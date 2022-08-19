Названо самое слабое место НАТО

Наиболее слабым местом НАТО является черноморское побережье, поэтому альянс стремится укрепить свои рубежи в этом регионе, пишет Bloomberg.

По данным агентства, на сегодняшний день около 200 военнослужащих альянса из Франции, Бельгии и Нидерландов ведут активную инженерную работу в Трансильвании.

После начала спецоперации России на Украине страны НАТО вознамерились не допустить, чтобы один из самых бедных регионов Европы был настолько беззащитным, передает РИА «Новости».

Эксперты отмечают, что Черное море для России — «ворота в Средиземноморье, а также путь к проецированию влияния на ближневосточные и африканские страны».

По словам аналитика Мэтью Орра, Россия отдает приоритет Юго-Восточной Европе. «Это показывает, насколько русские обеспокоены этим регионом, насколько они хотят иметь там сильное военное присутствие – и на это НАТО должна ответить», – говорит он.

СМИ сообщают, что после начала российской спецоперации на Украине члены НАТО договорились о создании четырех новых боевых групп для Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии. При этом затраты на строительство объектов инфраструктуры в Румынии составят не менее 12,2 млрд долларов. При этом дороже всего обойдется зенитно-ракетная батарея ЗРК Patriot, подытоживается в материале.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах Москвы, Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно.