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18 августа, четверг | Последнее обновление — 19:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В МИД оценили перспективу возможного столкновения с США и НАТО
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Будущую дружбу народов и стран определяет не «безоблачное» общее прошлое, а вовлечение в единое экономическое и культурное пространство. Это особенно хорошо видно на примере Соединенных Штатов.
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Да, мы, «варвары», такие. Мы уважаем честность и честь. Мы презираем лжецов и лицемеров. Мы ценим правду и человеческое достоинство. Мы горим не похотью, а любовью, не завистью, а гордостью, не стремлением к элитарности, а подлинным демократизмом.
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Оставлять в руках Зеленского украинские АЭС весьма рискованно. Поэтому демилитаризировать надо не Запорожскую АЭС, а атомные электростанции, контролируемые Киевом.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В МИД оценили перспективу возможного столкновения с США и НАТО
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Прямое столкновение с США и НАТО не в интересах Москвы, Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
«Подчеркну, что наши вооруженные силы оснащены современным и высокоточным обычным (не ядерным) вооружением, которое позволяет в полной мере реализовывать цели и задачи, поставленные президентом России в целях СВО на Украине. Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах», – сказал Нечаев на брифинге, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что «Россия никогда не бряцала оружием, тем более ядерным. Но события на Украине, куда американцы и их союзники влезли по уши, снабжая режим в Киеве различными вооружениями, в том числе тяжелыми и ударными, наглядно показывают, что столкновение с коллективным Западом вполне реально».
По словам Нечаева, правящие в США, Великобритании и Евросоюзе либерал-глобалистские круги допускают разговоры о понижении порога применения ядерного оружия, подчеркнув, что подобные угрозы озвучивает не Россия.
Ранее Нечаев заявил, что использование Россией сил ядерного реагирования, согласно военной доктрине страны, возможно исключительно как ответная мера на агрессию или при угрозе существования государства.
Американские СМИ расшифровали «ядерный сигнал» Москвы НАТО
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Заявление российского лидера Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов «Искандер-М» подает сигнал НАТО о готовности России прикрыть союзников своими ядерными силами, пишет в статье для National Interest обозреватель Дебалина Гошал.
«Желание России передать Белорусии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, – это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Автор публикации считает, что передача комплексов «Искандер-М» выгодна и России, и Белоруссии. «Системы большой дальности дадут Белоруссии возможности лучше сдерживать страны НАТО. Это на самом деле обоюдовыгодная ситуация для Москвы и Минска», – говорится в статье.
Ранее Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Минску комплексы «Искандер-М». Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер не говорил о передаче ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия.
«Искандер-М» предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.
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Власти США обвинили в «охоте» на россиян за рубежом
Вашингтон ведет «охоту» на россиян за рубежом, российская сторона зафиксировала с 2008 года 58 случаев арестов соотечественников, заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24».
«Администрация [США] ведет «охоту» за россиянами за рубежом. С 2008 года мы зафиксировали 58 арестов соотечественников. Примечательно, что мировая общественность, международные правочеловеческие организации молчат на сей счет», – цитирует его ТАСС.
Ранее посольство России призвало США прекратить критику приговора в отношении американской баскетболистки Бриттни Грайнер, поскольку сам Вашингтон занимается «настоящей охотой» на россиян.
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Эксперт объяснил возврат ЕС и США к торговле российскими облигациями
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«Санкции Запада не дали желаемого результата, поэтому Запад все чаще будет вести торговлю с Россией в обход рестрикций», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич, комментируя возобновление продаж российских облигаций на европейских и американских инвестиционных площадках.
«Ситуация с санкциями достигла своего предела. Рестрикции вводились по принципу шока. Но шока у российской экономики так и не произошло. При этом издержки для Запада будут только нарастать. И, естественно, крупные игроки будут пытаться снизить давление на себя. Подобных историй будет становиться все больше», – сказал экономист Антон Любич.
«В итоге российскую нефть будут покупать в обход эмбарго, а газ будут покупать через третьи страны. Не исключено, что и оборудование, которое ранее было запрещено ввозить в Россию, вновь окажется в нашей стране. Нечто похожее мы видели в случае с турбинами Siemens», – рассуждает собеседник.
