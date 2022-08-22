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22 августа, понедельник | Последнее обновление — 10:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Цена газа в Европе превысила 2,8 тыс. долларов
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Цена газа в Европе превысила 2,8 тыс. долларов
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Стоимость газа в Европе в ходе торгов в понедельник, 22 августа, поднялась выше 2,8 тыс. долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2 тыс. 862 долларов за 1 тыс. куб. м, или 275,965 евро за МВт·ч (исходя из действующего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост стоимости газа с начала торгов составляет почти 13%, передает ТАСС.
Напомним, ранее Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.
В Германии звучат призывы запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики страны, однако власти ФРГ, признавая, что это даст возможность «лучше пережить зиму», называют такой сценарий «драматическим политическим провалом». При этом немцы заявляют, что нынешний энергетический кризис Германия сама на себя навлекла.
Газпром анонсировал полную остановку поставок газа по «Северному потоку»
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Поставки газа по газопроводу «Северный поток» полностью приостановят с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного работающего газоперекачивающего агрегата, сообщил Газпром.
«31.08.2022 единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Комплекс регламентных работ, согласно действующему контракту на техническое обслуживание, будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Отмечается, что после завершения ремонта и в случае отсутствия технических неисправностей прокачку газа восстановят до уровня 33 млн кубометров в сутки.
Напомним, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций возникли проблемы с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».
Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
В конце июля «Газпром» приостановил работу еще одной турбины Siemens, в результате чего газопровод стал работать лишь на 19,5% от максимальной мощности. «В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорилось в сообщении компании.
Украина захотела поставлять российский газ в Европу вместо «Северного потока»
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Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставами газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзитных коридоров через Украину и Польшу.
«Принимая во внимание регулярные перебои в работе «Северного потока – 1» в течение последних месяцев, а также объявленную остановку этого маршрута в конце августа, напоминаем вам о наличии альтернативных транзитных коридоров через Украину и Польшу», – приводит ТАСС текст сообщения, опубликованного пресс-службой ОГТСУ.
В качестве замены «Северному потоку» оператор предлагает прокачивать газ через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», а также по трубопроводу Ямал – Европа.
Накануне Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров. При этом власти Канады заявили об отсутствии возможности помочь Европе с поставками.
В Германии призвали отказаться от «отравленного» российского газа в пользу фрекинга
Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) на фоне непростой ситуации с поставками газа считает, что Германия должна изучить все варианты обеспечения энергоснабжения страны, включая добычу газа методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга).
Кречмер в интервью Der Tagesspiegel заявил, что федеральное правительство не должно действовать «идеологически», а должно использовать все возможности в области бурого угля, гидроэнергетики, биомассы и ядерной энергии. При этом, по его словам, следует рассмотреть применение в Германии метода гидравлического разрыва пласта для добычи природного газа. «Добыча природного газа методом фрекинга внутри страны стало бы одним из способов снижения зависимости от России, а также от мирового рынка», – приводит его слова ТАСС.
В то же время, даже несмотря на газовый кризис, Кречмер скептически отнесся к запуску трубопровода «Северный поток – 2». «Предложение президента России Владимира Путина использовать его для транспортировки газа в Германию является отравленным предложением», – утверждал он. «Северный поток» функционирует, и сокращение объемов поставок газа, по мнению политика, является реакцией на введенные санкции. Дискуссии по «Северному потоку – 2» являются отражением сложных отношений внутри правящей коалиции «Светофор», состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии «Союз-90/«Зеленые» и Свободной демократической партии (СвДП), и разногласий в поиске путей выхода из сложной ситуации с поставками газа.
В заключение премьер-министр Саксонии предупредил об огромных последствиях высоких цен на энергоносители. «Эти цены на энергоносители разрушают все, что является основой нашей здоровой экономики и социального мира», – резюмировал он.
Европу все больше беспокоит нарастающий дефицит энергоресурсов по всем направлениям. Еще в июне в Германии заговорили об использовании «климатического убийцы» – технологии сланцевой добычи газа. Кроме того, немецкие власти задумались над возрождением угольной энергетики. Германские СМИ писали, что это стало «роковой вестью» для климата.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что «иностранные партнеры шумели, шумели по переходу на альтернативные источники энергии, а сами возвращаются к угольной сфере».
Газета ВЗГЛЯД писала, каким образом собственная политика в буквальном смысле убивает жителей Евросоюза.
СПГ из-за роста цен стал недоступен для ряда стран Азии
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В связи с ростом цен на сжиженный природный газ на спотовом рынке его стоимость достигла уровня, при котором не все страны Азии смогут себе его позволить, сообщают информационные агентства.
