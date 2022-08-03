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Погибла одна из основателей народной милиции ДНР Ольга Качура
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Одна из основателей народной милиции Донецкой народной республики, командир артиллерийского реактивного дивизиона, полковник гвардии Ольга Качура (позывной «Корса») трагически погибла, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«Сегодня черный день для Горловки и республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции Донецкой народной республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса!» – написал мэр в Telegram.
Приходько выразил соболезнования от лица всех горловчан. «Это невосполнимая утрата для всех нас», – подчеркнул он.
Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, на одном из наиболее опасных направлений.
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В ДНР объяснили жалобы Киева на «ад и мясорубку» под Донецком
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«ВСУ бросили в Пески резервистов, которые только взяли в руки оружие. И там все перемалывается в хлам. Отсюда и реакция украинских СМИ, блогеров и политиков, которые сообщают про «мясорубку» и «ад», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат ДНР Владислав Бердичевский, комментируя рассказ украинского добровольца о «мясорубке» для ВСУ в боях близ Донецка.
«Можно откровенно сказать, что в районе Песок перемолото все. Буквально все. Это была настоящая мясорубка. Насколько я знаю, наши войска заходили на окраину. В течение нескольких дней с противником в поселке будет покончено», – рассказал депутат Народного собрания ДНР Владислав Бердичевский.
«Дело в том, что стоявшие там боевики из нацбатальонов просто уехали с территорий. Им на смену прислали молодых резервистов, которые недавно взяли в руки оружие. В итоге они пытались как можно дольше продолжать боевые действия, но нашими силами там все перемалывается. И это сопряжено с огромными, абсолютно бессмысленными потерями с украинской стороны», – уточнил собеседник.
Бердичевский также указал на то, что активные боевые действия ведутся и в самой Авдеевке. «С раннего утра идет артиллеристская подготовка. Наши пытаются максимально сравнять с землей укрепления противника. В лоб идти никто не собирается, будем зачищать все постепенно», – пояснил он.
«Первую линию ВСУ в Авдеевке мы уже зачистили. И сейчас военные работают по укрепрайону, который сформировался на территории Авдеевского коксохимического завода», – подчеркнул депутат ДНР.
«И как только эти задачи будут решены, захлопнется котел Краматорск – Славянск. Уже сейчас оттуда массово выезжают мирные жители. И это хорошо, поскольку жертв будет значительно меньше, нежели в Мариуполе», – заключил Бердичевский.
Ранее боец украинской армии Сергей Гнездилов рассказал о своем участии в боях. Он сообщил, что бои в поселке Пески на территории ДНР идут уже шестой день, происходящее доброволец назвал «персональным адом в Песках». По его словам, за сутки в село прилетело 6500 снарядов, а со стороны Украины работает два миномета 82 мм и 120 мм.
«Контрбатарейный огонь отсутствует от слова совсем, враг без всяких проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбивает очень крепкие, бетонные позиции за 10 минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны», – рассказал Гнездилов в посте, опубликованном в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta* («Мета»), которая признана в РФ экстремистской – прим. ВЗГЛЯД).
Происходящее он назвал мясорубкой, «где перемалывается за день чудовищное количество украинской пехоты». «Едет резерв на позицию, закрывать прорыв собой, а через пять минут из 15 человек целым остается один...» – сказал доброволец, добавив, что прямо сейчас Украина теряет Пески, так как все возможности уже исчерпаны.
Он рассказал, что его товарищ, который заявлял, что верит украинскому политику Алексею Арестовичу, уже мертв. «Знаю, моя страна не любит мысли вслух. Но мне не оставили выбора среди победобесия и арестовщины. Должна звучать правда, а не разговоры на кухне шепотом. Понятно же, за эту приписку отдельно прилетит, поскольку как же так, неужели страна лжет своим гражданам?» – заключил боец.
Стоит отметить, что Гнездилов придерживается радикальных антироссийских взглядов и призывал вести войну с русскими на протяжении поколений.
Аналогичное заявление сделал и президент Украины Владимир Зеленский. «Мы не можем переломить преимущество российской армии в артиллерии и живой силе. Это очень ощущается в Песках, Авдеевке и других местах. Там просто ад. Это не описать словами», – сказал он.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
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В ДНР заявили о взятии в плен украинских военных в Песках
В населенном пункте Пески под Донецком взяты в плен пятеро украинских военнослужащих, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
«Подразделения Народной милиции ДНР при поддержке частей России ведут успешные действия на авдеевском направлении. Результатом тому стал факт сдачи в плен пяти военнослужащих ВСУ в населенном пункте Пески в пригороде Донецка. Это произошло первого августа», – цитирует представителя ведомства ТАСС.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
Позже в Народной милиции ДНР сообщили, что Пески зачищены наполовину от подразделений украинских военных.
