СМИ: В Латвии пропал подлежащий сносу памятник советским партизанам

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26 августа, пятница | Последнее обновление — 15:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Болгария предложила Газпрому переговоры по поставкам газа
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А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы.
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На некоторых реклама не действует или почти не действует. Эти люди выбирают базовый фрейм не в силу его раскрученности, а в силу того, что он, по их мнению, лучше соответствует реальности, соприкасается с ней большим количеством точек.
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У ряда ближайших соседей, привыкших много от России брать и мало отдавать, СВО усиливает опасения, что в случае чего к ним будет применен жесткий подход.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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СМИ: В Латвии пропал подлежащий сносу памятник советским партизанам
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Подлежащий сносу памятник в Латвии, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию, пропал, передает агентство LETA со ссылкой на представителя самоуправления Алуксненского края Эвиту Аплоку.
«Пропал подлежащий демонтажу памятник в Алсвикской волости на месте, где 15 января 1944 года партизаны Латышской партизанской бригады Советской армии разгромили немецкую карательную экспедицию. На месте памятника осталось только основание. Самоуправление составило акт и сообщило об установленном факте государственной полиции», – приводит РИА «Новости» сообщение администрации края.
Пропавший памятник наряду с девятью другими числился в списке подлежавших демонтажу монументов Алуксненского края в соответствии с постановлением кабинета министров Латвии о сносе советских памятников.
Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.
Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.
МИД дал рекомендации Госдепу после появления видео с пьяным сотрудником посольства США
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МИД РФ рекомендовал Госдепу доплачивать сотрудникам посольства США в Москве за «невыносимые условия работы». Так в российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали появившееся в Сети видео с нетрезвым мужчиной, который, как утверждается, служит в американском диппредставительстве.
Российский МИД в своем Telegram-канале иронически призвал Госдепартамент США доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за «невыносимые условия работы». «Борьба с нами – дело изматывающее», – отметили там.
Кадры сняты еще в июле 2022 года, по предварительным данным, на них якобы запечатлен сотрудник посольства Наварро Николас Сторми, передает RT.
Дипломатический сотрудник, добираясь до здания, успел несколько раз упасть и чуть не попал под машину. На данный момент в американском посольстве ситуацию не комментировали.
В соцсетях приводят некоторые данные из биографии Наварро. Родился в Калифорнии 3 ноября 1995 года, кадровый морпех, прошедший спецподготовку в Квантико (Вирджиния). С 2021 года – сотрудник охраны посольства США (охрана внешнего периметра посольства).
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СМИ: Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились
Актер Павел Прилучный и актриса Зепюр Брутян стали мужем и женой, фото с их свадьбы появились в соцсетях.
«Многие считали их отношения пиар-ходом, однако сегодня, 25 августа, звезды отмечают свадьбу. В Сети друзья Прилучного и Брутян публикуют кадры с торжественного события. На свадьбе появился Стас Михайлов, спортсмен Адам Яндиев и детектив Максим Заболотный. Судя по кадрам, гостей приехало не так много», – сообщает mk.ru.
Брутян появилась в белом платье с пышной юбкой, Прилучный надел строгий костюм и белую рубашку.
Напомним, что ранее Прилучный был женат на актрисе Агате Муцениеце. StarHit сообщал, что причиной расставания стало «неадекватное поведение» Прилучного. Актриса обвиняла супруга в избиении и грубом обращении с детьми. Муцениеце сообщала, что ей пришлось съехать из загородного дома, где они жили вместе, и поселиться в съемной квартире.
Напротив Крымского моста заметили самолет-разведчик НАТО
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В акватории Черного моря зафиксировали пролет британского стратегического разведчика RC-135W, это показал соответствующий мониторинговый ресурс Flightradar.
Boeing RC-135W пролетел над Черным морем в зоне напротив Крымского моста в среду, 24 августа, передает «Лента.ру» со ссылкой на данные Flightradar.
Борт развернулся, пролетел в обратном направлении, достиг Румынии, после чего, вероятно, отключил транспондер – его точное место взлета и посадки не прослеживалось.
Позднее, около 17.30 мск, тот же самолет НАТО провел еще один вылет в сторону Керченского пролива. Воздушное судно было там примерно до 22.00, после чего полетело в сторону британской базы ВВС Уоддингтон у Лондона.
В середине августа Минобороны России заявило, что самолет-разведчик Британии нарушил воздушную границу России. На перехват отправили истребитель МиГ-31, он определил его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Британии.
