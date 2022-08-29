Глава МИД Венгрии заявил о скором крахе энергетической политики ЕС

Современная энергетическая политика Западной Европы «со скоростью астероида» движется к краху, потому что с приближением зимы у европейцев «спадет пелена с глаз», заявил Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Все эти заявления, все эти очковтирательства, которые продолжались со стороны Западной Европы в вопросе энергоснабжения, просто совершенно не работают с приближением зимы... <...> Но энергетика - это такая область, где рано или поздно пелена спадет. Очень тяжело зимой объяснить кому-нибудь, что он не мерзнет, в то время как нет отопления», – сказал Сийярто на встрече с венгерскими послами, передает РИА «Новости».

Он отметил, что давление на Венгрию будет в ближайшее время только расти, потому что весь «либеральный международный дурман приближается к огромному краху, практически со скоростью астероида». Политик подчеркнул, что энергобезопасность в Европе невозможна без российских источников.

Ранее в МИД Венгрии заявили, что страна рассчитывает достичь соглашения с Газпромом об увеличении с сентября поставок газа.

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