Вместе с тем эксперт усомнился в том, что американские и европейские банки начали торговать именно подсанкционными облигациями. «Абсолютного запрета на работу с российскими бумагами сейчас нет. Поэтому торговля возобновилась по банальной причине: банки хотят заработать деньги не только для себя, но и для своих клиентов. Дело в том, что сейчас инвесторы оставили российский рынок, многие бумаги недооценены, и на этом можно выиграть», – пояснил он.
Подобные торги могли начаться и раньше, считает эксперт, однако «на то не было согласия властей западных стран». «Крупные корпорации действуют в тесной координации с правительствами. Тут нет никакой «невидимой руки рынка», это согласованные действия», – утверждает он.
«Когда санкции против России только вводились, правой руке не было смысла играть против левой. Сейчас же, когда избранная в феврале стратегия не дала желаемого результата, мы увидим целый ряд ее коррективов», – заключил Любич.
Ранее представители Deutsche Bank не подтвердили, но и не опровергли информацию о возобновлении торговли российскими облигациями. Когда пресс-службу попросили пояснить соответствующие сообщения СМИ, в Deutsche Bank ответили, что «не хотели бы комментировать этот вопрос», сообщает «Прайм».
В свою очередь журнал Financial Times сообщил, что европейские банки UBS, Barclays и Deutsche Bank возобновили торговлю российскими облигациями. Это произошло после того, как в прошлом месяце министерство финансов США позволило инвесторам начать закрытие позиций, и JPMorgan, Bank of America, Jefferies, а также Citigroup вернулись к торгам российскими государственными и корпоративными облигациями.
Отмечается, что в ряде случаев инвесторов просят подписать документы, позволяющие банкам отменить сделку, если расчеты не пройдут и есть риск, что российские бумаги осядут у них на балансе.
Bank of America, Barclays, Citi и JP Morgan отказались комментировать эту тему. Представитель Jefferies заявил, что компания «работает в рамках общих рекомендаций в отношении санкций, чтобы помочь клиентам справиться со сложной ситуацией». При этом, по данным FT, другие банки, в том числе Credit Suisse и HSBC, до сих пор не приняли решения о повторном выходе на российский долговой рынок из-за высоких рисков.
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Американские СМИ удивились «странному» уважению Индии к России
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Индия отказалась осудить спецоперацию на Украине из-за «странного» уважения к России, написал в статье для американского журнала Washington Examiner обозреватель Том Роган.
По его словам, Нью-Дели занимает независимую позицию в вопросе отношений с Москвой, в отличие от многих западных стран с «демократическим устройством».
«Возьмем в качестве примера странное уважение Индии к России. Она продолжает обеспечивать Москву желанным иностранным капиталом и престижем. Правительство Нарендры Моди по-прежнему оказывает теплый прием высокопоставленным представителям российских спецслужб. Индия пошла вразрез с большинством демократий, отказавшись даже осудить российскую спецоперацию на Украине», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Автор статьи также раскритиковал Индию за подрыв американских национальных интересов. «Действия Моди подрывают главные интересы внешней политики США: развитие сотрудничества по противодействию основным противникам Вашингтона и поддержку демократических правительств, международной стабильности и свободы личности», – говорится в материале.
Роган добавил, что решение Индии сохранить дружественные отношения с Россией оказывает серьезное влияние на ситуацию в мире.
Ранее в четверг в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты считают для себя долгосрочным вызовом исторически близкие отношения России с такими странами, как Индия.
Названы две причины сокращения западной военной помощи ВСУ
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«Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее издание Daily Telegraph сообщило, что Запад дал Украине три месяца на контрнаступление. При этом объемы поставок западного оружия для ВСУ сокращаются, пишет Politico.
«Страны НАТО вкладывают деньги в Украину, а военных успехов у них нет. Причем большинство западных лидеров прекрасно понимают, что рассчитывать на серьезные военные успехи ВС Украины им не приходится. Вопрос лишь в том, как долго они смогут затягивать конфликт. Таким образом, «партнерам» Зеленского нужен формальный повод для сокращения помощи до минимальных значений», – считает доктор военных наук Константин Сивков.
«Таким поводом, скорее всего, станет невыполнение требований контрнаступления со стороны ВСУ в ближайшие месяцы, а также отсутствие каких-либо военных побед», – предположил Сивков.
По его словам, у Запада есть не только финансовые, но и чисто военные причины для сокращения объемов помощи. «В НАТО осознают, что военные поставки в интересах ВСУ – это, по сути, передача зарубежных технологий в распоряжение ВС России. Наши специалисты в результате боев захватывают западные образцы техники, изучают, а потом изобретают средства борьбы с ней», – отметил собеседник.
