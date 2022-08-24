Депутат: После выхода из СССР Украина стала аграрной колонией Запада

«Украинская элита по сути потеряла свою страну. Например, в государственных органах, в том числе в силовых ведомствах Украины разрешено работать гражданам Польши. Что это как не утрата государственности, суверенитета?» – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Бичаев. В среду на Украине отмечается День независимости.

Объявив более 30 лет назад о выходе из состава СССР, Украина получила хорошие стартовые позиции, особенно с учетом того, что Россия, как правопреемница Союза, взяла на себя все долги новых постсоветских стран, напоминает первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев.

«На территории Украины осталась огромная советская промышленность, которая могла способствовать развитию страны. Но украинская элита все это променяла на олигархическую систему. Свои плодородные земли передала европейским холдингам. Например, так было в районе Мариуполя. В итоге Украина из индустриальной страны превратилась в аграрную, в продуктовую колонию западного мира. Украинцы обменяли суверенитет на небольшие деньги, западные партнеры взяли ее под полное внешнее управление», – указал Бичаев.

«Все эти годы Россия помогала Украине: братской республике мы продавали газ очень дешево, по цене в 40 долларов за тысячу кубометров. При этом Евросоюз и другие западные страны оказывали Украине отнюдь не товарищескую помощь. Это были просто кредиты. В итоге страна теперь находится в долговой кабале. Расплачиваться с долгами будет несколько поколений – дети, внуки, правнуки и даже праправнуки правителей, которые сейчас находятся у власти», – предупреждает депутат.

По мнению Бичаева, 24 августа следовало бы лучше называть Днем зависимости Украины. «Украина на протяжении своей государственности была, в основном, независима только лишь от здравого смысла, поэтому 24 августа – это День независимости Украины от здравого смысла и ее зависимости от западного мира», – уверен он.

Депутат полагает, что настоящую независимость, процветание и благополучие народу Украины могут обеспечить тесные отношения с Россией. «Украинский народ для нас – братский. Между нами посеяли временный раздор, но мы сражаемся не с народом, как говорит президент, а руководством Украины. Ее будущее зависит от социокультурных и экономических связей с Россией», – уверен зампред комитета.

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова, в свою очередь, напоминает, что после 1991 года столпами новой украинской государственности Киев сделал газовые войны, лавирование между Западом и Россией, оболванивание собственного народа. «Коррупция, о которой сейчас позабыли на Западе, зашкаливала. Это никак не приближало элиту к Европе, и тогда у нее нашлась другая разменная монета – русофобия вместо госстроительства, потакание националистам. Власть захватил криминальный олигархат. Позднее он и развязал гражданскую войну против народа Донбасса», – напоминает эксперт.

«Русофобия оказалась для правящих кругов выгоднее дружбы с Россией, потому что за русофобию платили больше. Но платили, безусловно, только элите, а не народу Украины. На Западе сочли, что народу хватит и подачек, вроде безвиза», – подытожила Федосова.



В среду на Украине отмечается День независимости. В связи с объявленным в стране военным положением отменены массовые и праздничные мероприятия.

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