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Дело пяти иностранных наемников поступило в Верховный суд ДНР
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Верховный суд ДНР приступил к работе над делом еще пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Украины, сообщили в пресс-службе суда.
«В производство Апелляционной палаты Верховного суда ДНР поступило уголовное дело в отношении Густавссона Матиаса, Пребега Векослава, Хардинга Джона, Хили Дилана, Хилла Эндрю, являющихся иностранными гражданами, которые обвиняются в наемничестве», – приводит сообщение «Донецкое агентство новостей».
Напомним, в Донецкой народной республике (ДНР) предъявлено обвинение еще двум британским наемникам, им вменяют те же статьи, что троим ранее осужденным иностранцам. В силовых структурах ДНР сообщали, что британцы Хили и Хилл, которые были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области, отказываются давать показания.
Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.
До этого в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания. В ведомстве отметили, что в результате полученных показаний граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 440 УК ДНР («Наемничество»).
Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
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В Донецке три человека подорвались на мине «Лепесток»
В Донецке три человека, включая подростка, получили ранения в Кировском районе после подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток», сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Кировский район: в результате подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток» ранены: парень-подросток 2005 г.р., парень 2002 г.р., девушка 2002 г.р.», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова призвала ООН дать правовую оценку действиям Украины, бойцы которой минируют жилые кварталы минами подобного типа.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Мирные жители, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект из-за необычного вида.
Ранее сообщалось, что мужчине оторвало стопу миной «Лепесток» в Донецке.
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В ДНР заявили о зачистке от ВСУ населенного пункта Пески на 50%
Населенный пункт Пески зачищен наполовину от подразделений украинских военных, заявил заместитель командира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов.
«Наше подразделение в данный момент находится в населенном пункте Пески. Сейчас идет его зачистка, зачищаем окопы после прорыва первой линии обороны противника. Уже на 50% населенный пункт зачищен», – заявил Емельянов в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
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В ДНР начался суд над участниками группировки «Медведи SS»
Верховный суд ДНР в понедельник приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении участников диверсионно-штурмовой группировки «Медведи SS», сообщает пресс-служба суда.
Отметим, что жертвами группировки стали более 100 человек. Дело в отношении командира группировки Александра Кравцова объединено в одно производство с делом остальных восьмерых участников. Рассмотрение пройдет в закрытом режиме.
«Апелляционная палата Верховного суда ДНР в закрытом режиме приступила к слушанию по существу уголовного дела в отношении Александра Кравцова и других членов националистической группировки «Медведи SS», – передает ТАСС со ссылкой на суд.
Напомним, командиру и другим участникам группировки грозит смертный приговор. Кроме того, в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
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Глава ДНР: Все русские города должны быть освобождены
Народная милиция Донецкой народной республики продолжает оттеснять украинские формирования от Донецка и освобождать новые территории, единственным вариантом является полная денацификация и демилитаризация Украины; должны быть освобождены все русские города, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Территория Луганской народной республики освобождена, но противник продолжает обстреливать населенные пункты ЛНР. Мы учитываем эту ситуацию. Вооружения у Украины достаточно много, в том числе и западного. Мы должны будем доводить ситуацию до логического завершения. Мы будем отодвигать противника на такое расстояние, которое не позволит обстреливать территорию Донбасса в целом. Единственным вариантом является полная денацификация и демилитаризация Украины. Должны быть освобождены все русские города», – заявил он в интервью RT.
Пушилин добавил, что в данный момент есть «определенные успехи во время операции в Авдеевке». По его словам, нужно занять определенные высоты, чтобы Донецк, Горловка и Макеевка не обстреливались.
«Как говорят наши ребята, так близко к Авдеевке они не были уже восемь лет. Есть успехи и в направлении Песок», – отметил он, добавив, что и Марьинское направление является важным, ситуацию там можно охарактеризовать как успешную.
Глава ДНР также рассказал, что в данный момент на территории ДНР содержатся более 3,5 тыс. военнопленных.
«Это люди, которые совершили преступления в отношении жителей Донбасса и не только. Мы, как и Россия, действуем согласно законодательству. По каждому из них проходят тщательные следственные мероприятия как со стороны Генеральный прокуратуры ДНР, так и Следственного комитета России. В отношении каждого военнопленного будет принято соответствующее решение. То есть будет либо суд, либо трибунал», – заявил он.
По словам Пушилина, есть пленные, которые не совершали преступлений или по которым нет информации о совершенных ими преступлениях. Он объяснил это тем фактом, что под мобилизацию на Украине подпадают те, кто не хочет воевать. «Эта категория лиц в будущем, возможно, может пойти на обмен военнопленными», – пояснил он.
Резюмируя, глава ДНР заявил, что еще предстоит подсчитать приблизительный ущерб, нанесенный республике за восемь лет обстрелов, так как они продолжаются по сей день.