Временный поверенный России в Британии Александр Гусаров заявил, что Москва в связи с пролетом британского самолета-разведчика над акваторией Баренцева моря призывает Лондон не создавать искусственный очаг напряженности в Арктике.
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Экс-сенатор: Американцы не знают, что Украина проигрывает военные действия
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Соединенные Штаты не позволят Украине начать мирные переговоры до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2022 года, заявил бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк.
«США определенно не допустят никаких переговоров до промежуточных выборов», – передает его слова РИА «Новости».
По мнению Блэка, освещение событий на Украине в американских СМИ не позволяет сформировать в обществе объективную картину текущей ситуации.
«Американцы не знают, что Украина проигрывает военные действия. Существует довольно малая группа людей, которые понимают реальную ситуацию», – отметил политик.
«НАТО хочет, чтобы вы верили, будто военные действия начались в феврале этого года. Но они не начинались тогда, а были спланированы еще до 2014 года. Это следствие безрассудных действий (Барака) Обамы. Президент Обама требовал от США более агрессивных действий в Украине», – заявил Блэк.
По его оценке, после государственного переворота в 2014 году на Украине, ЦРУ и госдепартамент «решали», кто будет министрами в новом правительстве, а нынешний уровень «бессмысленного кровопролития и разрушений» стал следствием агрессивного подхода НАТО к Украине.
«В результате, естественно, было создано марионеточное правительство, настроенное против России и русскоязычного населения на Украине», – считает политик.
В то же время Блэк отмечает, что американское общество «в немалой степени» потеряло интерес к военным действиям в Европе.
В Конгрессе США сравнили ситуацию в российских и американских войсках
Пока Москва увеличивает штатную численность Вооруженных сил России, у США наблюдаются проблемы с набором в армию, заявила член Палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт.
Боберт отметила, что глава российского государства Владимир Путин «подписывает указ об увеличении численности вооруженных сил на 137 тыс. человек», а у США «в то же время проблемы с набором в армию». По мнению Боберт, ВС США не учат ведению боя, а пытаются прививать псевдолиберальные ценности и демократическую парадигму, передает РИА «Новости».
Напомним, Путин подписал приказ об увеличении штатной численности российской армии на 137 тыс. человек, общая численность ВС России составит 1 млн 150 тыс. 628 человек. В августе СМИ сообщали, что вооруженные силы США столкнулись с нехваткой новобранцев.
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МИД Украины вызвал представителя папы Римского из-за слов понтифика о Дугиной
Апостольского нунция на Украине архиепископа Висвалдаса Кулбокаса вызвали в украинский МИД, чтобы выразить разочарование словами папы Римского Франциска об убийстве Дарьи Дугиной, сообщило украинское ведомство.
«Мы внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами», – приводит Life со ссылкой на украинские СМИ слова руководителя МИДа Дмитрия Кулебы.
Как заявил Кулеба, такое приглашение является беспрецедентным и «говорит само за себя». «Во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов папы. Это было несправедливо», – заявил глава МИД Украины.
В сообщении на сайте МИДа говорится, что на Украине «глубоко разочарованы словами понтифика». По мнению Киева, тот «несправедливо приравнивает агрессора к жертве». Украина также «не понимает», почему папа Римский «в контексте российско-украинской войны» упомянул «смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения». Папу Римского упрекнули в том, что он «ни разу не уделил особого внимания конкретным жертвам войны». Киев призвал понтифика «избегать несправедливых высказываний, вызывающих разочарование в украинском обществе».
Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает контакт с папой Римским, считает, что понтифик не поддается попыткам президента Украины Владимира Зеленского и «коллективного Запада» манипулировать им, передает РИА «Новости».
«Зеленский пытается манипулировать папой, но папа в данном случае показывает свою жесткость, что он проповедует Евангелие. И в этом его ценность, что он не встает ни на чью сторону и дает возможность для объединяющего диалога», – сказал он, отметив, что «папа мог бы стать третейским судьей и модератором диалога».
Напомним, папа Франциск принес соболезнования по поводу гибели Дарьи Дугиной, назвав ее «невинной жертвой». «Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве. Невинные платят за войну», – сказал он. В ответ посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш позволил себе очередную критику в адрес Франциска, назвав «разочаровывающими» его сочувствие Дугиной. Он также назвал отца погибшей Александра Дугина «первым из идеологов российского империализма».
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Гаага попросила освободить ее от санкций против России
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Нидерландский город Гаага просит временно освободить его от исполнения санкций ЕС в отношении России, так как не может найти замену российскому газу, следует из письма члена городского совета Саскии Брейнес.