«В итоге украинские военные в ближайшие три месяца, как указывает Daily Telegraph, вряд ли рискнут хоть где-то пойти в контрнаступление. И это станет поводом для еще большего сокращения западной военной помощи. Чего ждать в итоге? Думаю, мы увидим массовый побег представителей украинской власти. А разрозненные подразделения противника будут сдаваться нашим войскам. Но капитуляцию никто подписывать не станет», – уверен эксперт.
«Еще одна проблема заключается в том, что происходящее на Украине Запад воспринимает отчасти как собственное поражение, которое возымеет тяжелые геополитические последствия. В результате лидеры стран-участниц НАТО будут увеличивать военные бюджеты и готовить свои армии к крупным военным конфликтам. Ранее те же европейцы всерьез этим вопросом не занимались», – заключил Сивков.
Напомним, издание Daily Telegraph сообщило, что если Украина в ближайшие три месяца не добьется успехов при контрнаступлении в Донбассе и Херсонской области, тогда Запад ослабит поддержку. Как считают западные аналитики, у Киева остается немного времени, чтобы переломить ситуацию на поле боя. По мнению издания, «широкое недовольство избирателей» окажется большой проблемой для европейских стран, и это заставит их пересмотреть позицию по поддержке Украины и санкциям.
По версии Daily Telegraph, на саммите G20 в ноябре глава российского государства Владимир Путин может предложить перемирие при условии сохранения за Россией контроля за Донбассом, Крымом и рядом освобожденных в ходе спецоперации областей Украины. Издание считает, что страны Запада будут готовы согласиться на такое предложения и побудить Украину пойти на уступки.
На этом фоне в июле шесть крупнейших стран Европы впервые после начала российской спецоперации не дали Киеву новых двусторонних военных обещаний, свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики. Как пишет Politico, «несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружие Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть». В материале говорится, что эта ситуация сложилась «как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление», передает РИА «Новости».
Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией. Тем временем войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка.
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Посольство России потребовало от США выдать визу Лаврову
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Российское посольство в Вашингтоне потребовало от Белого дома и Госдепартамента США выдать визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и делегации.
Виза необходима главе российского МИД и российской делегации для визита на Генассамблею ООН, заявили в посольстве, передает РИА «Новости».
«Завтра у меня будет очередной визит в Госдепартамент, где одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему – проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации в предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке (Генеральной ассамблеи ООН)», – приводит слова посла России в США Анатолия Антонова ТАСС.
Дипломат также отметил в эфире «России 24», что представители многих стран хотели бы видеть Лаврова на этих мероприятиях.
«Сейчас к нам поступает много вопросов, приедет ли министр на Генеральную ассамблею ООН, поэтому можно с уверенностью сказать, что многие хотели бы увидеть Сергея Викторовича на Генассамблее ООН. Напомню о недавних поездках министра в Азию, Африку: там его ждали, просили о встрече», – сказал дипломат.
Напомним, Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре. По соглашению между ООН и США, как страной-хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран-членов организации. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Кроме того, США не раз отказывали в визах российским дипломатам, которые должны были принимать участие в мероприятиях ООН.
В постпредстве США при ООН заявили, что «визовые вопросы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США», но отметили, что США «обязаны в соответствии с соглашением о штаб-квартире ООН содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств-членов ООН».
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США не подтвердили готовность выдать визу Лаврову для участия в сессии ГА ООН
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США признают особую обязанность по выдаче виз лицам, участвующим в деятельности ООН, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс в связи с намерением министра иностранных дел России Сергея Лаврова посетить сессию Генассамблеи.
По словам Прайса, в делах, касающихся ООН, на США «как на стране, на территории которой размещается Организация Объединенных Наций, лежит особая обязанность за оказание содействия в организации поездок», передает ТАСС.
Однако при этом Прайс не подтвердил публично, что США готовы выдать въездные визы Лаврову и членам российской делегации. Прайс также не стал комментировать заявление посла России Анатолия Антонова, который собрался посетить в четверг Госдеп. Прайс заявил, что ему «нечего сказать о предстоящих завтра каких-либо встречах с российскими должностными лицами». «Но если нам завтра будет что сказать, то мы поступим таким образом», – заявили в Госдепе.
Напомним, Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Российское посольство в Вашингтоне потребовало от Белого дома и Госдепа выдать визы Лаврову и российской делегации.
