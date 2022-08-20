В Польше призвали готовиться к краху Германии

Экономист Бартош Бартчак в статье «Давайте готовиться к падению Германии» для польского консервативного портала Niezalezna.pl высказал мнение, что Германия движется к изоляционизму и находится в страхе от собственного будущего.

Бартчак выразил мнение, что ФРГ ожидает крах якобы потому, что «потерпела неудачу» идея европейской энергетической политики на основе поставок газа из России, а на горизонте замаячила серьезная проблема в виде Китая, передает РИА «Новости».

По мнению польского экономиста, Германия оказалась в геополитической ловушке, определяемой интересами США и Китая. «И это может стать концом экономической мощи ФРГ», – выразил мнение Бартчак, предупредив, что такая ситуация обернется проблемами и для Польши, которая тесно связана с немецкой экономикой.

В то же время, по мнению автора, в сложившейся ситуации есть и выгода для Польши. «Теперь мы можем попытаться вырваться вперед с современной промышленностью. И потенциальная новая холодная война – это прекрасная возможность для нас. Так построила свою мощь Южная Корея. Так что надо пожелать, чтобы на восточной границе Украины (и, не дай Бог, Белоруссии) опустился новый железный занавес. Даже если сначала нам будет больно», – резюмирует он.

Накануне Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров. При этом власти Канады заявили об отсутствии возможности помочь Европе с поставками.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск «Северного потока – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска «Северного потока – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.