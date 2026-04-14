ОП объявила о запуске круглогодичной благотворительной акции помощи животным

Tекст: Валерия Городецкая

С 14 апреля 2026 года пользователи приложения смогут обменивать баллы, заработанные за создание и репосты новостей, на корм для животных из российских приютов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В рамках акции каждый пользователь может внести вклад в поддержку приютов для кошек и собак, совершая привычные онлайн-действия. Все собранные баллы обмениваются на корм, который команда приложения передает в приюты. «Поддержка бездомных животных – не только вопрос милосердия, но и элемент устойчивого развития и экологической ответственности», – заявила председатель Комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты Елена Шаройкина.

По словам руководителя проектного офиса приложения Всеволода Селина, в ходе пилотного этапа участники вложили более 210 тыс. баллов, что позволило накормить 270 животных в приютах, а география помощи будет расширяться. В числе первых получателей помощи – организация «Лохматые судьбы» из Сергиева Посада.

К акции присоединились медиапартнеры, а ГК LIMKORM обеспечивает централизованные поставки корма для приютов. Маркетинговый директор LIMKORM Ольга Коваленко отметила, что бизнес не может в одиночку решить проблему помощи животным, поэтому особенно важно вовлекать граждан через такие проекты. Приложение «Хорошие новости» объединяет свыше 73 тыс. пользователей по всей стране.