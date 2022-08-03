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3 августа, среда | Последнее обновление — 17:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Страны ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки
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Если раньше отступления Китая под американским давлением можно было объяснить словами «Пекин стремится не вступать в конфронтацию из-за малозначительных проблем и вместо этого собирается с силами», то с тайваньским вопросом это не работает.
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Тайвань заявил о вошедших в опознавательную зону ПВО китайских истребителях
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Почти 30 истребителей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в среду в опознавательную зону тайваньского ПВО, сообщило оборонное ведомство острова.
В операции участвовали 16 истребителей Су-30, шесть J-11 и пять J-16, передает ТАСС со ссылкой на сообщение тайваньского ведомства.
Тайваньские военные распространили радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.
При этом министерство не уточнило, когда именно произошел полет – во время или после отбытия из Тайваня американской делегации во главе со спикером нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какими последствиями обернется визит Пелоси на Тайвань.
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Китай предупредил главу МИД Германии о последствиях опрометчивых заявлений по Тайваню
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Пекин предупредил министра иностранных дел Германии Анналену Бербок о последствиях опрометчивых заявлений по Тайваню, которые не соответствуют фактам, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
У нее поинтересовались, как в условиях усиливающейся напряженности в регионе власти Китая относятся к перспективам оказания поддержки Тайбэю Германией.
«Недавние высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок [по тайваньскому вопросу] не соответствуют действительности. Нарушение принципа «одного Китая» может подорвать двусторонние отношения [ФРГ] с Китаем. Мы надеемся, что германская сторона займет объективную и правильную позицию по Тайваню», – передает ее слова ТАСС.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Вскоре Пелоси заявила о вероятности скорого заключения торгового соглашения США с Тайванем.
В китайских СМИ заявили, что Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» подрывая мир в Тайваньском проливе.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
Пелоси предположила причину «шумихи» вокруг ее визита на Тайвань
Находящаяся с визитом на Тайвани спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что общественный резонанс вокруг ее визита был создан из-за занимаемой ею должности – третий по значимости пост в государственной иерархии США.
«Я думаю, важно отметить, что члены Конгресса США [бывали на Тайване в прошлом], некоторые из них совершали поездки ранее в этом году <...>. Полагаю, они (власти КНР – прим. ВЗГЛЯД) подняли большую шумиху, потому что я спикер», – заявила она в среду на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь, передает ТАСС.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
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Лавров провел параллели между действиями США на Тайване и Украине
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Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином заявил, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань отражает ту же ситуацию, что и поведение США на Украине.
Министр отметил, что не может утверждать, что двигало Соединенными Штатами, но, по его словам, эта ситуация отражает «ту же самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации», пишет РИА «Новости».
Ранее в статье китайской государственной газеты Global Times сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» она подрывает мир в Тайваньском проливе. В материале отмечено, что прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
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Китайские СМИ назвали Пелоси «божком чумы»
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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими глупыми и провокационными действиями она подрывает мир в Тайваньском проливе; прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times.
«Во вторник вечером спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси украдкой приземлилась на китайском острове Тайвань, как вор, подорвав мину, которую она сама бросила в отношении ситуации в Тайваньском проливе и китайско-американских отношений. Китай неоднократно предупреждал о вопиющем характере визита и о том, насколько серьезными могут быть последствия. Но Пелоси осталась глуха, Вашингтон также не принял действенных мер, чтобы остановить это, что спровоцировало новый виток напряженности и серьезные вызовы в районе (Тайваньского) пролива», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
Указано, что глупые, безрассудные, опасные провокационные действия Пелоси возлагают всю ответственность за подрыв мира и стабильности в районе Тайваньского пролива на США и руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня.
В статье отмечается, что визит Пелоси на Тайвань не только нарушил принцип «одного Китая» и положения трех совместных коммюнике Китая и США, но также и резолюцию 2758 ООН.
«Подобно «политическому божку чумы», Пелоси не принесла региону никакой пользы, кроме рисков и напряженности на Тайване», – добавили авторы.
Также они обратили внимание на сообщения ряда тайваньских СМИ о том, что Тайбэй пытался отозвать свое приглашение Пелоси, но тем не менее вынужден был организовать прием американской делегации.
Новость весьма интригующая, добавили в Global Times, так как наглядно демонстрирует низкий уровень мышления и сомнительный менталитет руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня, а также безапелляционное и эгоистичное отношение Пелоси к Тайваню.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
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Эксперт назвал последствия санкций Китая против Тайваня
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«Экономические санкции не окажут влияния на политические силы острова, однако нанесут серьезный ущерб обеим экономикам, людям и предприятиям. Вместе с тем, стоит ожидать от Китая и более жестких мер в военно-политической области», – заявил газете ВЗГЛЯД китаевед Кирилл Бабаев, комментируя введенные Пекином экономические санкции против Тайваня.
