Началась реализация контракта на поставку BrahMos Филиппинам

Реализация контракта на поставку российско-индийских сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos Филиппинам началась, сообщил содиректор компании «Брамос» с российской стороны Александр Максичев.

О сделке сообщал министр обороны Филиппин Делфин Лорензана. По его словам, контракт включает не только поставку ракет, но и обучение операторов и эксплуатационного персонала, а также необходимый пакет интегрированной логистической поддержки, передает РИА «Новости».

Максичев сообщил, что «45 офицеров армии Филиппин уже прошли обучение в Индии», подготавливается «предварительный список документации для передачи филиппинской стороне». Обязательства по контракту разделены между российской и индийской сторонами. Подписан контракт «Брамоса» с НПО «Машиностроения», а также с соисполнителями. Утвержден график поставок комплектующих и документации.

Первые поставки ракет Филиппинам начнутся в 2023 году, сообщил Максичев, это «будут ракеты для береговой обороны, береговой ракетный комплекс».

Напомним, это первый экспортный контракт компании. Он был заключен в январе на 375 млн долларов. Планируется поставка трех батарей – шесть пусковых установок и ракет. Сообщения о возможной закупке крылатых ракет BrahMos для сухопутных сил и ВВС Филиппин появились еще в декабре 2019 года. Ожидалось, что соответствующий контракт будет подписан во втором квартале 2020 года, однако, по данным СМИ, этому помешала вспышка коронавируса.