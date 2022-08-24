Оператор «Сахалина-2» предложил покупателям платить за СПГ в рублях

Оператор завода сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» предложил покупателям использовать для расчетов за топливо рубль, евро, иену или британский фунт стерлингов, если предусмотренная контрактом оплата в долларах не может быть произведена из-за зарубежных санкций, сообщает Bloomberg.

«Покупатели должны использовать альтернативные валюты, включая рубль, евро, иену или британский фунт стерлингов, если оплата в долларах, установленная в контрактах, не может быть произведена», – приводит выдержку из соответствующих документов РИА «Новости».

По данным Bloombergа, оператор «Сахалина-2» проводит реорганизацию из-за западных санкций в условиях роста спроса на СПГ в мире. «Россия просит покупателей завода СПГ «Сахалин-2», чтобы они платили в рублях или другой валюте, если из-за санкций возникнут проблемы с оплатой в долларах США», – поясняет в связи с этим Bloomberg.

Ранее СПГ стал недоступен для ряда стран Азии из-за роста цен на спотовом рынке.

В прошлую пятницу появились сообщения, что японские энергетические и газовые компании в ближайшее время планируют подписать новые контракты на покупку СПГ с проекта «Сахалин-2», который был переведен Москвой под управление нового оператора. Ранее Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина–2».

Напомним, 1 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.