Названа дата старта осеннего этапа туров по России с кешбэком в 20%

Осенний этап продажи туров по России с двадцатипроцентным кешбэком стартует 25 августа, он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Хочу объявить о старте осеннего этапа (продажи туров с кешбэком). Принято решение запустить его с 1 октября, он продлится до 25 декабря. Именно в этот период нужно будет совершить поездку», – передает ТАСС слова Мишустина на совещании по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске.

Как сообщил глава правительства, «продажи таких туров начнутся уже 25 августа».

Он подчеркнул, что в программе участвуют все регионы страны. Мишустин также уточнил, что на круизы кешбэк будут действовать с 1 сентября и до завершения навигации. «Туристы, которые приобретут путевку, смогут вернуть до 20% ее стоимости», – напомнил премьер. По его словам, этой возможностью воспользуются около 600 тыс. человек.

Глава правительства отметил, что программа по возмещению части стоимости путевок при путешествиях внутри страны хорошо себя зарекомендовала. «Она поддержала экономику российских субъектов. Причем в период низкого сезона, когда инфраструктура традиционно недозагружена», – сказал Мишустин.

Он сообщил, что за два года скидки на туры получили свыше четырех миллионов человек, из них в текущем году – около двух с половиной миллионов. «Весенний этап программы – завершился. Но государство продолжит компенсировать часть средств, которые люди заплатят за путевки по России», - заключил глава правительства.

По его словам, кешбэк за путевки на Дальний Восток увеличивается до 20%, вернуть можно будет до 40 тыс. рублей.

«Правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путевок на Дальний Восток. Теперь возмещаться будет до 20% от стоимости путевки – до 40 тыс. рублей», – сказал Мишустин.

Он напомнил, что раньше этот порог был ограничен 20 тыс. рублей.

Как сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, число внутренних туристов в России на данный момент достигло 34 млн человек.

«Отрасль продолжает хорошо восстанавливаться. По внутреннему турпотоку: у нас в стране уже отдохнуло более 34 млн человек, это больше, чем в прошлом году, и даже чуть больше, чем в доковидном 2019 году, по итогам 2022 года мы ожидаем турпоток на уровне 61 млн человек», – сказала Догузова.

По ее словам, порядка 1,2 млн путевок в детские лагеря продано по программе детского кешбэка за два года ее действия.

«Еще один модуль туристического кешбэка – это детская программа. У нас за два года воспользовалось 1,2 млн детишек, из них 845 тыс. в этом году», – сказала она.

Напомним, 9 июня президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить до 40 тыс. рублей предельный размер туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток.