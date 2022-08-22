Цена газа в Европе превысила 3 тыс. долларов

Стоимость газа в Европе в ходе торгов в понедельник поднялась выше 3 тыс. долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3024 долларов за 1 тыс. куб. м, или 292,4 евро за МВт·ч (исходя из нынешнего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост стоимости газа с начала торгов составляет почти 20%, передает ТАСС.

Ранее в понедельник стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до 2917 долларов за 1 тыс. куб. м, или 282 евро за МВт·ч. Общий рост стоимости газа с начала торгов превышал 15%.

Перед этим цена на газ в Европе росла выше 2800 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, ранее Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.

В Германии звучат призывы запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики страны, однако власти ФРГ, признавая, что это даст возможность «лучше пережить зиму», называют такой сценарий «драматическим политическим провалом». При этом немцы заявляют, что нынешний энергетический кризис Германия сама на себя навлекла.