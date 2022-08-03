Нэнси Пелоси прибыла в Южную Корею

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Когда юань займет место доллара и евро в России

Юань завоевывает российский финансовый рынок Zuma/ТАСС
После введения санкций Запада против России доллар и евро стали, по сути, токсичными валютами. Однако вскоре на рынке стали появляться новые финансовые продукты с другой дружественной валютой – китайской. Станет ли юань альтернативой традиционным западным валютам для хранения сбережений, путешествий и спекулятивных инвестиций? Подробности...
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Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России

Нэнси Пелоси начала холодную войну между Китаем и США Chris Kleponis /CNP/Global Look Press
Третьей мировой войны не случилось – самолет со спикером американского парламента Нэнси Пелоси приземлился в Тайбэе. Пекин грозился не допустить этого визита, но не принял никаких мер, чтобы предотвратить его. Правда, Китай уже пообещал «мощный и сильный» ответ США на визит Пелоси. Ухудшение отношений приведет и к тому, что в Пекине отныне не будут прислушиваться к мнению Америки в отношении России. Подробности...
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Как Бакатин разрушил КГБ СССР

Бакатин стал случайным человеком на посту главы КГБ СССР Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Является ли предателем Родины последний глава КГБ СССР Вадим Бакатин и достоин ли он быть похороненным на престижном Троекуровском кладбище? Ведь Бакатин передал американцам ряд наших секретов и по сути разрушил КГБ. Возможно, дискуссия эта не совсем корректна, однако сам факт ее возникновения весьма показателен. Кем был этот человек и как он попал на должность руководителя одной из мощнейших спецслужб мира, не имея для этого никаких данных и опыта? Подробности...
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Болгарский злодей хочет «отмыться» за счет России

Гебрев – злодей вполне джеймс-бондовского типа REUTERS/Dimitar Kyosemarliev
Известный торговец оружием Емельян Гебрев обвинил ГРУ в уничтожении своего хранилища, взорвавшегося в последний день июля. Ранее разведке Минобороны РФ уже приписывали диверсии против бизнеса Гебрева и даже покушение на его отравление «Новичком», но сам он это отрицал. А теперь поменял свою точку зрения, но это не означает, что с ней нужно спорить, и вот почему. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Чем закончится терпение Китая

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Несмотря на все свое могущество, Пекин пока морально не готов к тому, чтобы пожертвовать миром во имя соблюдения справедливого к себе отношения. Подробности...
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Поляки пожинают горькие плоды русофобии

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Варшава постоянно требовала прекратить поставки энергоносителей из России в ЕС. Но когда это произошло, главной жертвой стали простые поляки. Подробности...
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Зачем Зеленскому принудительная эвакуация жителей Донбасса

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Для Киева и его западных хозяев важно, чтобы как можно меньше людей приняли участие в референдуме о вхождении ДНР в состав России. Именно поэтому они попытаются вывезти как можно больше людей с подконтрольных им территорий, предварительно их запугав. Подробности...
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Кто взрывает склады с оружием в ЕС

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Байден шлет России ядерный сигнал

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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
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Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?
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    Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?

    Нэнси Пелоси прибыла в Южную Корею

    3 августа 2022, 15:59

    Текст: Александра Юдина

    Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Южную Корею, приземлившись на американской военной базе Осан, следует из данных сервиса Flightradar, который отслеживает полеты в режиме реального времени.

    По информации южнокорейских СМИ, около 23.00 по местному времени (17.00 мск) она прибудет в отель, где проведет ночь. В четверг утром по местному времени запланирована встреча с председателем Национального собрания (парламента) Республики Корея Ким Чжин Пхе, пишет ТАСС.

    Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.

    Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, какими последствиями обернется визит Пелоси на Тайвань.

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    Пелоси предположила причину «шумихи» вокруг ее визита на Тайвань
    		    3 августа 2022, 07:51
    Фото: Taiwan Foreign Ministry/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Находящаяся с визитом на Тайвани спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что общественный резонанс вокруг ее визита был создан из-за занимаемой ею должности – третий по значимости пост в государственной иерархии США.

    «Я думаю, важно отметить, что члены Конгресса США [бывали на Тайване в прошлом], некоторые из них совершали поездки ранее в этом году <...>. Полагаю, они (власти КНР – прим. ВЗГЛЯД) подняли большую шумиху, потому что я спикер», – заявила она в среду на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь, передает ТАСС.

    Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. 

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    Коментарии (13)
    Китайские СМИ назвали Пелоси «божком чумы»
    		    3 августа 2022, 08:42
    Фото: Rod Lamkey/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими глупыми и провокационными действиями она подрывает мир в Тайваньском проливе; прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times.

    «Во вторник вечером спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси украдкой приземлилась на китайском острове Тайвань, как вор, подорвав мину, которую она сама бросила в отношении ситуации в Тайваньском проливе и китайско-американских отношений. Китай неоднократно предупреждал о вопиющем характере визита и о том, насколько серьезными могут быть последствия. Но Пелоси осталась глуха, Вашингтон также не принял действенных мер, чтобы остановить это, что спровоцировало новый виток напряженности и серьезные вызовы в районе (Тайваньского) пролива», – передает РИА «Новости» текст статьи.

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    Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?


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    Указано, что глупые, безрассудные, опасные провокационные действия Пелоси возлагают всю ответственность за подрыв мира и стабильности в районе Тайваньского пролива на США и руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня.

    В статье отмечается, что визит Пелоси на Тайвань не только нарушил принцип «одного Китая» и положения трех совместных коммюнике Китая и США, но также и резолюцию 2758 ООН.

    «Подобно «политическому божку чумы», Пелоси не принесла региону никакой пользы, кроме рисков и напряженности на Тайване», – добавили авторы.

    Также они обратили внимание на сообщения ряда тайваньских СМИ о том, что Тайбэй пытался отозвать свое приглашение Пелоси, но тем не менее вынужден был организовать прием американской делегации.

    Новость весьма интригующая, добавили в Global Times, так как наглядно демонстрирует низкий уровень мышления и сомнительный менталитет руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня, а также безапелляционное и эгоистичное отношение Пелоси к Тайваню.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.

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    Коментарии (45)
    Китай предупредил главу МИД Германии о последствиях опрометчивых заявлений по Тайваню
    		    3 августа 2022, 12:25
    Фото: Артем Иванов/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Пекин предупредил министра иностранных дел Германии Анналену Бербок о последствиях опрометчивых заявлений по Тайваню, которые не соответствуют фактам, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

    У нее поинтересовались, как в условиях усиливающейся напряженности в регионе власти Китая относятся к перспективам оказания поддержки Тайбэю Германией.

    «Недавние высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок [по тайваньскому вопросу] не соответствуют действительности. Нарушение принципа «одного Китая» может подорвать двусторонние отношения [ФРГ] с Китаем. Мы надеемся, что германская сторона займет объективную и правильную позицию по Тайваню», – передает ее слова ТАСС.

    Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. 

    Вскоре Пелоси заявила о вероятности скорого заключения торгового соглашения США с Тайванем.

    В китайских СМИ заявили, что Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» подрывая мир в Тайваньском проливе. 

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.

    Коментарии (9)
    Лавров провел параллели между действиями США на Тайване и Украине
    		    3 августа 2022, 10:19
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином заявил, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань отражает ту же ситуацию, что и поведение США на Украине.

    Министр отметил, что не может утверждать, что двигало Соединенными Штатами, но, по его словам, эта ситуация отражает «ту же самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации», пишет РИА «Новости».

    Ранее в статье китайской государственной газеты Global Times сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» она подрывает мир в Тайваньском проливе. В материале отмечено, что прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США.

    Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. 

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (24)
    Эксперт назвал последствия санкций Китая против Тайваня
    		    3 августа 2022, 13:26
    Фото: Zeng Tao/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    «Экономические санкции не окажут влияния на политические силы острова, однако нанесут серьезный ущерб обеим экономикам, людям и предприятиям. Вместе с тем, стоит ожидать от Китая и более жестких мер в военно-политической области», – заявил газете ВЗГЛЯД китаевед Кирилл Бабаев, комментируя введенные Пекином экономические санкции против Тайваня.

    «Пока Китай ввел только первую порцию своих санкций. Безусловно, последуют и другие. Однако уже сегодня можно говорить о том, что по целому ряду отраслей Тайваня будет нанесен существенный удар, поскольку экономические связи были довольно сильными», – рассказал руководитель Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев. 

    «Кроме того, мы знаем, что санкции никогда не дают одностороннего эффекта. Они ударят как по экономике Тайваня, так и по экономике самого Китая. Помимо этого, рестрикции разрушат хозяйственные связи между материком и островом, что приведет к нежелательным последствиям для КНР», – отметил собеседник.

    «Вместе с тем, стоит полагать, что Китай не ограничится экономическими санкциями, а будет наращивать давление и в военно-политической области. Военные учения тому подтверждение. Также нельзя исключать морской блокады острова. Такое давление, в свою очередь, может привести к гораздо более серьезным последствиям, нежели экономические санкции», – пояснил эксперт.

    «Кроме того, учитывая «политику одного Китая», китайские власти не смогут объяснить такие меры собственному населению. Ведь КНР считает Тайвань своей провинцией. И при таком раскладе экономические санкции – не очень хороший инструмент. Он бьет по экономике, людям, предприятиям, но не по режиму на острове. А ведь именно с ним и борется Пекин», – заключил Бабаев.