В соответствии с санкциями правительства и государственные органы должны прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Однако Гаага пока не может найти замену поставкам Газпрома, передает РИА «Новости».
В письме, направленном в муниципалитет Гааги, в которой размещаются правительство и парламент Нидерландов, содержится просьба «сделать исключение для текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры». Брейнес полагает, что Гаага получит отсрочку, так как провела тендер, хоть и не добилась успеха. Брейнес отметила, что новый контракт, который вступит в силу 1 января, будет значительно дороже, чем нынешнее соглашение города с Газпромом.
Напомним, цена газа в Европе в ходе торгов в четверг превысила 3,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта. СМИ сообщали, что высокие цены на газ вынуждают жителей Нидерландов запасаться дровами на зиму для обогрева своих домов.
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Посольство напомнило Риге о захоронениях выходцев из Латвии в России
Властям Латвии не следует провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере, заявило посольство России в Риге.
Посольство отметило в Telegram, что «объявленная латвийскими властями «война» с объектами исторической памяти приобретает все более неприглядные формы». Так, «не успев расквитаться с памятниками, местные политики в обход международных обязательств и собственных обещаний вознамерились потревожить покой 137 советских солдат и офицеров, погребенных на братском воинском кладбище» в Рудбаржи.
МИД Латвии, сообщая об этом, не указал «ни причины эксгумации останков военнослужащих, ни то, какая судьба уготовлена захоронению и могилам упокоенных там воинов», а также не стал согласовывать «эти действия с российской стороной, как того требуют положения действующего межправительственного соглашения о статусе захоронений». Латвия нарушает как юридические договоренности, так и устные заверения «о неприкосновенности могил и воинских захоронений», отметило посольство.
По мнению российской стороны, «в погоне за электоральными рейтингами в преддверии осенних выборов в Сейм, движимые реваншистскими настроениями местные политики, похоже, готовы полностью поступиться этими обещаниями, равно как и общепринятыми морально-нравственными нормами и устоями».
Посольство напоминает, что «и в России есть немало захоронений, где покоятся тела выходцев из Латвии, не говоря уже о многочисленных мемориальных объектах». «До сегодняшнего дня наша страна неукоснительно и безупречно выполняла свои обязательства по обеспечению их сохранности, – сказано в сообщении. – Нужно ли нам открывать этот «ящик Пандоры» и провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере – решать только Риге».
Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.
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Трасс отказалась называть Макрона другом Британии
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра, заявила, что пока не знает, считать президента Франции Эммануэля Макрона другом или врагом ее страны.
На вопрос о том, является Макрон «другом или врагом», Трасс ответила: «Пока неясно». Она заявила, что в случае, если займет пост главы правительства, будет судить о Макроне «по поступкам, а не по словам». Ее соперник в борьбе за пост премьера Риши Сунак сказал, что считает Макрона другом Великобритании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Напомним, после Brexit у Великобритании и ЕС возникли конфликты по ряду вопросов. В частности, произошла «рыбная война». Когда закончило свое действие соглашение, которое регламентировало права европейских рыболовецких судов работать возле британских берегов, Лондон выдал Франции гораздо меньше новых лицензий, чем требовала французская сторона.
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Эстония признала провал международной изоляции России
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Россию пытаются изолировать в международных организациях, но удается это не всегда, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
Рейнсалу заявил, что Эстония оказывает активную поддержку шагам по изоляции России, а зачастую выступает их инициатором, но «есть еще несколько примеров, когда политика изоляции не была успешной или по разным процедурным причинам не удавалось предотвратить деятельность России в организациях». Он не уточнил о каких конкретно организациях говорит.
При этом, по версии Эстонии, успехи также достигнуты. В частности, речь идет об исключении России из Совета Европы, приостановке ее членства в Совете по правам человека ООН, а также о решении прекратить рассмотрение членства России в ОЭСР, передает РИА «Новости».
Напомним, посольство России в США указывало, что утверждения Госдепа о якобы усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей. Американский журнал National Interest в июле опубликовал статью под названием «Как Западу не удалось изолировать Россию».
Тем временем антироссийское заявление по Украине получило поддержку менее трети стран ООН. Всего за резолюцию выступило 54 из 193 стран. Для сравнения: в марте за резолюцию с осуждением спецоперации проголосовала 141 страна из 193 государств-членов, 35 воздержались, пять проголосовали против, а 12 вообще не голосовали. Таким образом, за полгода уровень поддержки антироссийской позиции сократился почти втрое.