Антонов заявил о «парализованном» диалоге между Россией и США
Политический диалог России и США парализован, контакты двух стран носят единичный характер, заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24».
«Вынужден признать, что российско-американский политический диалог сегодня парализован. В результате страдают даже те сферы, которые представляют взаимный интерес для двух стран. Контакты носят единичный характер», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности заявил, что США «для удержания своей гегемонии нужны конфликты», а народу Украины Америка уготовила роль пушечного мяса. Президент добавил, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине, а также разжигает противоречия в Азии, Африке и Латинской Америке.
Ранее директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев заявил, что влияние США на официальный Киев достигло таких масштабов, что Вашингтон все больше становится стороной конфликта на Украине.
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Нидерланды экстрадировали россиянина Дубникова в США
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Россиянин Денис Дубников, задержанный в Нидерландах, экстрадирован в США, где ему грозит до 20 лет тюрьмы, сообщил минюст США.
Дубников обвиняется в отмывании денег в интересах группировки киберпреступников. Сообщается, что 29-летний гражданин России «экстрадирован из Нидерландов в США на этой неделе». В среду он предстал перед судом в Портленде. В октябре жюри присяжных начнет рассмотрение дела, передает ТАСС.
Первое появление россиянина перед американским судом прошло в формате видеоконференции. Дело рассматривает мировой судья Джоли Руссо. Дубников заявил суду о своей невиновности, передает РИА «Новости».
Дубников был задержан в Амстердаме по запросу США в ноябре. Адвокат россиянина Аркадий Бух рассказал, что после того, как «Мексика не впустила в страну» Дубникова, «американские спецслужбы затолкали его в самолет в Голландию и отправили его туда, оплатив билет», то есть, «по сути дела, просто похитили».
СМИ сообщали, что Дубникова обвиняют в получении более 400 тыс. долларов в биткоинах от группы вымогателей Ryuk, от деятельности которой пострадали, в частности, тысячи клиентов в США.
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В Сенате США призвали Турцию отказаться от военного сотрудничества с Россией
Новая поставка российских ЗРК С-400 Турции станет «еще одним отчетливым нарушением» американских санкций, заявил председатель комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес.
Менендес выразил обеспокоенность «сообщениями о том, что Турция рассматривает возможность дальнейшей закупки» С-400. Сенатор считает, что на фоне специальной военной операции России на Украине «у Турции есть обязанность и возможность недвусмысленно продемонстрировать свою приверженность НАТО, а также миру и безопасности в регионе». Для этого, по словам Менендеса, Турция должна «полностью отказаться от любого военного сотрудничества» с Россией, передает ТАСС.
Сенатор также отметил, что Турция совершает «враждебные нарушения воздушного пространства Греции», задерживала процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он выразил надежду на то, что Анкара «изменит курс и будет действовать в соответствии со своими обязанностями» перед НАТО, будет «тем конструктивным партнером в регионе, которым может быть».
Напомним, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что контракт на поставку Турции второго полка С-400 подписан, при этом документ подразумевает локализацию производства отдельных компонентов системы.
США признали неспособность заставить Индию сейчас разорвать отношения с Россией
Соединенные Штаты считают для себя долгосрочным вызовом исторически близкие отношения России с такими странами, как Индия, заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс, комментируя участие Индии в предстоящих военных учениях «Восток» в России.
«Мы <...> признаем, что это не то же самое, что просто нажать на выключатель. В особенности для стран, у которых исторически имеются отношения с Россией, отношения, которые в случае с Индией уходят корнями в предыдущие десятилетия. Это будет долгосрочной задачей – переориентировать внешнюю политику в сторону от России», – передает ТАСС слова Прайса.
«Это не то, что мы можем сделать в одночасье. Мы не можем сделать это за несколько недель и даже месяцев. Мы рассматриваем это как долгосрочный вызов», – признал представитель Госдепартамента.
Напомним, армия Китая анонсировала участие в учениях «Восток-2022» в России. Помимо Китая и России, в них примет участие еще ряд стран, в том числе Индия.
Космонавт оценил отношения с американцами на МКС
У участников экспедиций на МКС из России и США очень хорошие взаимоотношения, заявил космонавт, участник экспедиции МКС-64 Сергей Рыжиков.