Цены растут на фоне острой конкуренции развитых стран, в том числе закупающих топливо перед зимним сезоном Японии и Южной Кореи. На этой неделе индекс JKM (Japan Korea Marker, отражает стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и на Тайвань) поднимался почти до 60 долларов за 1 млн BTU (British Thermal Unit, британская тепловая единица), что в 12 раз больше средней летней цены до 2019 года, передает ТАСС.
Основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориака Оба указал, что даже при 50 долларов за 1 млн BTU «нет смысла использовать СПГ». Он считает, что «такой высокий уровень цен не является устойчивым». Как подчеркнул Оба, из-за нынешних цен «вырастет количество стран, которые не покупают (или не могут купить), в основном в Азии».
По данным американского Института экономики энергетики и финансового анализа, в июле пакистанская государственная компания Pakistan LNG объявила тендер на покупку десяти партий СПГ, но из-за готовности развитых стран предложить более высокую цену не смогла получить ни одной. Reuters в июле сообщало, что Бангладеш не будет покупать СПГ на спотовом рынке в ближайшие месяцы. Как указывало издание «Никкэй», обе страны сталкиваются с отключениями электроэнергии.
Оба отметил, что есть много факторов, которые могут повлиять на цену. Так, в Австралии хотят перенаправить часть СПГ с международного на внутренний рынок, сыграет роль и «ситуация с электроэнергией в Китае».
Институт экономики энергетики и финансового анализа указывает, что от резких скачков цен на СПГ защищают долгосрочные контракты, но если заключать их сейчас, то в таких контрактах придется «зафиксировать более высокие цены» – долгосрочные контракты сейчас на 75% дороже, чем год назад.
Тем временем, по данным японских СМИ, покупателям топлива, которое получают восемь японских компаний, было предложено заключить контракты при новом российском операторе проекта «Сахалин-2» на прежних условиях.
1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России. 2 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании ООО «Сахалинская энергия» в качестве нового оператора проекта.
В Бундестаге сочли разумным переговоры с Россией по газу
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Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, Германия не должна страдать от собственных санкций, заявил глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
«Ведущие политики в правящих партиях (Германии) также присоединяются к моей позиции. Это разумно – вести с Россией переговоры о надежности нашего газообеспечения. Это бы эффективно снизило цены и позволило бы нам не пострадать от собственных санкций», – передает РИА «Новости» его сообщение в Twitter (запрещен в России).
Ранее заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки на фоне непростой ситуации с энергоснабжением страны выступил за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».
До этого экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск «Северного потока – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска «Северного потока – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
Шольц назвал разницу между Россией и Канадой для импорта ресурсов
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц после прибытия в Монреаль заявил, что во время визита в Канаду намерен договориться о поставках важного сырья вместо российского.
«Страна [Канада] обладает такими же богатыми полезными ископаемыми, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на DPA.
«Таким образом, мы открываем для себя новые сферы сотрудничества. Мы хотим тесно взаимодействовать особенно в вопросе выстраивания экономики на основе зеленого водорода», – сказал Шольц.
DPA уточняет, что во время визита канцлера планируется подписание между ФРГ и Канадой соглашения о тесной кооперации в области производства и транспортировки зеленого водорода. Кроме того, будет обсуждаться вопрос поставок сжиженного природного газа, а также таких минералов и металлов, как никель, кобальт, литий и графит, из Канады в Германию.
Месяц назад Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. В Кремле подчеркивали, что слова канцлера ФРГ контрастируют с реальностью и историей поставок. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, даже в самые сложные моменты Россия продолжала выполнять взятые на себя обязательства, а нынешнее снижение поставок вызвано незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в том числе и Германия.
Между тем Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.
В Германии звучат призывы запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики страны, однако власти ФРГ, признавая, что это даст возможность «лучше пережить зиму», называют такой сценарий «драматическим политическим провалом». При этом немцы заявляют, что нынешний энергетический кризис Германия сама на себя навлекла.
Siemens Energy удалила предложение «поддержать одинокую турбину»
Предложение пользователям в Twitter (запрещен в России) создать плейлист для «одинокой» турбины «Северного потока» было сочтено неуместным, сообщила немецкая компания Siemens Energy.
Siemens Energy сообщила, что «удалила твит о турбине, который вызвал неоднозначную дискуссию». Как заявила компания, в Siemens Energy «поняли, что тональность и тема твита были сочтены неуместными». «Это не входило в наши намерения, и мы приносим свои извинения», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Напомним, Siemens Energy предложила создать плейлист в Spotify для турбины «Северного потока», которая ожидает отправки по назначению и «стоит в одиночестве» на площадке компании в Германии. Начать решили с песни So Lonely («Такой одинокий») группы The Police. Газпром предложил добавить в плейлист песню легендарной британской рок-группы Judas Priest – Breaking the Law («Нарушая закон»).