    Ранее власти Китая приняли решение со среды приостановить экспорт песка на Тайвань на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщил телеканал CGTN со ссылкой на министерство коммерции Китая, передает РИА «Новости». Причины временного прекращения вывоза песка на Тайвань не указаны.

    Кроме того, Китай приостановил импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня, а также принял решение ввести санкции против двух тайваньских фондов.

    Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. 

    КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Пелоси взорвала мину в отношениях Китая и США, и окончательно развернула Китай лицом к России.

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    Коментарии (2)
    Захарова: Визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят партнеров

    3 августа 2022, 08:58

    Текст: Александра Юдина

    Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    «На самом деле то, что было сделано за эти сутки, – а на самом деле вот эта драма вокруг Пелоси развивалась несколько дней, я думаю, просто стало для всех очевидным – Соединенные Штаты Америки ни в грош не ставят никого из своих партнеров, будь то ближайшие союзники, стратегические союзники, будь то партнеры, будь то страны, с которыми развиваются отношения в различных направлениях, им все равно», – передает радио Sputnik ее слова.

    Захарова добавила, что такой шаг со стороны США был сделан «ради сиюминутной выгоды, ради моментальной конъюнктуры, ради пресловутого пиара внутреннего и внешнего они готовы жертвовать всем, в том числе и остатками собственного реноме».

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    Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?


    Обсуждение:  21 комментарий

    Кроме того, по мнению представителя МИД, визит Пелоси – «дикая акция».

    «Если что-то еще оставалось хотя бы из разряда «интересов США», в частности, в азиатском регионе, то вчера это было уничтожено. Для чего сейчас потребовалась эта дикая акция? Этого требует политическая конъюнктура», – добавила она.

    Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. 

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    Коментарии (10)
    Пелоси завершила визит на Тайвань
    		    3 августа 2022, 13:14
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елизавета Булкина

    Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею, трансляцию вылета вел тайваньский телеканал «Саньли».

    Визит Пелоси на Тайвань длился 19 часов 20 минут. В 18.01 по местному времени (13.01 по мск) самолет политика вылетел из тайваньского аэропорта Суншань и направился в Южную Корею, передает РИА «Новости».

    Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (6)
    Китайский МИД пообещал ответить на визит Пелоси на Тайвань всеми возможными контрмерами

    3 августа 2022, 11:14

    Текст: Александра Юдина

    Китайские власти обязательно применят все возможные контрмеры в ответ на визит спикера Палаты представителя Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявила официальный представитель китайского МИД КНР Хуа Чуньин.

    «Пелоси посетила Тайвань, невзирая на настойчивые протесты Китая. Китай примет все необходимые контрмеры, чтобы решительно защитить национальный суверенитет и территориальную целостность», – передает ТАСС ее слова.

    Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. 

    Вскоре Пелоси заявила о вероятности скорого заключения торгового соглашения США с Тайванем.

    В китайских СМИ заявили, что Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» подрывая мир в Тайваньском проливе. 

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.

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    Лавров: Визитом Пелоси на Тайвань США пытаются доказать миру свою безнаказанность

    3 августа 2022, 09:54

    Текст: Александра Юдина

    Визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Штаты пытаются доказать всему миру свою безнаказанность – «что хочу, то и ворочу», заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «То, что это отражает ту самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации, у меня сомнений не вызывает – это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу», – передает РИА «Новости» его слова.

    Лавров добавил, что не видит другой причины «создавать такой раздражитель практически на ровном месте, прекрасно зная, что это значит для Китая».

    Ранее в статье китайской государственной газеты Global Times сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» она подрывает мир в Тайваньском проливе. В материале отмечено, что прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США.

    Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. 

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (10)
    Китай приостановил ввоз цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции с Тайваня

    3 августа 2022, 09:07

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Китайские власти с 3 августа приостановили ввоз цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции с острова Тайвань, сообщило Главное таможенное управление КНР.

    Как уточняется в распространенном заявлении, Китай больше не будет закупать у Тайваня лимоны, грейпфруты и апельсины, а также мороженную скумбрию и волосохвостов – длинную лентообразную рыбу, лишенную чешуи, передает ТАСС.

    Как прокомментировал данную меру официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан, Пекин действует «на основании правил безопасности и соответствующих стандартов». «Мы учли внешнеторговый регламент», – уточнил он.

    Ранее Китай приостановил экспорт песка на Тайвань, а также импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня, а также принял решение ввести санкции против двух тайваньских фондов.

    Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. 

    КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

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    Пелоси заявила о вероятности скорого заключения торгового соглашения США с Тайванем

    3 августа 2022, 10:10

    Текст: Александра Юдина

    США вскоре могут заключить торговое соглашение с Тайванем, заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь.

    «Мы обсудили торговое соглашение, которое может быть заключено, и заключено скоро», – передает ТАСС ее слова со ссылкой на телеканал Bloomberg.

