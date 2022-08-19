Британцев возмутила идея платить больше за беженцев с Украины

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19 августа, пятница | Последнее обновление — 09:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Госдеп испугали последствия объявления России «спонсором терроризма»
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Будущую дружбу народов и стран определяет не «безоблачное» общее прошлое, а вовлечение в единое экономическое и культурное пространство. Это особенно хорошо видно на примере Соединенных Штатов.
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Да, мы, «варвары», такие. Мы уважаем честность и честь. Мы презираем лжецов и лицемеров. Мы ценим правду и человеческое достоинство. Мы горим не похотью, а любовью, не завистью, а гордостью, не стремлением к элитарности, а подлинным демократизмом.
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Оставлять в руках Зеленского украинские АЭС весьма рискованно. Поэтому демилитаризировать надо не Запорожскую АЭС, а атомные электростанции, контролируемые Киевом.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Британцев возмутила идея платить больше за беженцев с Украины
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Читатели The Daily Mail резко отреагировали на идею увеличить пособие для британцев, принимающих в своих домах беженцев с Украины.
По информации издания, многие семьи, принимающие украинцев в рамках проекта «Жилье для Украины», в настоящее время просят правительство о дополнительной поддержке в условиях кризиса стоимости жизни. Власти могут удвоить ежемесячные государственные выплаты в размере 350 фунтов стерлингов (около 26 тыс. рублей), на что читатели отреагировали резко негативно, передает РИА «Новости».
«Министры не платят, налогоплательщики платят», – написал пользователь OH HECK.
«Откуда берутся эти деньги?» – задался вопросом Rom Megapolis Pom.
«Не министры... Мы, налогоплательщики, будем платить им!» – указал The whoppet.
«Хватит, этого достаточно. Если министры и депутаты хотят, чтобы весь мир пришел сюда, пусть они, черт возьми, платят. Этой стране давно пора начать заботиться о своих», – заявил Mr Barrowclough.
«Многие наши граждане пытаются свести концы с концами, может ли правительство помочь им таким же образом?» – заметил Wallys.
«Не пора ли налогоплательщикам спросить, на что они не хотели бы тратить свои деньги?» – выразил мнение Who knew 1.
«Нелепая идея с самого начала», – констатировал daisy says.
Ранее сообщалось, что британцы начали отказываться сдавать жилье украинским беженцам. Так, семья украинских беженцев с пятью детьми, которую ранее выгнал из дома британский офицер, не может найти жилье из-за отказов со стороны арендодателей.
Провокацию ВСУ у Запорожской АЭС решили показать в режиме онлайн с воздуха
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Беспилотные летательные аппараты начнут трансляцию ситуации на Запорожской атомной электростанции, где, по данным Минобороны России, планируется провокация украинских войск, заявили в администрации Запорожской области.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, сопоставимая с Чернобылем и Фукусимой.
Минобороны утверждает, что Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Москва заявила, что украинские власти занимаются ядерным шантажом.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как можно защитить Запорожскую АЭС. В частности, эксперты предложили либо вовсе остановить работу станции, либо снизить ее мощность до минимальных значений.
Склад с боеприпасами загорелся в Белгородской области
Людей вывозят из двух белгородских сел Тимоново и Солоти после возгорания на складе с боеприпасами, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Напомним, в селе Майское Джанкойского района на севере Крыма из-за детонации боеприпасов повреждены девять многоквартирных и около 70 частных домов, в основном – их окна и крыши.
По данным Минобороны, склад военного назначения в районе Джанкоя пострадал из-за диверсии. Как уточнили в военном ведомстве, был нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, ряду жилых домов.
ВКС России разбили в районе Авдеевки батальон мотопехотной бригады Украины
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«Противник несет значительные потери. В результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Потери личного состава превысили 60%. Командованием оперативно-тактической группы «Донецк» остатки батальона выведены в тыл для переформирования», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Нанесением ударов высокоточным оружием ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Белая Криница и Великое Артаково уничтожено свыше 80 националистов и более 50 ранено.
Высокоточным оружием наземного базирования поражен пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харькове. Уничтожено более 90 боевиков.
В районе Посад-Покровское Николаевской области ударом армейской авиации ВКС России по пункту временной дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ уничтожено около 60 националистов и восемь единиц специальной автомобильной техники.
В результате сосредоточенных артиллерийских ударов российских войск по боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Мазановка Донецкой народной республики (ДНР) ликвидировано более 250 националистов», – перечислил представитель Минобороны.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражено: пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной бригады в районе Артемовска, 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах.
Уничтожены: три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Звановка, Васюковка ДНР и Березнеговатое Николаевской области», – отметил Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Старомлыновка, Новогродовка ДНР, Яковенково, Лесная Стенка, Зеленый Гай, Кочубеевка Харьковской области, Безыменное, Чаривное и Брускинское Херсонской области.
Кроме того, сбиты в воздухе три снаряда реактивной системы залпового огня в районе населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1757 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4340 танков и других боевых бронированных машин, 800 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3312 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4938 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что украинские военные из-за больших потерь бегут из подразделений под Соледаром.
