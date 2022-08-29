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29 августа, понедельник | Последнее обновление — 14:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Анонсирован визит Путина 1 сентября в Калининград
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Маск предсказал крушение цивилизации без нефти и газа
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Американский предприниматель Илон Маск на международной конференции по энергетике и технологиям ONS-2022 в норвежском Ставангере заявил, что мир по-прежнему остро нуждается в нефти и газе.
«В краткосрочной перспективе человечеству все еще нужны нефть и газ, иначе цивилизация рухнет. Особенно сегодня, когда введены санкции против России, нам нужны нефть и газ, чтобы поддержать существование нашей цивилизации», – приводит его слова ТАСС.
Маск добавил, что «к такому выводу придет любой здравомыслящий человек».
Касаясь поиска Норвегией нефти и газа на континентальном шельфе, Маск отметил, что «в текущих условиях дополнительная разведка в определенной степени возможна». В то же время важно, как считает он, «ускорить переход к устойчивой энергетике».
Международная конференция ONS-2022 проходит 29 августа – 1 сентября в нефтяной столице Норвегии – городе Ставангере с участием глав государств, а также лидеров ведущих энергетических и технологических компаний и представителей экологических организаций.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
СМИ: Польша останется без мяса и молока через две недели
После подорожания углеводородов часть польских заводов либо закрылись, либо сократили объемы своего производства, связанного с пищевой промышленностью, сообщило издание Wiadomosci.
Компания Grupa Azoty закрыла завод, производящий удобрения и компоненты, необходимые для создания пластмассы, а химические заводы фирмы Capital стали производить на 10 процентов меньше аммиака. В результате промышленного коллапса в пищевом производстве возникла нехватка необходимых товаров, таких как углекислый газ, пишет Wiadomosci.
По прогнозам представителей пищевой отрасли, через 2–3 недели в Польше в магазинах исчезнут мясо, молочные продукты и другие товары. По их словам, уже треть польских продуктовых предприятий прекратила работу из-за недостатка сырья.
Ранее сообщалось, что пивные и молочные заводы Польши оказались под угрозой закрытия.
До этого представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк заявил в эфире программы Onet Rano, что Польше хватит газа до декабря, а потом страна столкнется с дефицитом на уровне 40%.
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Американские СМИ: Спецслужбы США ошибались насчет российских планов на Украине
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Разведка США не имела ясного представления о планах России на Украине, поэтому она искусственно раздувала угрозу в информационном пространстве, сообщил обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.
Из материала следует, что предсказывались разнообразные сценарии спецоперации, включая перевороты в украинских городах, провокации, химическое оружие и кибератаки. При этом все они основывались на предположениях о вероятности, а не на подтвержденных данных, передает Газета.Ru.
Мардини отметил, что кроме начала самой спецоперации, другие угрозы и предупреждения так и не сбылись.
«Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России», – отметил журналист.
Он сделал вывод, что «упреждающая тактика» была в большей степени дезинформацией, которая привела к формированию искаженного представления о политических целях и амбициях Кремля.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что информационные вбросы имеют цель отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения США запрещенных военно-биологических исследований.
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Болгария отказалась вести переговоры с Газпромом о новом договоре
Болгария ограничится переговорами в рамках действующего договора с Газпромом и не намерена вести диалог о новом соглашении, заявил вице-премьер по экономической политике технического правительства страны Христо Алексиев во время переговоров с генеральным директором дирекции «Энергетика» Европейской комиссии Дитте Юль-Йоргенсен.
«Представители Еврокомиссии были ознакомлены с подходом технического правительства по обеспечению поставок природного газа в краткосрочный и долгосрочный период. Долгосрочный план предусматривает объявление международных торгов по поставкам сжиженного газа. Предполагается, что техническое правительство даст старт процедуре, но решение о заключении подобного соглашения будет принято новым выбранным правительством. Болгария подтвердила и интерес своего участия в механизме совместного приобретения энергоносителей, которые будут созданы в рамках Энергетической платформы ЕС», – передает ТАСС слова Алексиева.
Подчеркивается, что техническое правительство Болгарии «не намерено вести разговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном договоре с Газпромом, а ограничится переговорами с ним в рамках действующего соглашений.
В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Теперь уже бывший глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову.