    При этом Пелоси выделила эту инициативу как основную в сфере экономического сотрудничества Соединенных Штатов с островом, напомнив об Индо-Тихоокеанской экономической инициативе президента США Джо Байдена и отметив, что, хотя Тайвань не является ее частью, Вашингтон все равно заинтересован во взаимодействии с островом в сферах безопасности, экономики и государственного управления.

    Ранее в статье китайской государственной газеты Global Times сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» она подрывает мир в Тайваньском проливе. В материале отмечено, что прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США.

    Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. 

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.

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    В Тайбэе пообещали отреагировать на военную активность Пекина укреплением связей с США

    3 августа 2022, 09:21

    Текст: Александра Юдина

    Тайбэй в ответ на усиление военной активности Пекина в районе Тайваньского пролива намерен наращивать свою оборону и укреплять взаимодействие с США, заявили в МИД Тайваня.

    «В нынешней ситуации правительство, помимо наращивания оборонных возможностей, также будет поддерживать тесные контакты и взаимодействие с США и другими близкими по взглядам странами, совместно защищать основанный на правилах международный порядок, избегать наращивания эскалации в регионе, поддерживать мир, стабильность и процветание в Тайваньском проливе, а также во всем Индо-Тихоокеанском регионе», – передает ТАСС сообщение внешнеполитического ведомства.

    По информации МИД, Пекин своей военной активностью в районе «бросил вызов мировому порядку, нарушил мир и стабильность в Тайваньском проливе». Особую обеспокоенность в Тайбэе вызвал запрет властей в Пекине на вхождение в зоны проведения учений для иностранных самолетов и судов. По мнению ведомства, это серьезно влияет на международную торговлю и логистику.

    Ранее в статье китайской государственной газеты Global Times сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» она подрывает мир в Тайваньском проливе. В материале отмечено, что прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США.

    Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. 

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    Песков посоветовал не делать громких заявлений об угрозе мировой войны на фоне визита Пелоси

    3 августа 2022, 14:31

    Текст: Елизавета Булкина

    Не стоит бросаться громкими «громкими и страшными словами» об угрозе масштабной мировой войны на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, призвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Я не сторонник бросаться такими громкими и страшными словами. Предлагаю этого не делать», – сказал он в ответ на просьбу оценить, насколько близко мир подошел к новому мировому противостоянию и угрозе масштабной мировой войны на фоне визита Пелоси.

    При этом Песков признал, что недооценивать рост напряженности в связи с этим визитом нельзя.

    «Недооценивать уровень напряженности, который был спровоцирован этим визитом, в регионе нельзя. Это самая чистая провокация. Это никакая не линия, направленная на поддержку свободы и демократии. Это чистая провокация. Здесь нужно подобные шаги называть своими именами», – передает его слова ТАСС.

     «Мы убеждены, что никакие политические цели не должны и не могут достигаться такими провокационными шагами», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он также заявил, что контакты между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином из-за ситуации вокруг визита Пелоси на Тайвань не запланированы.

    Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.

    В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, какими последствиями обернется визит Пелоси на Тайвань.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    Генсек ШОС выступил против вмешательства извне в дела стран-членов

    3 августа 2022, 13:05

    Текст: Александра Юдина

    Шанхайская организация сотрудничества выступила против внешнего вмешательства во внутренние дела стран-членов, заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин касательно визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

    «Принцип «одного Китая» является общим консенсусом международного сообщества и основной нормой международных отношений. ШОС придерживается принципа «одного Китая» и решительно выступает против любого вмешательства внешних сил во внутренние дела стран-членов», – передает РИА «Новости» его слова.

    Мин добавил, что организация поддерживает государства-члены в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности и будет стимулировать укрепление сотрудничества межу странами-членами в этом отношении ради обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе.

    Тем временем мировые СМИ наперебой высказывают предположения о последствиях визита Пелоси на Тайвань, единодушно согласившись, что США используют Тайвань для провоцирования Китая точно так же, как Украина использовалась ими для провоцирования России.

    Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. 

    Вскоре Пелоси заявила о вероятности скорого заключения торгового соглашения США с Тайванем.

    В китайских СМИ заявили, что Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» подрывая мир в Тайваньском проливе. 

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    Самолет с Пелоси подлетел к японской Окинаве

    3 августа 2022, 14:04

    Текст: Вера Басилая

    Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинул опознавательную зону ПВО Тайваня и приближается к японской Окинаве, где размещена американская военная база, свидетельствуют данные сервиса Flightradar, который отслеживает полеты в режиме реального времени.

    Судя по данным сервиса, траектория полета самолета проходила через одну из обозначенных властями КНР запретных для полетов зон, где 4 августа должны начаться учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с боевыми стрельбами, передает ТАСС.

    Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.

    Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, какими последствиями обернется визит Пелоси на Тайвань.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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