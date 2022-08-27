Человек погиб на стройплощадке на северо-востоке Москвы при установке башенного крана

Один человек погиб на северо-востоке Москвы на строительной площадке жилого дома при установке башенного крана, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«(В субботу) 27 августа... установлено, что на строительной площадке жилого дома по адресу: Северо-Восточный административный округ города Москвы (СВАО), улица Руставели, д. 14, стр. 1 при установке башенного крана произошло разрушение стрелы. По предварительной информации, погиб один человек», – сообщил источник РИА «Новости».



По его данным, идут аварийно-спасательные работы по эвакуации других рабочих с крана.

В столичном дептрансе сообщили, что Движение перекрыто на северо-востоке Москвы на улице Руставели из-за угрозы падения башенного крана.



«В связи с угрозой падения башенного крана на улице Руставели д. 14 перекрыто движение по улице Добролюбова в районе ЧС», - говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршрут.

Ранее на юго-востоке Москвы вспыхнула кабина башенного крана, пожарные не смогли добраться до очага возгорания при помощи автолестницы.