На встрече с православными добровольцами в Центре духовного развития детей и молодежи при Даниловом монастыре он рассказал, что ему довелось «общаться, трудиться вместе, отдыхать вместе» с американцами. Он подчеркнул, что «это такие же люди, как и мы, те же самые заботы: семья, дом, дети». «Никакого высокомерия с их стороны, они достаточно тактичны и достаточно выдержаны», – приводит его слова ТАСС.
Космонавт считает, что россияне и американцы согласны с позицией, которая выражается словами «пусть хотя бы космос нас объединит». «Планета наша широкая, как Гагарин сказал: она красивая, надо ее беречь, защищать, а не разрушать», – сказал он, добавив, что «надо продолжать работать вместе».
В апреле астронавт Томас Маршберн рассказал об отношениях с российскими космонавтами на МКС. Он заявил, что российские космонавты и американские астронавты на МКС рассчитывают друг на друга и дружат друг с другом, несмотря на сложные отношения у России и США.
Дубников освобожден из-под стражи в США до вынесения приговора
Экстрадированный Нидерландами россиянин Денис Дубников освобожден из-под стражи в США до вынесения приговора, следует из судебных документов.
Чтобы оставаться на свободе, Дубников не должен совершать правонарушений и выезжать за пределы четырех округов штата Орегон, также от него требуется являться на все заседания суда по его делу. От него потребовали сообщать о смене места пребывания и телефонного номера, сдать властям паспорта и другие документы, необходимые для выезда за границу. Дубников обязан сдаться властям США для исполнения приговора, когда тот будет вынесен. Местонахождение россиянина будет контролироваться при помощи GPS-устройства, передает ТАСС.
В представляющей интересы россиянина юрфирме Angeli Law Group сообщили, что Дубников не будет включен в какую-либо сделку по обмену заключенными между США и Россией, передает РИА «Новости».
Напомним, Нидерланды экстрадировали в США 29-летнего россиянина, которого американские власти обвиняют в отмывании денег в интересах группировки киберпреступников. В среду в формате видеоконференции он предстал перед судом в Портленде. Дубников заявил о своей невиновности. В октябре жюри присяжных начнет рассмотрение дела. Дубникову грозит до 20 лет тюрьмы.
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Антонов решил проверить готовность США к переговорам России по ДСНВ
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов намерен встретиться с представителями Пентагона и Госдепа, чтобы определить, готовы ли США к разговору о контроле над вооружениями и договоре на замену ДСНВ.
«Я рассчитываю в ближайшее время встретиться с представителями министерства обороны и Госдепартамента, где можно было бы поставить «точки над i» и определиться, действительно ли американцы готовы к равноправному взаимовыгодному взаимодействию», – цитирует Антонова РИА «Новости».
Он выразил уверенность, что без диалога между США и Россией международный мир и международный порядок будет потерян.
«ДСНВ сегодня – это «золотой стандарт» в области контроля над вооружениями, который надо сохранить. В 2026-м заканчивается срок действия, и надо определить, что будет дальше, когда мы проснемся и этого договора не будет», – заключил дипломат.
Также в среду Антонов отмечал, что намерен потребовать от Вашингтона выдачи визы для российской делегации и министра иностранных дел Сергея Лаврова, чтобы он смог посетить Генассамблею ООН в сентябре.
Напомним, Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. В условиях, когда США ведут против России экономическую войну и прокси-войну на Украине, Вашингтон запросил у России первую за два с лишним года инспекцию на ее стратегических ядерных объектах.
В США заявили, что продолжат взаимодействовать с Россией по возобновлению инспекционной деятельности в рамках СНВ-3.
Китай потребовал от США отменить переговоры о торговом соглашении с Тайванем
Китайские власти требуют от США отменить запланированные переговоры о торговом соглашении с Тайванем, поскольку рассматривают подобные консультации как действия в поддержку тайваньских сепаратистов, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
«Мы решительно против, чтобы какая бы то ни было страна... проводила официальные переговоры с Тайванем, нацеленные на заключение торгово-экономического соглашения. Мы требуем, чтобы американская сторона прекратила любые контакты с Тайбэем на официальном уровне... Не надо под предлогом проведения торгово-экономических консультаций направлять неверный сигнал тайваньским сепаратистам», – передает ТАСС его слова.
Тем временем в российском МИД заявили, что Россия в вопросе Тайваня не на словах, а на деле придерживается принципа «одного Китая», а стратегия США на сдерживание стран, которые ведут независимую политику, заведомо провальна.
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