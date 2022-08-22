Цена газа в Европе превысила 2,8 тыс. долларов

Стоимость газа в Европе в ходе торгов в понедельник, 22 августа, поднялась выше 2,8 тыс. долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2 тыс. 862 долларов за 1 тыс. куб. м, или 275,965 евро за МВт·ч (исходя из действующего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост стоимости газа с начала торгов составляет почти 13%, передает ТАСС.

Напомним, ранее Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.

В Германии звучат призывы запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики страны, однако власти ФРГ, признавая, что это даст возможность «лучше пережить зиму», называют такой сценарий «драматическим политическим провалом». При этом немцы заявляют, что нынешний энергетический кризис Германия сама на себя навлекла.