Появились данные о сбитом в районе Керчи беспилотнике ВСУ
В районе Керчи сбит украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник. Жертв и разрушений нет», – отметил Рогов в своем Telegram-канале.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» заверили, что движение по Крымскому мосту, соединяющему полуостров с Краснодарским краем, осуществляется в штатном режиме.
«Движение осуществляется в штатном режиме, все в порядке», – приводит слова сотрудника пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань» ТАСС.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации.
Украинские солдаты избили жительницу Мелитополя
Жительница подконтрольного ВС России Мелитополя в Запорожской области рассказала, что украинские солдаты избили ее, когда она вместе с ребенком приехала в Запорожье за необходимыми документами.
Алена Фомина рассказала журналистам, что въехала в город беспрепятственно, однако в выдаче необходимой справки в исполнительной службе ей отказали. Но уже на следующий день женщину пригласили на допрос, где представились сотрудниками Службы безопасности Украины, сообщает РИА «Новости».
По словам женщины, ее назвали коллаборанткой, «отвели на допрос в какую-то будку на авторынке, начали допытывать. Потребовали документы». На следующее утро к ней в квартиру в Запорожье пришли пять украинских солдат в балаклавах и с автоматом. В этот момент, утверждает женщина, с ней находился ее ребенок, который спал.
«Они начали прикладывать силы и заставлять говорить, что я люблю Украину. Я была готова под дулом автомата сказать все, что угодно... Били по лицу, хватали за волосы... Ребят, но так не делается... Я увидела, кто такие враги. Слава Богу, что я вернулась домой, к своим детям», – приводит издание слова женщины.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Минобороны показало карту распределения радиоактивных веществ в случае выброса с ЗАЭС
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Российские специалисты считают, что из-за действий Киева на ЗАЭС может возникнуть ситуация, аналогичная Чернобылю и Фукусиме, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«По мнению наших специалистов, из-за действий ВСУ аналогичная ситуация может возникнуть и на Запорожской АЭС», – заявил Кириллов в ходе брифинга, расшифровка которого опубликована в Telegram-канале Минобороны.
После аварии на АЭС «Фукусима» поэтапной принудительной эвакуации подверглись до 500 тыс. человек, «а последствия сброса радиоактивной воды в океан почувствуют на себе потомки», отметил он.
Что касается Чернобыля, загрязнению радиоактивными изотопами подверглись более 20 европейских стран, от прямого воздействия облучения умерли около 4 тыс. человек, более 5,5 млн человек получили повышенную дозу радиации, добавил Кириллов.
Генерал подчеркнул, что при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, «разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносу их на сотни километров».
Согласно прогнозу, радиоактивные вещества в случае аварии на Запорожской АЭС накроют Польшу, Германию, Словакию, отметил Кириллов, представив на брифинге карту с прогнозируемым распределением радиоактивных веществ в случае выброса с территории ЗАЭС.
По словам Кириллова, целью провокации Киева на Запорожской АЭС является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных сил России в «ядерном терроризме».
Возможная катастрофа на ЗАЭС приведет к массовой миграции населения и «будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый энергетический кризис в Европе, что подтверждается прогнозом ряда европейских профильных организаций», указал он.
По данным Минобороны России, Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Москва заявила, что украинские власти занимаются ядерным шантажом.
Между тем в ночь на четверг украинские военные нанесли три удара барражирующими боеприпасами по третьему микрорайону Энергодара, повредив здание администрации. Обстрелы АЭС и Энергодара практически не прекращаются.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.
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В Запорожской области объяснили последствия отключения ЗАЭС
Остановка Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) запустит энергетический кризис на Украине, для повторного запуска реактора нужны годы, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Если говорить о подконтрольных [президенту Украины Владимиру] Зеленскому территориях, то для них сразу же начнется энергетический кризис, потому что ЗАЭС выдавала от 25 до 32% всей электроэнергии, которой пользовалась эта территория», – сказал Рогов в эфире «России 1», передает РИА «Новости».
Он пояснил, что сейчас доля электроэнергии больше, до недавних дней объем поставляемой электроэнергии доходил до 70-72 млн рублей каждый день.
«Эта электроэнергия решала все текущие проблемы, плюс подконтрольные Зеленскому территории сегодня являются экспортерами этой энергии, на чем зарабатываются немалые деньги как раз высшим руководством данного режима», – добавил Рогов.
По его словам, ЗАЭС работает лишь на 17-20% от мощности, но пока не законсервирована.
«Остановить реактор – это не проблема, это 5-10 секунд. Но потом года два надо будет выхолаживать, и это миллионы кубометров, которые надо будет прогонять, чтобы не произошло опасного процесса. По сути, тогда на Украине начнется энергетический кризис», – заключил Рогов.
Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, сопоставимая с Чернобылем и Фукусимой.
Минобороны утверждает, что Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Москва заявила, что украинские власти занимаются ядерным шантажом.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как можно защитить Запорожскую АЭС. В частности, эксперты предложили либо вовсе остановить работу станции, либо снизить еще мощность до минимальных значений.
