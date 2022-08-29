В Венгрии решили договориться с Газпромом об увеличении поставок с сентября

В США заявили о поиске путей для наращивания поставок газа в Европу

США продолжают искать пути наращивания поставок природного газа в Европу, работа предстоит большая, однако успехи на этом направлении есть, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы добились прогресса: начиная с марта мировой экспорт сжиженного природного газа в Европу вырос на 84% в сравнении с 2021 годом, а доля США в этом экспорте увеличилась практически в три раза», – передает ее слова ТАСС.

«Мы знаем, что нам предстоит дополнительная работа, и мы будем продолжать искать пути увеличения запасов газа в Европе. Это будет делаться одновременно с усилиями по сокращению спроса Европы на природный газ за счет энергоэффективности и развертывания технологий чистой энергетики», — отметила Жан-Пьер.

Она вновь заявила, что Россия якобы «использует энергетику в качестве оружия». «Вы слышали, что мы ранее это уже говорили, и именно это и происходит», – заявила она.

У представителя Белого Дома уточнили, насколько в Вашингтоне уверены в том, что европейские союзники США смогут пережить надвигающийся энергетический кризис, не потеряв при этом единства относительно необходимости продолжения помощи Украине.

Жан-Пьер ответила, что США и их союзники в настоящий момент едины в своей позиции. «Мы считаем, что этот союз, это партнерство будет продолжаться. Мы сделаем так, чтобы наши партнеры на Украине имели то, что им необходимо для продолжения борьбы», – сказала она.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова поставлять Европе газ в прописанных в контрактах объемах, но если в ЕС не будут «выкручивать руки» и не будут отказываться поставлять отремонтированные турбины для «Северного потока».