В Китае извлекли градусник из мужчины спустя двадцать лет
Тридцатидвухлетний житель Китая много лет не подозревал о наличии термометра в организме, пока не обратился к врачам с болями.
По информации издания South China Morning Post, мужчина из Китая обратился в больницу из-за болей в области живота. Врачи провели обследование и обнаружили в кишечнике пациента ртутный термометр, который находился там около двадцати лет.
Мужчина рассказал медикам, что случайно проглотил градусник еще в детстве и из-за страха не стал сообщать об этом родителям. Его семья была занята работой, а сам он не испытывал никаких симптомов в течение долгого времени, поэтому забыл об инциденте.
Врачи успешно извлекли термометр, состояние мужчины оценивается как стабильное. Медики подчеркнули, что наличие ртутного градусника в организме могло привести к тяжелым последствиям, если бы не своевременное вмешательство.