Напомним, в пятницу министр энергетики страны Росен Христов заявил, что Болгария готова возобновить с Газпромом переговоры по поставкам газа, ожидает от российской компании ответа в ближайшее время.
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Bloomberg: Россия может перекрыть газ Евросоюзу на год без негативных для себя последствий
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Нынешних доходов от продажи топлива Москве хватит «чуть более чем на год» в случае прекращения поставок в ЕС, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление экономиста консалтинговой компании Лиама Пича.
«До тех пор, пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счета России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка», – приводит Bloomberg слова Пича.
Экономист считает, что нынешних доходов от продажи топлива Москве хватит «чуть более чем на год» в случае прекращения поставок в ЕС. Без этого рынка Россия может зарабатывать до 20 млрд долларов в квартал на экспорте газа, несмотря на сокращение объемов.
Напомним, в пятницу стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров.
Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
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В США признали «жесткую и неудобную правду» о ситуации на Украине
При любом варианте урегулирования конфликта на Украине отвергнуть условия Москвы будет очень трудно, пишут американские СМИ.
Обозреватель National Interest Рамзи Мардини заявил, что «Запад не выигрывает войну», а «решительная победа на Украине не стоит ни рисков, ни затрат на ее достижение». По его словам, для вооруженных сил Украины ситуация становится все тяжелее, но Запад не собирается переходить к дипломатии, передает РИА «Новости».
Мардини считает, что «ошибочный подход под руководством США неизбежно наткнется на жесткую и неудобную правду», которая заключается в том, что «решимость России, скорее всего, прорвет тонкую оболочку единства Запада». Автор указывает, что «Европе постоянно приходится принимать на себя удар проводимой» США политики. В связи с этим «дальнейшая эскалация может ускорить ее отступление в сторону поиска компромисса с Россией». Также подчеркивается, что более активное участие НАТО только обострит угрозу, которую Россия расценивает как экзистенциальную, и лишь усилит ее решимость.
Мардини считает, что договоренности России и Украины не смогут обеспечить прочный мир, так как «Украину втянули в прокси-войну», casus belli которой «нельзя упростить до территориального спора между соседями». Мардини признает, что «такие споры сыграли свою роль в этом кризисе», но «корнем нестабильности остается еще живое обязательство НАТО – принятое альянсом в 2008 году и подтвержденное в 2021-м – принять Украину в свой состав».
По мнению автора материала, Запад должен стать стороной переговоров и подписать любое долгосрочное урегулирование, повлиять на Киев и отказаться от позиции по приему Украины в НАТО. Мардини призвал США «смириться со своей ролью в провокации – а теперь и затягивании – конфликта». Он выразил сожаление в связи с тем, что «общепринятый нарратив заглушает понимание этого и все сильнее откладывает корректировку курса». По его мнению, «безрассудное упрямство далеко из-за океана только разрушит Украину еще сильнее».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Позднее Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
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В Греции предложили ЕС отменить санкции и договариваться с Москвой
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Одно из авторитетных в Греции изданий Naftemporiki предложило европейским лидерам прекратить «пресмыкаться» перед США и договариваться с Россией о компромиссе по ценам на газ и об отмене санкций.
«За год цена на газ в Европе выросла более чем в 10 раз: с 27 евро за мегаватт-час 12 месяцев назад она превысила 310 евро 25 августа. Правительства большинства стран потратили многие миллиарды евро, чтобы не допустить перехода этого повышения на счета, поскольку это поставило бы под непосредственный риск большинство домохозяйств и производство компаний», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Статью под заголовком «Боже мой, кто правит нами?» написал руководитель делового издания Михалис Псилос – обозреватель, бывший директор Афинского информационного агентства АМНА.
Рассуждая о росте цен, автор предложил сначала остановить конфликт, предупредив, что иначе придется искать надежные и адекватные альтернативные источники энергии.
«Следовательно, европейские лидеры должны перестать пресмыкаться перед американцами, которые, в конце концов, остались в необстреливаемой зоне, и заняться необходимым собственным достоинством. Вести переговоры о компромиссе с Россией и, конечно же, прекратить санкции», – отмечает обозреватель.
Также автор назвал причиной роста цен на газ то, что цена устанавливается на амстердамском оптовом рынке, который следует закону спроса и предложения. Крупные покупатели готовы предложить более высокую цену, отказываясь от ограничения цены на газ.
Автор подчеркнул, что роста цен на газ не имеет ничего общего с ситуацией вокруг Украины.
Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Dell объявила об уходе из России
Американская компания Dell Technologies объявила о приостановке всех операций на территории России и закрытии представительства в стране, сообщает Reuters.
«В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России», – сообщил представитель технологического гиганта Майк Симьенас, передает РИА «Новости».
С закрытием российского офиса Dell уволила и всех сотрудников. Отмечается при этом, что большинство разработчиков и инженеров уже получили предложения о работе в других компаниях.
Производитель серверов и компьютерной техники приостановил продажи в России и Украине еще в феврале, заявив, что будет следить за развитием ситуации.
6 мая Министерство промышленности и торговли России опубликовало перечень товаров для параллельного импорта. В 20-страничный перечень входит более 50 групп товаров – как определенных брендов, так и в целом категории товаров. Документом разрешается параллельный импорт продукции под брендами: Apple, Samsung, General Motors, Porshe, Renault, Nissan, Bugatti, Tesla, Siemens, Microsoft, Logitech, Cisco, Dell, Hitachi, Xbox, Playstation, Nintendo.
Позже в Минпромторге решили добавить в параллельный импорт BMW, Siemens и Lego.
В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта товаров в страну.
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Австрия призвала «остановить безумие на энергетических рынках»
Требуется единое европейское решение по вопросу тарифов на электроэнергию, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Нехаммер заявил, что нужно «наконец остановить это безумие, которое происходит сейчас на энергетических рынках». По его мнению, проблему невозможно решить без «европейского решения». Нехаммер заявил, что европейские государства должны объединить усилия для того, чтобы «немедленно остановить этот ценовой взрыв», передает РИА «Новости» со ссылкой на Kurier.
Напомним, в пятницу стоимость газа в Европе превысила 3,5 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что до конца года цена на газ в Европе может подняться до 5 тыс. евро за тысячу кубометров.
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Медведев назвал основания для применения Россией ядерного оружия
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается.
«Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства. Пока таких действий не наблюдается», – сказал он в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI, передает РИА «Новости».
Он добавил, что доктрина по использованию тактического ядерного оружия в нашей стране является открытой, и есть специальный документ, который называется «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства после отставки Бориса Джонсона, заявляла, что при необходимости готова применить ядерное оружие.
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Стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе в ходе торгов в пятницу почти достигла 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3541 доллара за тысячу кубометров, или 340,9 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Общий рост стоимости газа с начала дня составляет почти 11%
Ранее сообщалось, что цена газа в Европе достигла 3400 долларов за 1 тыс. кубометров.
Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Медведев предсказал Европе цену на газ в 5 тыс. евро
До конца года цена на газ в Европе может подняться до 5 тыс. евро за тысячу кубометров, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее он прогнозировал, что цена на газ для ЕС может достичь 4 тыс. долларов к концу года.
«В связи с повышением цены на газ до €3500 за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до €5000 до конца 2022 года», – написал он в своем Telegram-канале.
«With warm regards (англ. «с теплыми пожеланиями» – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил он.
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Исследователь американских спецслужб счел, что за убийством Дугиной может стоять ЦРУ
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Исследователь американских спецслужб Даглас Валентайн считает, что за убийством политолога Дарьи Дугиной может стоять ЦРУ; по его словам, украинская разведка полностью находится под контролем американцев.
Говоря о влиянии США на Украину, эксперт подчеркнул, что «Зеленский даже в туалет не ходит без разрешения полевого сотрудника ЦРУ».
«10 млрд долларов американской помощи имеют определенные издержки, каждая проделанная работа должна быть одобрена... ЦРУ, должно быть, очень интересовалось подготовкой женщины-убийцы к службе. Это стандартная операционная процедура», – передает РИА «Новости» слова эксперта.
Валентайн cчитает, что если даже и пока нет прямых доказательств, можно сделать вывод по стилю работы ЦРУ. «По определению тайные операции проводятся незаметно. ЦРУ не стало бы проводить тайную операцию такого масштаба, если бы считало, что риск того стоит. Доказательства в таких случаях редко всплывают наружу», – считает эксперт.
Даглас Валентайн издал книги «The Hotel Tacloban» («Отель Таклобан»), «The Phoenix Program» («Программа Феникс»), «The Strength of the Wolf» («Сила волка»), «The Strength of the Pack» («Сила стаи») и «The CIA as Organized Crime: How Illegal Operations Corrupt America and the World» («ЦРУ как организованная преступность: тайные операции коррумпируют Америку и весь мир»).
Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию. Позже ФСБ установила личность еще одного причастного к убийству Дугиной украинца.
В воскресенье в СМИ появились сообщения, что Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии. Однако в соцсетях разоблачили опубликованные фотографии, а МВД Австрии не подтвердило распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве Вовк.
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Захарова спросила, можно ли Байдену считать фашистами евреев-республиканцев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что идеология республиканцев в США является фашистской.
Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден не стесняется своей оценки республиканских сторонников бывшего главы администрации Дональда Трампа как «фашистов» и продолжит бороться с ними за права американцев, передает РИА «Новости».
«Все. Мы дождались. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что американское общество состоит из фашистов. Конкретно у них этим занимаются республиканцы», – заявила Захарова в Telegram, подчеркнув, что «в соответствии с заявлением представителя Белого дома, республиканцы занимаются вещами, которые можно описать словом «фашизм». Как указала Захарова, Жан-Пьер «вслух сказала то, о чем многие только догадывались – в США бушует фашизм».
Официальный представитель МИДа поинтересовалась: «Интересно, какой-нибудь израильский государственный деятель скажет (как они говорили о киевском режиме), что «среди республиканцев много евреев, поэтому они априори не могут быть фашистами»?» «Или мы дождемся опровержения этого откровения самими американцами?» – заявила она.
Напомним, Байден счел идеологию части Республиканской партии США полуфашистской: «Дело не просто в Трампе, дело в целой философии, лежащей в основе» нынешней позиции республиканцев. «Скажу кое-что: это как полуфашизм», – сказал он.
МИД России обращал внимание на многолетнее игнорирование ситуации с ростом неонацистской идеологии на Украине со стороны Израиля. Глава ведомства Сергей Лавров, рассказывая о нацификации Украины, отмечал, что Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей».
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Германия не нашла замену российскому газу
Переговоры с Катаром, Норвегией и Канадой не помогли Германии найти замену газу из России, сообщил глава правительства Баварии Маркус Зедер.
Зедер подчеркнул, что сейчас Германия «перечисляет России» за энергоносители «больше денег, чем прежде», но при этом «остается риск, что будут проблемы, цены взлетают, замены нет». Страна все еще не смогла найти альтернативу поставкам из России. «Визиты, которые были совершены прежде – в Катар, Норвегию, Канаду, – не помогли найти замену», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.
В мае прошли неудачные переговоры между Германией и Катаром. Катар хотел долгосрочных контрактов, в Германии же ориентируются в будущем на возобновляемые источники энергии. Кроме того, выяснилось, что у Германии нет достаточного количества СПГ-терминалов для приема катарского газа. В августе Германия и Канада договорились о поставках водородного топлива, но не о покупке сжиженного природного газа.
NI: Западную общественность жестоко обманули в вопросе России и Украины
Западные СМИ и государственные деятели жестоко обманывают общественность в своих странах, раздувая исходящую от России «угрозу» и проводя жесткую проукраинскую информационную политику, пишет обозреватель Рамзи Мардини в издании The National Interest.
«В самом начале кризиса на Западе буйствовала предвзятость. Истерический и однобокий взгляд СМИ на конфликт урезал достоверность происходящего на местах. Медиа по умолчанию всецело полагались на данные, предоставляемые только одной из сторон», – передает РИА «Новости» мнение автора.
Обозреватель отметил, что это дало Вашингтону и Киеву почти неограниченный доступ к формированию своей интерпретации событий для аудитории, не подвергаясь при этом особому контролю.
По словам Мардини, как инструмент внешней политики, раздувание угроз подразумевает согласованные и преднамеренные действия по искажению информации и манипулированию общественным восприятием, чтобы вызвать чрезмерный страх и возмущение.
Как добавил автор, это, в свою очередь, оправдывает дорогостоящий и рискованный курс, который в противном случае не получил бы такой политической и общественной поддержки.
Кроме того, по мнению журналиста, с помощью этого приема дезинформации американскую публику обманом вынудили поддержать затратную и рискованную операцию против России.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что западные СМИ начали догадываться о том, что киевские власти постоянно врут своим «союзникам» в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе о масштабе потерь, истинном положении дел на фронте и возможностях ВСУ.
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