Глава МИД Венгрии заявил о скором крахе энергетической политики ЕС

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Энергетическая гордость Британии оказалась большой ошибкой

Британия заставляет население платить за собственные ошибки в энергетике PA Images/Reuters
Великобритания первой в Европе пошла на драконовские меры и второй раз за год резко подняла цены на электроэнергию для населения. Другие страны Европы стараются заморозить или сдерживать рост платежек. Однако Соединенное Королевство не может позволить себе такой роскоши. Почему страна с наименьшей зависимостью от российского газа оказалась в наихудшем положении? Подробности...
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Украинский вопрос сорвал «ядерный компромисс» между Россией и США

Председателю конференции Густаво Злаувинену пришлось лишь констатировать ее провал Keystone Press Agency/Global Look Press
Участники конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли согласовать итоговый документ. Россия и США выдвинули взаимные обвинения по данному поводу – российская сторона считает, что причина в «политизированных и лживых» заявлениях некоторых делегаций по Украине. Какое значение имеет эта площадка и насколько данный документ был нужен России? Подробности...
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«СВО войдет в анналы истории как «война беспилотников»

Российские войска продвигаются на Украине неторопливо, но неуклонно Сергей Бобылев/ТАСС
«Киевский режим начнет сыпаться в пределах 18 месяцев». Текущими результатами СВО и прогнозами того, как будет выглядеть дальнейший ход событий на Украине, с газетой ВЗГЛЯД поделился военный публицист, постоянный член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин. Подробности...
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США нашли замену «призраку Киева» в Афганистане

ВКС и ПВО России оставили Украину без военных летчиков Maxym Marusenko via Reuters
В США решили набрать афганских летчиков, имеющих опыт пилотирования советской техники, для отправки в ряды ВВС Украины. Их подготовка уже началась в Калифорнии. О каком количестве специалистов может идти речь, каков их боевой уровень и как подобный шаг Пентагона может сказаться на ходе российской спецоперации на Украине? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Алла Пугачёва пришла навести свой порядок

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Культура служила компрадорской сырьевой экономике и сама постепенно приобретала компрадорский характер. И главным символом этой компрадорской культуры как раз и стала Алла Пугачева. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Зачем Западу нужна «Великая Албания»

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Не стоит удивляться, что, с точки зрения Запада, албанцам на Балканах можно почти все. Этот фаворитизм обусловлен и исторически, и религиозно, и в плане языка. И, разумеется, международной обстановкой – они кажутся наиболее надежным заслоном на пути влияния России на Балканах. Подробности...

Государство должно превратиться в Родину

Александр Ходаковский
Александр Ходаковский, командир бригады «Восток»
Ситуация поставила Россию в такое положение, что никакие ухищрения, никакое маневрирование между блефом и реальностью не приведут сейчас к результату – только честный бой, прежде всего, с самой собой. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Главврач США подыграл России и Китаю

Национальная катастрофа Британии

Обсуждение: 9 комментариев

Наступление на Николаев

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Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?
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    интерес зрителей


    Названы самые популярные спортивные телетрансляции за десять лет

    Видео

    результат русофобии


    Польша готовится к жизни без электричества

    спецоперация на украине


    Как Горловка живет под обстрелами ВСУ

    выход из кризиса


    Запад стремительно теряет волю к военной поддержке Украины

    драконовские меры


    Энергетическая гордость Британии оказалась большой ошибкой

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как рождалась «Русская весна» на Украине

    компрадорская культура


    Игорь Караулов: Алла Пугачёва пришла навести свой порядок

    исторический фаворитизм


    Вадим Трухачёв: Зачем Западу нужна «Великая Албания»

    фрагмент великой истории


    Герман Садулаев: Надо навести порядок в своем прошлом

    на ваш взгляд


    Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?

    Глава МИД Венгрии заявил о скором крахе энергетической политики ЕС

    		    29 августа 2022, 20:42
    Фото: Sina Schuldt/dpa/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Современная энергетическая политика Западной Европы «со скоростью астероида» движется к краху, потому что с приближением зимы у европейцев «спадет пелена с глаз», заявил Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Все эти заявления, все эти очковтирательства, которые продолжались со стороны Западной Европы в вопросе энергоснабжения, просто совершенно не работают с приближением зимы... <...> Но энергетика - это такая область, где рано или поздно пелена спадет. Очень тяжело зимой объяснить кому-нибудь, что он не мерзнет, в то время как нет отопления», – сказал Сийярто на встрече с венгерскими послами, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что давление на Венгрию будет в ближайшее время только расти, потому что весь «либеральный международный дурман приближается к огромному краху, практически со скоростью астероида». Политик подчеркнул, что энергобезопасность в Европе невозможна без российских источников.

    Ранее в МИД Венгрии заявили, что страна рассчитывает достичь соглашения с Газпромом об увеличении с сентября поставок газа. 

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    СМИ: Польша останется без мяса и молока через две недели

    28 августа 2022, 02:20

    Текст: Вера Басилая

    После подорожания углеводородов часть польских заводов либо закрылись, либо сократили объемы своего производства, связанного с пищевой промышленностью, сообщило издание Wiadomosci.

    Компания Grupa Azoty закрыла завод, производящий удобрения и компоненты, необходимые для создания пластмассы, а химические заводы фирмы Capital стали производить на 10 процентов меньше аммиака. В результате промышленного коллапса в пищевом производстве возникла нехватка необходимых товаров, таких как углекислый газ, пишет Wiadomosci.

    По прогнозам представителей пищевой отрасли, через 2–3 недели в Польше в магазинах исчезнут мясо, молочные продукты и другие товары. По их словам, уже треть польских продуктовых предприятий прекратила работу из-за недостатка сырья.

    Ранее сообщалось, что пивные и молочные заводы Польши оказались под угрозой закрытия.

    До этого представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк заявил в эфире программы Onet Rano, что Польше хватит газа до декабря, а потом страна столкнется с дефицитом на уровне 40%.

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    Венгрия решила изменить договоренности с Газпромом

    29 августа 2022, 15:32

    Текст: Ольга Иванова

    Венгрия рассчитывает достичь соглашения с Газпромом об увеличении с сентября поставок газа, заявил глава МИД страны Петер Сийярто, передает агентство «Рейтер».

    По его словам, Венгрия продолжит переговоры с Газпромом и ожидает, что удастся заключить сделку об увеличении поставок уже с сентября. Цитат министра агентство не приводит, сообщает ТАСС.

    Ранее госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что Газпром начал дополнительные поставки газа в Венгрию по «Турецкому потоку», ежедневный дополнительный объем до конца августа составляет 2,6 млн кубометров.

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    Болгария отказалась вести переговоры с Газпромом о новом договоре

    27 августа 2022, 21:44

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Болгария ограничится переговорами в рамках действующего договора с Газпромом и не намерена вести диалог о новом соглашении, заявил вице-премьер по экономической политике технического правительства страны Христо Алексиев во время переговоров с генеральным директором дирекции «Энергетика» Европейской комиссии Дитте Юль-Йоргенсен.

    «Представители Еврокомиссии были ознакомлены с подходом технического правительства по обеспечению поставок природного газа в краткосрочный и долгосрочный период. Долгосрочный план предусматривает объявление международных торгов по поставкам сжиженного газа. Предполагается, что техническое правительство даст старт процедуре, но решение о заключении подобного соглашения будет принято новым выбранным правительством. Болгария подтвердила и интерес своего участия в механизме совместного приобретения энергоносителей, которые будут созданы в рамках Энергетической платформы ЕС», – передает ТАСС слова Алексиева.

    Подчеркивается, что техническое правительство Болгарии «не намерено вести разговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном договоре с Газпромом, а ограничится переговорами с ним в рамках действующего соглашений.

    В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.

    В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Теперь уже бывший глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову.

    Напомним, в пятницу министр энергетики страны Росен Христов заявил, что Болгария готова возобновить с Газпромом переговоры по поставкам газа, ожидает от российской компании ответа в ближайшее время.

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    Bloomberg: Россия может перекрыть газ Евросоюзу на год без негативных для себя последствий
    		    28 августа 2022, 01:00
    Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Нынешних доходов от продажи топлива Москве хватит «чуть более чем на год» в случае прекращения поставок в ЕС, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление экономиста консалтинговой компании Лиама Пича.

    «До тех пор, пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счета России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка», – приводит Bloomberg слова Пича.

    Экономист считает, что нынешних доходов от продажи топлива Москве хватит «чуть более чем на год» в случае прекращения поставок в ЕС. Без этого рынка Россия может зарабатывать до 20 млрд долларов в квартал на экспорте газа, несмотря на сокращение объемов.

    Напомним, в пятницу стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.

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    В Греции предложили ЕС отменить санкции и договариваться с Москвой
    		    27 августа 2022, 11:58
    Фото: Moritz Wolf/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Одно из авторитетных в Греции изданий Naftemporiki предложило европейским лидерам прекратить «пресмыкаться» перед США и договариваться с Россией о компромиссе по ценам на газ и об отмене санкций.

    «За год цена на газ в Европе выросла более чем в 10 раз: с 27 евро за мегаватт-час 12 месяцев назад она превысила 310 евро 25 августа. Правительства большинства стран потратили многие миллиарды евро, чтобы не допустить перехода этого повышения на счета, поскольку это поставило бы под непосредственный риск большинство домохозяйств и производство компаний», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.

    Статью под заголовком «Боже мой, кто правит нами?» написал руководитель делового издания Михалис Псилос – обозреватель, бывший директор Афинского информационного агентства АМНА.

    Рассуждая о росте цен, автор предложил сначала остановить конфликт, предупредив, что иначе придется искать надежные и адекватные альтернативные источники энергии.

    «Следовательно, европейские лидеры должны перестать пресмыкаться перед американцами, которые, в конце концов, остались в необстреливаемой зоне, и заняться необходимым собственным достоинством. Вести переговоры о компромиссе с Россией и, конечно же, прекратить санкции», – отмечает обозреватель.

    Также автор назвал причиной роста цен на газ то, что цена устанавливается на амстердамском оптовом рынке, который следует закону спроса и предложения. Крупные покупатели готовы предложить более высокую цену, отказываясь от ограничения цены на газ.

    Автор подчеркнул, что роста цен на газ не имеет ничего общего с ситуацией вокруг Украины.

    Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров.

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    Цены на газ в Европе упали на 19%
    		    29 августа 2022, 13:43
    Фото: EPA/TASS
    Текст: Антон Никитин

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров после роста выше 3500 долларов на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

    В понедельник стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах опускалась на 19% – до 275,8 евро за МВтч, или 2 тыс. 884 долларов за 1 тыс. куб. м с учетом действующего курса на международном рынке, пишут «Ведомости».

    Bloomberg связывает падение цен на газ с заявлением министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что подземные хранилища газа (ПХГ) страны заполняются быстрее плана, несмотря на ограничение поставок из России. По данным на 26 августа, уровень заполнения составил 82,2%.

    По словам германского министра, правительство ФРГ планирует заполнить газовые хранилища на 85% уже в следующем месяце. «Октябрьский показатель хранения 85% должен быть достигнут к началу сентября», – приводит его слова «Коммерсант» со ссылкой на Spiegel.

    «Европейские цены на газ, по нашему мнению, превысили фундаментальные показатели, что вызвано сочетанием проблем со спросом и предложением и плохой ликвидностью на рынке… Спрос на газ в Северо-Западной Европе оказался выше нашего прогноза, это было компенсировано более высоким, чем ожидалось, предложением, в результате чего строительство хранилищ соответствовало нашим ожиданиям», – цитирует Bloomberg пятничный отчет Goldman Sachs.

    Ранее в понедельник были опубликованы данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), согласно которым более половины стран Евросоюза, в которых есть подземные хранилища газа (ПХГ), уже превысили целевой уровень по запасам, который в этом году составляет 80%.

    На прошлой неделе цены на газ в Европе превышали отметку 3500 долларов за 1 тыс. куб. м и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться. Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» (с 31 августа по 2 сентября) из-за техобслуживания. При этом Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.

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    Австрия призвала «остановить безумие на энергетических рынках»

    29 августа 2022, 05:13

    Текст: Антон Антонов

    Требуется единое европейское решение по вопросу тарифов на электроэнергию, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

    Нехаммер заявил, что нужно «наконец остановить это безумие, которое происходит сейчас на энергетических рынках». По его мнению, проблему невозможно решить без «европейского решения». Нехаммер заявил, что европейские государства должны объединить усилия для того, чтобы «немедленно остановить этот ценовой взрыв», передает РИА «Новости» со ссылкой на Kurier.

    Напомним, в пятницу стоимость газа в Европе превысила 3,5 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что до конца года цена на газ в Европе может подняться до 5 тыс. евро за тысячу кубометров.

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    Медведев предсказал Европе цену на газ в 5 тыс. евро

    28 августа 2022, 14:06

    Текст: Елизавета Булкина

    До конца года цена на газ в Европе может подняться до 5 тыс. евро за тысячу кубометров, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Ранее он прогнозировал, что цена на газ для ЕС может достичь 4 тыс. долларов к концу года.