«Пока Китай ввел только первую порцию своих санкций. Безусловно, последуют и другие. Однако уже сегодня можно говорить о том, что по целому ряду отраслей Тайваня будет нанесен существенный удар, поскольку экономические связи были довольно сильными», – рассказал руководитель Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.
«Кроме того, мы знаем, что санкции никогда не дают одностороннего эффекта. Они ударят как по экономике Тайваня, так и по экономике самого Китая. Помимо этого, рестрикции разрушат хозяйственные связи между материком и островом, что приведет к нежелательным последствиям для КНР», – отметил собеседник.
«Вместе с тем, стоит полагать, что Китай не ограничится экономическими санкциями, а будет наращивать давление и в военно-политической области. Военные учения тому подтверждение. Также нельзя исключать морской блокады острова. Такое давление, в свою очередь, может привести к гораздо более серьезным последствиям, нежели экономические санкции», – пояснил эксперт.
«Кроме того, учитывая «политику одного Китая», китайские власти не смогут объяснить такие меры собственному населению. Ведь КНР считает Тайвань своей провинцией. И при таком раскладе экономические санкции – не очень хороший инструмент. Он бьет по экономике, людям, предприятиям, но не по режиму на острове. А ведь именно с ним и борется Пекин», – заключил Бабаев.
Ранее власти Китая приняли решение со среды приостановить экспорт песка на Тайвань на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщил телеканал CGTN со ссылкой на министерство коммерции Китая, передает РИА «Новости». Причины временного прекращения вывоза песка на Тайвань не указаны.
Кроме того, Китай приостановил импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня, а также принял решение ввести санкции против двух тайваньских фондов.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Пелоси взорвала мину в отношениях Китая и США, и окончательно развернула Китай лицом к России.
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Захарова: Визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят партнеров
Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды, заявила спикер МИД Мария Захарова.
«На самом деле то, что было сделано за эти сутки, – а на самом деле вот эта драма вокруг Пелоси развивалась несколько дней, я думаю, просто стало для всех очевидным – Соединенные Штаты Америки ни в грош не ставят никого из своих партнеров, будь то ближайшие союзники, стратегические союзники, будь то партнеры, будь то страны, с которыми развиваются отношения в различных направлениях, им все равно», – передает радио Sputnik ее слова.
Захарова добавила, что такой шаг со стороны США был сделан «ради сиюминутной выгоды, ради моментальной конъюнктуры, ради пресловутого пиара внутреннего и внешнего они готовы жертвовать всем, в том числе и остатками собственного реноме».
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
Кроме того, по мнению представителя МИД, визит Пелоси – «дикая акция».
«Если что-то еще оставалось хотя бы из разряда «интересов США», в частности, в азиатском регионе, то вчера это было уничтожено. Для чего сейчас потребовалась эта дикая акция? Этого требует политическая конъюнктура», – добавила она.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
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Пелоси завершила визит на Тайвань
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею, трансляцию вылета вел тайваньский телеканал «Саньли».
Визит Пелоси на Тайвань длился 19 часов 20 минут. В 18.01 по местному времени (13.01 по мск) самолет политика вылетел из тайваньского аэропорта Суншань и направился в Южную Корею, передает РИА «Новости».
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.
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Китайский МИД пообещал ответить на визит Пелоси на Тайвань всеми возможными контрмерами
Китайские власти обязательно применят все возможные контрмеры в ответ на визит спикера Палаты представителя Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявила официальный представитель китайского МИД КНР Хуа Чуньин.
«Пелоси посетила Тайвань, невзирая на настойчивые протесты Китая. Китай примет все необходимые контрмеры, чтобы решительно защитить национальный суверенитет и территориальную целостность», – передает ТАСС ее слова.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Вскоре Пелоси заявила о вероятности скорого заключения торгового соглашения США с Тайванем.
В китайских СМИ заявили, что Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» подрывая мир в Тайваньском проливе.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
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Китай приостановил ввоз цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции с Тайваня
Китайские власти с 3 августа приостановили ввоз цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции с острова Тайвань, сообщило Главное таможенное управление КНР.
Как уточняется в распространенном заявлении, Китай больше не будет закупать у Тайваня лимоны, грейпфруты и апельсины, а также мороженную скумбрию и волосохвостов – длинную лентообразную рыбу, лишенную чешуи, передает ТАСС.
Как прокомментировал данную меру официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан, Пекин действует «на основании правил безопасности и соответствующих стандартов». «Мы учли внешнеторговый регламент», – уточнил он.
Ранее Китай приостановил экспорт песка на Тайвань, а также импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня, а также принял решение ввести санкции против двух тайваньских фондов.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Лавров: Визитом Пелоси на Тайвань США пытаются доказать миру свою безнаказанность
Визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Штаты пытаются доказать всему миру свою безнаказанность – «что хочу, то и ворочу», заявил глава МИД Сергей Лавров.
«То, что это отражает ту самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации, у меня сомнений не вызывает – это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу», – передает РИА «Новости» его слова.
