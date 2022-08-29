Маск предсказал крушение цивилизации без нефти и газа

Американский предприниматель Илон Маск на международной конференции по энергетике и технологиям ONS-2022 в норвежском Ставангере заявил, что мир по-прежнему остро нуждается в нефти и газе.

«В краткосрочной перспективе человечеству все еще нужны нефть и газ, иначе цивилизация рухнет. Особенно сегодня, когда введены санкции против России, нам нужны нефть и газ, чтобы поддержать существование нашей цивилизации», – приводит его слова ТАСС.

Маск добавил, что «к такому выводу придет любой здравомыслящий человек».

Касаясь поиска Норвегией нефти и газа на континентальном шельфе, Маск отметил, что «в текущих условиях дополнительная разведка в определенной степени возможна». В то же время важно, как считает он, «ускорить переход к устойчивой энергетике».

Международная конференция ONS-2022 проходит 29 августа – 1 сентября в нефтяной столице Норвегии – городе Ставангере с участием глав государств, а также лидеров ведущих энергетических и технологических компаний и представителей экологических организаций.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.