Россия указала ЮНЕСКО на «вакханалию» с памятниками в Восточной Европе

Россия на постоянной основе привлекает внимание ЮНЕСКО к сносу советских памятников и мемориалов на территории стран Восточной Европы, заявила заместитель постоянного представителя России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко.

«Мы как представительство постоянно привлекаем внимание к этой вакханалии, которая в последние несколько лет в каком-то русофобском угаре разворачивается в Восточной Европе», – передает ТАСС слова Довгаленко эфире телеканала «Соловьев Live».

По словам Довгаленко, российское представительство постоянно поднимает этот вопрос на заседаниях руководящих органов ЮНЕСКО, а также активно освещает данную тему в соцсетях. Снос в Латвии советских памятников и монументов, посвященных Великой Отечественной войне, дипломат назвала «пляской на костях» и »варварством в 21-м веке».

Ранее в Алсвикской волости Латвии пропал подлежащий сносу памятник, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию.

Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.

Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.

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