Немцы напомнили властям Германии, откуда в розетках электричество
Читатели немецкого журнала Spiegel резко отреагировали на новость о том, что транспортировку газа по «Северному потоку» приостановят с 31 августа по 2 сентября из-за планового техобслуживания.
Многие испугались, что поставки после этого могут снизиться или вовсе прекратиться, а некоторые отметили, что санкции против России вернулись бумерангом, передает РИА «Новости».
«Пока газ идет по старой магистрали, все в порядке. Если его станет меньше или не будет совсем, будет переполох. Но получить газ по новой магистрали вообще невозможно. Такое положение дел все еще рационально оправдано?» – задался вопросом kgen.
«А чего вы ожидали, если мы вводим санкции против России и поставляем оружие на Украину?» – отметил DruckPause.
«Видимо, никто не мог предположить, что наши санкции могут спровоцировать контрсанкции? Ведь электричество идет из розетки, а газ всегда идет из газовой трубы», – подчеркнул Colnago.
«Клиент разозлил поставщика и теперь останется ни с чем», – считает Tester.
«Кризис, который мы сами на себя навлекли. Конечно, никто не хочет этого признавать, с чего бы», – посетовал Heiko-Pp4bQ1eng.
«Нашему федеральному канцлеру нужно снова навестить турбину. Может, даже погладить ее и нежно поговорить с ней. Тогда все станет лучше», – сыронизировал Antiaktion.
«Думаю, мы живем в плохие времена. Нам стоит бояться как за себя, так и за наших детей», – написала Caroline_5728.
«Если вы начинаете экономическую войну, вам придется столкнуться с ее последствиями. Наши «дальновидные» политики этого явно не учли. Великий философ Меркель учила нас всегда мыслить с конца», – подытожили читатели.
Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.
Пушков высмеял «брошенную на произвол судьбы» союзниками Европу
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал признание премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что Оттава не в состоянии оказать существенную поддержку Европе с поставками газа.
«Страна «большой семерки» готовится перед лицом зимнего кризиса умыть руки, бросив европейских союзников на произвол судьбы. И это – один из формальных лидеров западного мира! В свое время Вашингтон протащил в G7 слабоватую по всем параметрам Канаду с заднего входа, при этом европейцы покорно согласились. Как выясняется, напрасно!» – написал он в своем Telegram-канале.
Накануне Трюдо заявил, что Канада в данный момент не в состоянии оказать серьезную помощь Европе в плане поставок энергоресурсов перед приближающейся зимой, сообщил премьер-министр страны Джастин.
Тем временем цена газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Во Франции высмеяли подготовку европейцев к холодной зиме
Обозреватель французского журнала Boulevard Voltaire Жани Леруа опубликовал сатирическую статью, посвященную европейским политикам и их борьбе с энергетическим кризисом.
«На исходе зимы 2023 года во дворе Елисейского дворца проходит трогательная церемония. «Температуры, павшие за Францию». <…> Эммануэль Макрон просматривает цифры на термометре, от которых отказались французы», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Как пишет автор, «были простуды, ангины и обморожения», но Франция смогла справиться с ограничениями, «введенными Путиным». «Слава обогревателям, которые оставались едва теплыми! Слава термостатам, установленным на 15 градусов!» – описывает воображаемое событие Леруа.
Также он высмеивает недавнее высказывание еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, который порекомендовал европейцам не слишком сильно включать кондиционер летом, а зимой, «возможно, понизить температуру на один, два или три градуса».
«Месть – это блюдо, которое подают холодным. Пользователи газовых плит в знак единения с Украиной воздержатся от приготовления пищи. Сырая картошка фри и живая курица в горшочке в воскресном меню. <…> При температуре минус 25 градусов гражданин Швеции несгибаем. В знак солидарности Зеленский решает больше не гладить свои футболки», – продолжает автор.
Следующим шагом станет приход в дома «инспекторов по батареям», иронизирует Леруа. «Один на кухне, другой в гостиной. При приходе второго будет высоко оценен красный нос. Кратковременный кашель, бронхит позволят избежать штрафа в размере 135 евро», – пишет он.
Как напоминает автор, Бретон ссылался на опыт Японии, которая ввела обязательное снижение температуры в домах после катастрофы на АЭС «Фукусима-1». «Неудачное сравнение. Ни один сейсмолог ведь не утверждал, что цунами было спровоцировано правительством Японии», – резюмирует обозреватель.
Федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.
В Германии предупреждали, что миллионы жителей страны из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление. Пенсионеры из Германии начали активно бронировать туры на зиму на юг Европы, поскольку путевка на «все включено» обойдется им в разы дешевле расходов на отопление. Кроме того, немцы массово скупают обогреватели, готовясь к наступлению холодов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
Показанная Шольцу женская грудь оказалась протестом против российского газа
Активистки, которые обнажили грудь перед канцлером Германии Олафом Шольцем, требовали ввести эмбарго на российский газ, сообщают СМИ.
Одна из девушек, когда ее и вторую активистку уводила охрана, кричала: «Больше никаких денег Путину!». Она требовала «эмбарго на газ сейчас». На обнаженной груди девушек также был написан призыв к немедленному эмбарго: «Gas embargo now», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.
Напомним, на фотосессии с канцлером в рамках Дня открытых дверей две активистки обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры, охрана отреагировала на инцидидент стремительно и увела девушек.
«Альтруизм» США вызвал насмешки в Швейцарии
Предприниматели, продающие американский газ в Европу, обогащаются на миллионы долларов, сообщили швейцарские СМИ.
«Трейдеры и энергетические компании получают до 200 млн долларов прибыли на поставку американского природного газа в Европу», – передает РИА «Новости» текст публикации швейцарской газеты Blick.
За год, как утверждается, доля поставок сжиженного газа из США в Европу выросла с 20% до 60%. «США изображают из себя спасителей», – иронизирует Blick.
При этом издание усомнилось, что Соединенные Штаты продают газ Европе из альтруизма, отметив, что «разница в цене (на газ) на двух континентах огромна».
Напомним, СМИ сообщили, что горнолыжным курортам Швейцарии, вероятно, придется отключить подъемники для экономии электроэнергии. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис предупредил сограждан о том, что из-за инфляции и роста цен на энергию, в том числе из-за кризиса на Украине, может потребоваться большая бережливость.
Берлускони призвал избавиться от зависимости от российского газа
Зависимость страны от российского газа создает проблемы, и от нее надо избавляться, заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в интервью газете «Фольо».
«Необходимо создать условия для альтернативного энергоснабжения. Должны быть регазификаторы и термоэлектрогенераторы, инвестиции в обновляемые источники энергии, следует возобновить исследования в области чистого атома. Только тогда мы сможем положить конец зависимости, которая представляет для нас очевидную проблему», – цитирует ТАСС Берлускони.
Экс-премьер отводит нынешнему главе правительства Марио Драги «важную роль для Италии» на международной арене. «Наша задача состоит в том, чтобы не растерять достижения правительства Драги», – добавил он, подчеркнув, что всегда поддерживал этого политика и выдвигал в свое время его кандидатуру на руководящие посты, в том числе на должность президента Европейского центрального банка.
Кабинет Драги поставил цель найти альтернативные российским источники поставок газа к середине 2024 года. К настоящему моменту, по утверждению властей, импорт голубого топлива из РФ сократился с 40% до 25%.
Призывы к отказу от российского газа звучат не только со стороны бывших членов ушедшего в отставку правительства Марио Драги и левоцентристской Демократической партии, но и от оппозиционной партии «Братья Италии». На предстоящих 25 сентября выборах в парламент она будет выступать в составе правоцентристской коалиции вместе с партией Берлускони «Вперед, Италия» и «Лигой».
Газета ВЗГЛЯД писала, какие страны Европы пострадают больше всего зимой из-за отказа от российского газа.
В Германии приняли к сведению информацию об остановке поставок по «Северному потоку»
Федеральное сетевое агентство (регулятор Германии) приняло к сведению информацию о том, что поставки газа по трубопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного работающего газоперекачивающего агрегата, заявил глава регулятора Клаус Мюллер.
«Мы получили уведомление о техническом обслуживании от Газпрома с 31.08 по 2.09. Принято к сведению», – передает ТАСС его сообщение в Twitter (запрещен в России).
При этом Мюллер добавил, что регулятор в тесном контакте с Министерством по делам экономики и защиты климата ФРГ следит за развитием ситуации. «Прокачка газа по «Северному потоку» в настоящее время остается неизменной на уровне 20%», – подчеркнул Мюллер.
Ранее Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров. При этом власти Канады заявили об отсутствии возможности помочь Европе с поставками.
До этого экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск «Северного потока – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска «Северного потока – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
Министр экономики Германии выступил против запуска «Северного потока – 2»
Если Германия согласится на запуск газопровода «Северный поток – 2», она пожертвует всякой уверенностью в себе, заявил министр экономики страны Роберт Хабек.
По мнению Хабека, в случае запуска проекта Германия растоптала бы свои ценностные установки и позицию по отношению к главе российского государства Владимиру Путину. Хабек считает, что «краткосрочный выигрыш от запуска» газопровода, заключающийся в «возможности лучше пережить зиму», окажется в итоге «драматическим политическим провалом», передает РИА «Новости».
Напомним, Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров. Вице-спикер немецкого парламента Вольфганг Кубики обратился к властям с призывом запустить «Северный поток – 2».
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