оценки, скорее всего, неисправность потребует ремонта, что может повлиять на программу судна», – передает РИА «Новости» слова контр-адмирала Стива Мурхауза.

Как сообщает газета Telegraph, специалисты из ВМС все еще работают над определением степени серьезности неисправности, и не исключено возвращение авианосца в порт, что может включать длительную инспекцию в сухом доке. Отмечается, что ранее судно было перемещено с якорной стоянки Сэндаун в близлежащий Стокс-Бэй для более детального осмотра.

В ноябре 2020 года в докладе комитета парламента по расходованию государственных средств было сказано, что британские авианосцы «Королева Елизавета» и «Принц Уэльский» стоимостью 6,4 млрд фунтов стерлингов не смогут выполнять поставленные задачи из-за нехватки кораблей поддержки и истребителей F-35.

Ранее британцы назвали позором поломку нового авианосца.

Напомним, новый британский авианосец HMS Prince of Wales сломался вскоре после того, как отошел от берегов Соединенного Королевства для участия в учениях с США. Корабль стоимостью в три миллиарда фунтов стерлингов стоит на якоре вблизи острова Уайт.