Лавров добавил, что не видит другой причины «создавать такой раздражитель практически на ровном месте, прекрасно зная, что это значит для Китая».
Ранее в статье китайской государственной газеты Global Times сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» она подрывает мир в Тайваньском проливе. В материале отмечено, что прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
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Нэнси Пелоси прибыла в Южную Корею
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Южную Корею, приземлившись на американской военной базе Осан, следует из данных сервиса Flightradar, который отслеживает полеты в режиме реального времени.
По информации южнокорейских СМИ, около 23.00 по местному времени (17.00 мск) она прибудет в отель, где проведет ночь. В четверг утром по местному времени запланирована встреча с председателем Национального собрания (парламента) Республики Корея Ким Чжин Пхе, пишет ТАСС.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какими последствиями обернется визит Пелоси на Тайвань.
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Пелоси заявила о вероятности скорого заключения торгового соглашения США с Тайванем
США вскоре могут заключить торговое соглашение с Тайванем, заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь.
«Мы обсудили торговое соглашение, которое может быть заключено, и заключено скоро», – передает ТАСС ее слова со ссылкой на телеканал Bloomberg.
При этом Пелоси выделила эту инициативу как основную в сфере экономического сотрудничества Соединенных Штатов с островом, напомнив об Индо-Тихоокеанской экономической инициативе президента США Джо Байдена и отметив, что, хотя Тайвань не является ее частью, Вашингтон все равно заинтересован во взаимодействии с островом в сферах безопасности, экономики и государственного управления.
Ранее в статье китайской государственной газеты Global Times сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» она подрывает мир в Тайваньском проливе. В материале отмечено, что прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
-
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В Тайбэе пообещали отреагировать на военную активность Пекина укреплением связей с США
Тайбэй в ответ на усиление военной активности Пекина в районе Тайваньского пролива намерен наращивать свою оборону и укреплять взаимодействие с США, заявили в МИД Тайваня.
«В нынешней ситуации правительство, помимо наращивания оборонных возможностей, также будет поддерживать тесные контакты и взаимодействие с США и другими близкими по взглядам странами, совместно защищать основанный на правилах международный порядок, избегать наращивания эскалации в регионе, поддерживать мир, стабильность и процветание в Тайваньском проливе, а также во всем Индо-Тихоокеанском регионе», – передает ТАСС сообщение внешнеполитического ведомства.
По информации МИД, Пекин своей военной активностью в районе «бросил вызов мировому порядку, нарушил мир и стабильность в Тайваньском проливе». Особую обеспокоенность в Тайбэе вызвал запрет властей в Пекине на вхождение в зоны проведения учений для иностранных самолетов и судов. По мнению ведомства, это серьезно влияет на международную торговлю и логистику.
Ранее в статье китайской государственной газеты Global Times сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» она подрывает мир в Тайваньском проливе. В материале отмечено, что прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
-
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Песков посоветовал не делать громких заявлений об угрозе мировой войны на фоне визита Пелоси
Не стоит бросаться громкими «громкими и страшными словами» об угрозе масштабной мировой войны на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, призвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я не сторонник бросаться такими громкими и страшными словами. Предлагаю этого не делать», – сказал он в ответ на просьбу оценить, насколько близко мир подошел к новому мировому противостоянию и угрозе масштабной мировой войны на фоне визита Пелоси.
При этом Песков признал, что недооценивать рост напряженности в связи с этим визитом нельзя.
«Недооценивать уровень напряженности, который был спровоцирован этим визитом, в регионе нельзя. Это самая чистая провокация. Это никакая не линия, направленная на поддержку свободы и демократии. Это чистая провокация. Здесь нужно подобные шаги называть своими именами», – передает его слова ТАСС.
«Мы убеждены, что никакие политические цели не должны и не могут достигаться такими провокационными шагами», – подчеркнул представитель Кремля.
Он также заявил, что контакты между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином из-за ситуации вокруг визита Пелоси на Тайвань не запланированы.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какими последствиями обернется визит Пелоси на Тайвань.
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Генсек ШОС выступил против вмешательства извне в дела стран-членов
Шанхайская организация сотрудничества выступила против внешнего вмешательства во внутренние дела стран-членов, заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин касательно визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
«Принцип «одного Китая» является общим консенсусом международного сообщества и основной нормой международных отношений. ШОС придерживается принципа «одного Китая» и решительно выступает против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела стран-членов», – передает РИА «Новости» его слова.
Мин добавил, что организация поддерживает государства-члены в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности и будет стимулировать укрепление сотрудничества межу странами-членами в этом отношении ради обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе.
Тем временем мировые СМИ наперебой высказывают предположения о последствиях визита Пелоси на Тайвань, единодушно согласившись, что США используют Тайвань для провоцирования Китая точно так же, как Украина использовалась ими для провоцирования России.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Вскоре Пелоси заявила о вероятности скорого заключения торгового соглашения США с Тайванем.
В китайских СМИ заявили, что Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» подрывая мир в Тайваньском проливе.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
-
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