«Тем не менее ведется работа, чтобы понимать, каким направлениям придется уделить особое внимание. Это социальные объекты, школы, детские сады. Нам скоро входить в осенне-зимний период, и люди должны быть в тепле, с определенным комфортом. А если учесть, что противник уничтожает объекты критической инфраструктуры с особым остервенением, объем работ предстоит достаточно серьезный», – заключил Пушилин.
В четверг в ДНР заявили, что союзные силы России и республик Донбасса продвинулись севернее Авдеевки на 1,5 км.
Напомним, город, оккупированный украинскими войсками, был превращен в один из их главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки украинские силовики ведут огонь по Донецку, Ясиноватой, Макеевке и окрестностям, включая ключевые транспортные артерии. Как сообщал Басурин, закрепившаяся в Авдеевке группировка ВСУ взята в полукольцо («авдеевский галстук»).
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В МАГАТЭ заявили о готовности посетить Запорожскую АЭС
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Делегация МАГАТЭ может посетить Запорожскую атомную электростанцию, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
«Мы готовы отправиться туда. Мы надеемся, что сможем поехать в Запорожье, потому что если что-то случится там, нам надо будет винить только себя», – цитирует Гросси ТАСС.
Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе, она производила четверть всей электроэнергии на Украине, ее мощность составляет около 6 тыс. мегаватт, она состоит из шести энергоблоков. С 1996 года Запорожская АЭС являлась обособленным подразделением национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», подконтрольной Украине. В марте 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. Сейчас ЗАЭС работает на 70% от полной мощности, так как на освобожденной территории Запорожской области существует переизбыток производимой электроэнергии.
В июле два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС. Вскоре после этого украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что совершенные ВСУ во вторник обстрелы Энергодара могут быть пристрелкой артиллерии к Запорожской АЭС.
О планах по миссии МАГАТЭ на ЗАЭС сообщалось еще в начале лета.
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ВСУ сбросили на Донецк противопехотные мины «Лепесток»
Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, в результате обстрела пострадал ребенок. Используя РСЗО «Ураган», ВСУ сбросили на город противопехотные мины «Лепесток», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сообщается, что в 21.15 мск по Кировскому району города было выпущено две ракеты, оснащенные минами ПФМ-1 «Лепесток», передает ТАСС.
Также в сообщении говорится, что при обстреле со стороны ВСУ в Кировском районе Донецка пострадала девочка 2006 года рождения. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что «при обстреле Кировского района города по улице Виноградной украинские боевики ранили мирного жителя 2002 года рождения».
Напомним, ПФМ-1 «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. К разминированию Донецка приступили саперы международного противоминного центра Министерства обороны России.
Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка указывал, что в 1996 году был принят Протокол II к Женевской конвенции о видах оружия, который вводил ряд ограничений на применение этого оружия. Протоколом были определены допустимые способы минного вооружения, после чего было запрещено использование мин без механизма самоликвидации. Россия выполнила требования Протокола, сняв мины «Лепесток» с вооружения, «тогда как в армиях других постсоветских стран, в том числе и Украины, запрещенные «Лепестки» остались». В воскресенье в ДНР заявили, что в Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине «Лепесток».
В Минпросвещения заявили о возможном обучении детей из Донбасса на украинском языке
Специалисты разрабатывают образовательную программу, по которой обучение детей Донецкой и Луганской народных республик можно будет вести на украинском языке, но по российской программе, сообщил заместитель министра просвещения России Денис Грибов на площадке Atomskills-2022 в Екатеринбурге.
«Многие дети, проживающие сегодня на дальних освобожденных территориях, на русском языке не говорят. Сегодня наши коллеги, кто за это отвечает, готовят соответствующие программы образовательные, по которым будет предусмотрена возможность преподавания на украинском языке, но по российским стандартам, по нашей программе, с углубленным изучением русского языка, либо адаптивные переходные курсы», – цитирует РИА «Новости» Грибова.
Замминистра подчеркнул, что запрос со стороны жителей освобожденных территорий на российское образование большой.
Ранее в Минпросвещения рассказывали, что рассматривают вопрос о методической поддержке образовательных систем ДНР и ЛНР при введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отмечал, что программы по изучению украинского языка как родного будут доступны школам Донецкой и Луганской народных республик.
Лукашенко упрекнул украинцев за обвинения в агрессии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил упрекающим его в агрессии гражданам Украины, что Киев еще до начала военной операции фактически вел против Минска экономическую войну.
«Вот, мы (украинцы) на Лукашенко молились, а вот как он мог поступить?! Меня же там как агрессора преподносят на Украине. А я так резко реагирую: а как вы могли объявить нам экономическую войну при нашей позиции тогдашней, до войны? Мы же проводили дружественную, миролюбивую политику. Мы же украинцев поддерживали, где только могли», – передает БелТА его слова.
Лукашенко напомнил, что Украина вводила против Белоруссии экономические санкции, закрывала воздушное пространство для ее самолетов и шла на другие недружественные шаги.
«И начали нас долбать по указке американцев. А сейчас закричали: «Вот, мы на Лукашенко молились, а как он мог поступить? Так вы посмотрите, как вы поступили до этой военной российской операции. Так у меня еще хватает терпения, еще чего-то», – подчеркнул глава Белоруссии.
Также Лукашенко обратил внимание на ежедневный поток прибывающих в Белоруссию украинцев.
«Мы их не убиваем и не закапываем, как поляки когда-то убивали и закапывали на границе людей. Мы их кормим, мы их лечим и многим даем гражданство, работу. В стране с гражданами Украины поступают именно так, потому что это «наши люди», – подчеркнул он.
Ранее Лукашенко допустил признание Минском республик Донбасса.
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Мужчине оторвало стопу миной «Лепесток» в Донецке
В Донецке мирный житель пострадал из-за сброшенной на город украинскими войсками мины «Лепесток», он госпитализирован, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Кулемзин рассказал, что в Кировском районе на шахте имени Скочинского «наступил на мину «Лепесток» рабочий 1985 года рождения». Пострадавшего доставили в больницу с диагнозомом «травматическая ампутация правой стопы», передает ТАСС.
Кроме того, в результате обстрелов со стороны украинской армии на улице Композиторов Петровского района перебита газовая труба, оборваны электрические провода.
Напомним, ВСУ сбросили на город противопехотные мины «Лепесток». Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка указывал, что в 1996 году был принят Протокол II к Женевской конвенции о видах оружия, который вводил ряд ограничений на применение этого оружия. Протоколом были определены допустимые способы минного вооружения, после чего было запрещено использование мин без механизма самоликвидации. Россия выполнила требования Протокола, сняв мины «Лепесток» с вооружения, «тогда как в армиях других постсоветских стран, в том числе и Украины, запрещенные «Лепестки» остались».
Москва направила генсеку ООН данные об использовании ВСУ мин «Лепесток»
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза ООН Чжан Цзюню информацию о минировании украинскими войсками гражданских объектов в Донбассе с использованием запрещенных мин «Лепесток».
«Мы направили генсеку ООН и председателю СБ постпреду Китая Чжан Цзюню письмо с дополнительной информацией о минировании Украиной гражданских объектов в Донбассе минами «Лепесток». Приложили к нему соответствующие фотоматериалы», – написал он в своем Telegram-канале.
Полянский добавил, что письмо распространят в качестве официального документа Совбеза и Генассамблеи ООН.
«После того как мы подняли этот сюжет... 29 июля, многие коллеги в ООН спрашивали у нас подробности. Теперь у них есть дополнительная информация для оценки происходящего», – отметил дипломат.
Напомним, ВСУ сбросили на Донецк противопехотные мины «Лепесток». Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка указывал, что в 1996 году был принят Протокол II к Женевской конвенции о видах оружия, который вводил ряд ограничений на применение этого оружия. Протоколом были определены допустимые способы минного вооружения, после чего было запрещено использование мин без механизма самоликвидации. Россия выполнила требования Протокола, сняв мины «Лепесток» с вооружения, «тогда как в армиях других постсоветских стран, в том числе и Украины, запрещенные «Лепестки» остались».
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Горняков с обесточенной шахты в ДНР вывели на поверхность
Горняков с шахты имени Скочинского в Донецке, обесточенной из-за обстрела со стороны украинских войск, вывели на поверхность, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.
«Все горняки шахты имени Скочинского подняты на поверхность. Пострадавших нет», – сообщается в Telegram-канале министерства.
Ранее в ведомстве заявили, что шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова остались без напряжения из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск, под землей находились по меньшей мере 70 человек.
ВСУ повредили здание «Первомайскугля» в ЛНР из HIMARS
Крупное предприятие «Первомайскуголь», городской центр культуры и досуга, спортивная школа и жилые дома повреждены при обстреле Первомайска в Луганской народной республике из РСЗО HIMARS украинскими войсками, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«В 2.40 ночи ВСУ выпустили по городу 12 ракет из американских систем. В результате обстрелов в населенном пункте Первомайск повреждено пять многоквартирных жилых домов, разрушено здание предприятия «Первомайскуголь», повреждено отделение Пенсионного фонда, Городской центр культуры и досуга «Заря», Комплексная детская юношеская спортивная школа «Юность», магазин», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ЛНР.
Напомним, Киев выбрал террористическую тактику для использования HIMARS и в основном наносит удары по гражданским объектам. В частности, из HIMARS был нанесен удар по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные.
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