Турция согласилась заняться восстановлением инфраструктуры Украины

Президент Турции Тайип Эрдоган на трехсторонних переговорах с участием президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша сообщил, что его страна займется восстановлением разрушенной в результате конфликта инфраструктуры Украины, сообщает телеканал ТРТ.

«Мы договорились с нашим стратегическим партнером Украиной о дальнейшем укреплении сотрудничества по всем направлениям. Надеюсь, что наши переговоры помогут обеспечению в нашем регионе мира и стабильности, равно как и глобальному миру», – передает ТАСС его слова.

Эрдоган добавил, что в ходе визита был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством торговли Турции и Министерством инфраструктуры Украины, согласно которому Турция займемся восстановлением разрушенной в результате конфликта инфраструктуры.

17 и 18 августа во Львове проходил трехсторонний саммит. Сначала в город прилетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а затем прибыл Эрдоган. Там они провели встречу с Зеленским – сначала по отдельности, а затем посидели на троих в течение 40 минут. Согласно официальным заявлениям, стороны обсуждали множество вопросов – начиная от мирных переговоров Москвы и Киева и заканчивая ситуацией с Запорожской АЭС.

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