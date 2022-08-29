Глава МИД Эстонии предложил поставлять больше оружия на Украину

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что страны ЕС отправляют Украине слишком мало оружия, и призвал партнеров нарастить поставки.

«Нам необходимо поставлять больше оружия на Украину. Эстония предоставляет Украине наибольший объем помощи в виде поставок оружия на душу населения. Конечно, мы будем рады, если другие страны последуют этому примеру», – передает РИА «Новости» слова министра в интервью немецкому изданию Welt.

Он также призвал Германию увеличить поставки оружия на Украину, отметив при этом, что страны «стоят перед лицом огромных перемен», что психологически тяжело, в частности, для Германии. При этом, по его словам, Швеция и Финляндия также перестраиваются.

«Мы должны действовать быстро сейчас, мы не можем ждать... Все мы все еще делаем слишком мало. Мы не должны успокаиваться на том, что отправили несколько танков», – сказал эстонский министр.

Ранее Times со ссылкой на источник в британском министерстве обороны сообщила, что финансовая поддержка боевых действий Украины со стороны Британии иссякнет к концу года. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью Bild am Sonntag заявила, что Германия собирается помогать Украине так долго, как потребуется, но пока не может поставлять, все, что хотят в Киеве.

Также Бербок заявила, что бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом», из-за которого поставки оружия Украине «находятся на тонкой грани».

Напомним, Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Шольц указывал, что Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера.