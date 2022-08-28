Лавров: Запад подменил односторонними санкциями дипломатию

Страны Запада подменили своей санкционной политикой дипломатию, против чего выступает Движение неприсоединения в одной из своих недавних инициатив, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Он (Запад) только и живет этими санкциями. По сути, подменил ими то, что раньше называлось дипломатией», – сказал он в интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения, сообщает РИА «Новости».



Министр напомнил об одной из последних наиболее ярких инициатив Движения, в которой признается неприемлемость односторонних санкций в международной практике. По его словам, это является «прямым «камнем в огород» Запада».

Напомним, более половины жителей в ряде ведущих европейских стран выступили против введения новых санкций против России, если они ухудшат уровень жизни населения, следует из данных исследования.