    «В связи с повышением цены на газ до €3500 за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до €5000 до конца 2022 года», – написал он в своем Telegram-канале.

    «With warm regards (англ. «с теплыми пожеланиями» – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил он.

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    Германия не нашла замену российскому газу

    29 августа 2022, 05:42

    Текст: Антон Антонов

    Переговоры с Катаром, Норвегией и Канадой не помогли Германии найти замену газу из России, сообщил глава правительства Баварии Маркус Зедер.

    Зедер подчеркнул, что сейчас Германия «перечисляет России» за энергоносители «больше денег, чем прежде», но при этом «остается риск, что будут проблемы, цены взлетают, замены нет». Страна все еще не смогла найти альтернативу поставкам из России. «Визиты, которые были совершены прежде – в Катар, Норвегию, Канаду, – не помогли найти замену», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.

    В мае прошли неудачные переговоры между Германией и Катаром. Катар хотел долгосрочных контрактов, в Германии же ориентируются в будущем на возобновляемые источники энергии. Кроме того, выяснилось, что у Германии нет достаточного количества СПГ-терминалов для приема катарского газа. В августе Германия и Канада договорились о поставках водородного топлива, но не о покупке сжиженного природного газа.

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    СМИ: Нидерланды могут разрешить Гааге временно закупать газ у Газпрома

    29 августа 2022, 15:46

    Текст: Ольга Иванова

    Власти Нидерландов могут в качестве исключения временно разрешить городской администрации Гааги закупки газа у Газпрома, попадающие под санкции Евросоюза с 10 октября, сообщил источник в Европейской комиссии.

    «Пятый пакет санкций запрещает участие россиян и российских компаний в закупках в ЕС с 10 октября 2022 года. Национальные компетентные органы могут делать исключения, если заключение или продолжение исполнения госконтракта необходимо для импорта или транспортировки природного газа из России в ЕС», – рассказал он РИА «Новости».

    По словам источника агентства, «в случае с контрактами на поставки в Нидерландах, которые могут попасть под этот запрет, нидерландские компетентные органы отвечают за предоставление возможного исключения».

    В ЕК отметили, что «ЕС работает над тем, чтобы отказаться от зависимости от всех российских ископаемых видов топлива, включая природный газ».

    Ранее сообщалось, что Гаага просит временно освободить его от исполнения санкций ЕС в отношении России, так как не может найти замену российскому газу.

    Напомним, цена газа в Европе в ходе торгов в минувший четверг превысила 3,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта. СМИ сообщали, что высокие цены на газ вынуждают жителей Нидерландов запасаться дровами на зиму для обогрева своих домов.

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    Пушков не увидел смысла в поддержке Молдавии поставками газа

    28 августа 2022, 02:00

    Текст: Вера Басилая

    Просьба согреть дома жителей Молдавии в условиях, когда Кишинев не способен вовремя оплачивать поставки газа и отдать накопившийся долг, означает, что Москва должна фактически субсидировать президентство Майи Санду, заявил сенатор Пушков в ответ на заявление лидера оппозиционной молдавской партии «Шор» Илана Шора.

    Ранее Шор в своем обращении в канун 31-й годовщины независимости республики попросил Россию «согреть наши дома». «Я лично готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа в Молдову на условиях, которые не будут уничтожать нашу с вами независимость, унижать граждан нашей страны и калечить нашу экономику», – заявил политик.

    «Это выглядит странно, поскольку Санду не скрывает своей ориентации и своего плохого отношения к России. Какой смысл нам поддерживать поставками газа прозападный курс нынешней Молдавии?» – написал Пушков в Telegram-канале.

    По его словам, в ответ Москва не получит ничего, кроме усиления этого прозападного курса. «Ни благодарности, ни изменения политики от Санду ждать не приходится. Так надо ли нам финансировать такой курс?» –резюмировал сенатор.

    Власти Молдавии 24 февраля ввели в стране режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса. В это время комиссия по ЧС может обладать особыми полномочиями в зависимости от развития ситуации.

    Напомним, жители трех населенных пунктов Гагаузской автономии Молдавии вышли на митинги против роста цен и за укрепление молдавско-российских отношений.

    В ответ президент Молдавии Майя Санду призвала госорганы «заняться» сторонниками России в Молдавии.

    Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Москва решила дать Молдавии поблажку и отложила очередной платеж за газ.

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    Bloomberg: Британия слукавила насчет полного отказа от российского газа

    28 августа 2022, 06:00

    Текст: Вера Басилая

    Согласно данным Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS), Британия продолжает закупать российское топливо из других стран, особенно из Бельгии, откуда поставки выросли в период с марта по июль, сообщают СМИ.

    «Российский импорт дизельного топлива в июне составил примерно половину от общего объема годом ранее. Импорт дизельного топлива из России составил 106 тысяч тонн в месяц, что составляет 1,8% от общего объема импорта Великобритании», – цитирует статью Ura.ru.

    В статье Bloomberg говорится о том, что в отчете, составленном Бюро национальной статистики Соединенного Королевства (ONS), в июне Великобритании удалось до конца остановить импорт энергоносителей из РФ, что говорит об успешном отказе Лондона от российских нефти и газа. При этом отчет ONS оказался не совсем точным, пишет СМИ.

    Согласно данным Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS), Британия продолжает закупать российское топливо из других стран, особенно из Бельгии, откуда поставки выросли в период с марта по июль.

    Bloomberg пишет, что в первом отчете лукавство выражено тем, что он основан на данных о прямых поставках: на стране, из которой идет импорт. Статистика BEIS рассматривает именно происхождение топлива.

    Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что сланцевый газ и газ, добываемый в Северном море, станут главными помощниками в борьбе с энергетическим кризисом.

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    Газпром продолжил подавать газ через Украину на ГИС «Суджа»

    27 августа 2022, 10:31

    Текст: Кристина Цыцура

    Газпром подает газ через Украину в подтвержденном Киевом объеме на ГИС «Суджа» – 42,2 млн кубометров на 27 августа, на ГИС «Сохрановка» заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

    «Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», – 42,2 млн кубометров на 27 августа», – передает его слова РИА «Новости».

    Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка», сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В Газпроме предупредили, что перенос всех объемов на «Суджу» технологически невозможен.

    Ранее оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставами газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзитных коридоров через Украину и Польшу.

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    В США заявили о поиске путей для наращивания поставок газа в Европу

    26 августа 2022, 22:55

    Текст: Елизавета Булкина

    США продолжают искать пути наращивания поставок природного газа в Европу, работа предстоит большая, однако успехи на этом направлении есть, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Мы добились прогресса: начиная с марта мировой экспорт сжиженного природного газа в Европу вырос на 84% в сравнении с 2021 годом, а доля США в этом экспорте увеличилась практически в три раза», – передает ее слова ТАСС.

    «Мы знаем, что нам предстоит дополнительная работа, и мы будем продолжать искать пути увеличения запасов газа в Европе. Это будет делаться одновременно с усилиями по сокращению спроса Европы на природный газ за счет энергоэффективности и развертывания технологий чистой энергетики», — отметила Жан-Пьер.

    Она вновь заявила, что Россия якобы «использует энергетику в качестве оружия». «Вы слышали, что мы ранее это уже говорили, и именно это и происходит», – заявила она.

    У представителя Белого Дома уточнили, насколько в Вашингтоне уверены в том, что европейские союзники США смогут пережить надвигающийся энергетический кризис, не потеряв при этом единства относительно необходимости продолжения помощи Украине.

    Жан-Пьер ответила, что США и их союзники в настоящий момент едины в своей позиции. «Мы считаем, что этот союз, это партнерство будет продолжаться. Мы сделаем так, чтобы наши партнеры на Украине имели то, что им необходимо для продолжения борьбы», – сказала она.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова поставлять Европе газ в прописанных в контрактах объемах, но если в ЕС не будут «выкручивать руки» и не будут отказываться поставлять отремонтированные турбины для «Северного потока».

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    Британцам посоветовали мыть посуду в тазике для экономии воды и света

    27 августа 2022, 22:20

    Текст: Вера Басилая

    Газета Evening Standard предложила жителям Великобритании несколько лайфхаков, как сэкономить свет и воду на фоне будущего подорожания энергии на 80%.

    Так, жителям Британии рекомендовали мыть посуду в тазике, а не под проточной водой, заменить прием ванны душем, конопатить окна и дверные щели, перекрыть отопление в нежилых комнатах, отключать бытовую технику, когда она не используется, установить «умные» термостаты, пишет Evening Standard.

    Ранее в Британии предрекли «национальную катастрофу» на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80%. 

    Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.

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