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В ДНР сообщили о продвижении в сторону Авдеевки и Угледара
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Союзные войска продолжили движение в районах Угледара, Марьинки и Авдеевки, сообщил первый заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
«Есть продвижение на некоторых направлениях, это в том числе в районе Угледара, там очень серьезная работа идет. Авиация сегодня очень серьезно там отрабатывала. Также есть продвижение в районе населенного пункта Марьинка, и в целом в районе Авдеевки есть продвижение, то есть у нас ежедневно вот есть успехи», – сказал Безсонов в эфире «России 1», передает ТАСС.
По словам замминистра, донецкое направление стало «самым горячим», кроме того, украинские военные продолжают обстреливать столицу республики Донецк.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал, что в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих.
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Высокоточным ударом уничтожена обстреливающая ЗАЭС американская гаубица М777 ВСУ
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В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом уничтожена гаубица М777 производства США, из которой велся обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«За прошедшие сутки Запорожская атомная электростанция дважды подвергалась обстрелам украинских войск из крупнокалиберных артиллерийских орудий.
В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции и еще один – в районе специального корпуса №1.
Артиллерийская позиция ВСУ, с которой велся обстрел территории атомной станции, была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено более 50 националистов и девять единиц бронетанковой и автомобильной техники.
В связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ в Новомихайловке ДНР и 93-й механизированной бригады ВСУ в Дибровном Харьковской области оставили позиции и убыли из районов боевых действий», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов: Яковлевка, Шевченко, Соледар, Отрадное ДНР, Лозовое Херсонской области, Дергачи, Чугуев Харьковской области, Николаев и Партизанское Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 163 районах.
Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов: Соледар, Боковое ДНР, Червоная Долина Николаевской области, Андреевка Херсонской области, Малиновка Запорожской области и хранилище топлива в районе Голициново Николаевской области. Также в районе Барвенково Харьковской области уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300», – отчитались в Минобороны.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Артемовск, Кодема, Северск, два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в Кодеме и Соледаре ДНР, а также два взвода орудий «Гиацинт-Б» в районах Доброе и Зеленый Гай Николаевской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Комсомольское Донецкой народной республики, Байрак, Изюм Харьковской области, Безымянное и Степное Херсонской области. Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У» в районе Новой Каховки Херсонской области и шесть реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймарс» и «Ольха» в районах населенных пунктов Донецк, Изюм Харьковской области, Новотроицкое и Берислав Херсонской области», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1813 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4392 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5054 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что прямым попаданием «Искандера» по воинскому эшелону уничтожено свыше 200 военнослужащих ВСУ.
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На Украине заявили о «планах Киева» построить базу НАТО в Крыму
Киев хотел бы «захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО», заявила экс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова.
«Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие. <...> Он является стратегически выгодным плацдармом для контроля безопасности в Черном море», – передает РИА «Новости» слова Фроловой.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил «забрать» у России Крым «любыми средствами».
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ФСБ поймала украинского шпиона в Курске
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ФСБ задержала в Курске гражданина Украины за шпионаж в пользу украинской военной разведки, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности России <...> пресечена противоправная деятельность жителя Курска – гражданина Украины, являющегося агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подозреваемого в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах Министерства обороны для использования их против безопасности Российской Федерации», – передает ТАСС сообщение ЦОС ФСБ.
По месту его жительства изъяты специальные технические средства, переданные ему украинской спецслужбой, а в персональном компьютере и мобильном телефоне обнаружены специальная литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб.
Следственным подразделением ФСБ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), которая предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Ранее сотрудники ФСБ задержали уроженца Харькова по подозрению в шпионаже на СБУ и передаче им данных о противниках киевского режима в России.
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В США назвали главную проблему ВСУ
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Состояние личного состава ВСУ остается важнейшей проблемой украинского командования, написал в колонке для Hill директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.
«Важнейшая проблема <...> – несомненно, личный состав. <...> Запад может предоставить всю помощь на свете, но наделать новых украинцев он не в силах», – передает РИА «Новости» слова Хумински.
Он отметил, что для союзников Киева насущной проблемой становятся мероприятия по поддержанию боеспособности личного состава. Так, на плечи Запада должны лечь заботы о выводе украинских военнослужащих с линии фронта для оздоровительного отдыха и обучения, а затем организация их возвращения на передовую, указал Хумински.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили подразделения, убыв в неизвестном направлении.
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