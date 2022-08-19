Кабмин увеличил максимальный кешбэк для отдыха на Дальнем Востоке с 20 до 40 тыс. рублей

Правительство увеличило максимальный кешбэк для отдыха на Дальнем Востоке с 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

«Максимальная сумма возврата части средств гражданам при бронировании отелей или санаториев, расположенных на Дальнем Востоке, увеличится с 20 до 40 тыс. рублей. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» текст сообщение.

Отмечается, что очередной этап продажи туров с кешбэком начнется 25 августа и коснётся поездок с 1 октября по 25 декабря (для круизов – с 1 сентября и до завершения навигации). В программе будут участвовать все регионы страны.

Как и прежде, туристы, которые приобретут путевку, смогут вернуть до 20% ее стоимости. Продолжительность путешествия должна составлять не менее четырех дней и трех ночей. Также обязательное условие программы – оплата картой «Мир». Кешбэк на неё будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

О старте нового этапа программы Михаил Мишустин объявил на совещании о развитии индустрии туризма и гостеприимства, которое состоялось 12 августа в Горно-Алтайске в рамках рабочей поездки в Сибирский федеральный округ.