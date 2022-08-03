Депутата Госдумы Белоусова приговорили за взятку более трех млрд рублей к 10 годам

Московский городской суд заочно приговорил к 10 годам колонии строгого режима депутата Госдумы Вадима Белоусова, признав его виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей.

«Признать Белоусова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере). Назначить подсудимому 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 млн рублей», – приводит ТАСС приговор суда.

Уточняется, что наказание депутату назначено заочно в связи с тем, что он не явился на второй день оглашения приговора.

Как отметил судья, Белоусов совершил корыстное и особо тяжкое преступление, его исправление возможно только в условиях изоляции от общества. Суд лишил его государственных наград и права занимать руководящие должности после отбытия наказания.

Напомним, Генеральная прокуратура утвердила обвинение в отношении депутата Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргариты Бутаковой в августе 2020 года.

Белоусов и Бутакова, по версии следствия, с 2010 по 2014 год в составе ОПГ вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими соучастниками получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за покровительство.

Расследование в отношении Белоусова разрешили начать еще в конце 2018 года.