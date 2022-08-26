В Польше испугались нового раздела из-за союза с Украиной

Вступление Польши в союз с Украиной и выход из Евросоюза под покровительством Великобритании грозит разделом страны: Германия поднимет вопрос о присвоении бывших немецких земель, пишет издание Konserwatyzm.

«Одна подпись под документом о союзе с Украиной, один шаг в сторону британско-польско-украинского альянса – и они отнимут у Польши все, что мы завоевали в 1945 году или больше», – приводит РИА «Новости» цитату из статьи.

По мнению автора статьи, экономически Польша входит в сферу влияния Германии, но пока Варшава состоит в ЕС, Берлин не может предпринять больших мер. Слияние же с Украиной, которую в тексте называют «американо-британской колонией», развяжет немцам руки.

«Очередной раздел республики – сценарий, который уже находится в процессе реализации», – считает польский журналист.

Ранее председатель Национального банка страны Адам Глапинский заявил, что Германия хочет «тем или иным образом вернуть» бывшие земли в пределах границ Польши, а после «подчинить себе» пояс стран между Германией и Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему обострились отношения Польши и ФРГ – и что на самом деле способно привести к очередному в истории разделу польского государства.

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