Бойцы ВСУ массово отказались подчиняться командирам у Соледара
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Украинские военные, находящиеся в районе Соледара, отказываются подчиняться командирам, а в Константиновке формируются штрафбаты, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Соледар отмечаются массовые факты неповиновения украинских военнослужащих. Личный состав отказывается выполнять приказы вышестоящего командования ввиду больших потерь и низкого уровня обеспечения», – написал он в своем Telegram-канале.
Марочко добавил, что в Константиновке идет формирование штрафбатов, которые будут направлены на передовую.
«В населенном пункте Константиновка отмечено формирование украинских подразделений из числа «штрафников». В состав входят военнослужащие, которые совершили не только дисциплинарные проступки, но и те, кому грозит уголовное наказание за самовольное оставление позиций, а также неподчинение командованию. После формирования отдельных отрядов они будут направлены на передовые позиции для ротации подразделений, утративших боеспособность», – отметил офицер.
Ранее сообщалось, что в Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили подразделения, убыв в неизвестном направлении.
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Эксперт: Россия восстанавливает суверенитет над месторождениями нефти и газа
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«Россия никого не выгоняет из нефтегазовых проектов. Но мы создаем условия, при которых можно обеспечить суверенитет над любыми месторождениями», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее компания «Газпром нефть» потребовала перевести совместное предприятие с Shell в российскую юрисдикцию.
«Shell второй раз попадает под каток механизма, в рамках которого все иностранные юрисдикции в российских проектах аннулируются. Разница лишь в том, что в первом случае речь шла о постановлении президента, а сейчас мы увидим решение суда», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Фактически в силу вступает норма, согласно которой лицензия на месторождение не может принадлежать компании, зарегистрированной за рубежом. И подобные меры необходимы, чтобы мы могли обеспечить суверенитет над любыми месторождениями», – заметил собеседник.
Эксперт также напомнил, что в числе первых под новые нормы попал проект «Сахалин-2». «Ситуация заключалась в том, что Shell заявил о намерении уйти из России. И мы ограничили им маневр. А учитывая, что «Салым» – это небольшой проект, кардинально на ситуацию с Shell это не повлияет», – пояснил он.
«При этом санкции, которые так активно против нас вводил Запад, стали своего рода спусковым крючком. До этого мы не могли просто так заставить компании перерегистрироваться. А сейчас правил игры просто не существует», – говорит эксперт.
«И не мы разрушили эти правила. Прошло почти полгода, прежде чем Россия перешла к жестким мерам, в то время как наши активы начали национализировать еще в первые месяцы СВО. При этом мы никого не выгоняем. Москва просто создает условия, в которых можно взять под контроль работу всех механизмов отрасли», – заключил Юшков.
Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» через свою структуру «ГПН – Салымские проекты» требует перевести нидерландское Salym Petroleum Development (SPD) – совместное предприятие с Shell – в российскую юрисдикцию.
Как следует из картотеки Московского арбитражного суда, в заявлении предлагается создать ООО «Салым Девелопмент» с уставным капиталом в размере 8,6 млн рублей с местом регистрации в Ханты-Мансийске. Участниками нового ООО могут стать «ГПН – Салымские проекты» и «Шелл Салым Девелопмент Би Ви» с сохранением доли паритетного участия в 50% предыдущих владельцев.
По мнению «Газпром нефти», основанием для иска стало «совершение Shell Salym, связанным с недружественным иностранным государством, действий, препятствующих функционированию SPD на территории РФ», сообщает «Коммерсант».
Компания считает, что таковыми являются публичное заявление Shell о приостановлении деятельности в РФ, сделанное в конце февраля, ограничение на продажу нефти дочерней Shell Trading, препятствование продаже нефти в адрес второго акционера «ГПН-Салымские проекты» и других российских компаний, а также неоплата поставленной в мае нефти «по указанию Shell Salym».
Напомним, в начале августа президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. В частности, закон запрещает совершать до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях.
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Военкор назвал «самый горячий» участок фронта на Украине
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Российский военный корреспондент Андрей Коц в своем репортаже рассказал о «самом горячем» участке специальной военной операции России на Украине.
Он заявил, что речь идет о «Пятнашке». Формально этот участок располагается на окраине Донецка. По его словам, здесь ежедневно стреляет ствольная артиллерия и минометы, но бойцы продолжают мужественно держать свои позиции, передает «Царьград».
В последнее время именно сюда переместились самые тяжелые бои. Здесь почти каждый день выдерживают обстрелы ствольной артиллерии и минометов, но продолжают держать позиции. С начала специальной военной операции в бригаде погибли 16 человек. Военкор подчеркивает, что, учитывая масштаб происходящего и тяжесть боев, это минимальные потери.
«Формально часть находится в тылу – на окраине Донецка. На самом деле она вполне доступна для вэсэушников, вооруженных западной артиллерией. Здесь это понимают: во дворе, задрав четыре ствола в небо, замерла зенитная самоходная установка «Шилка». Эти ЗСУ неплохо зарекомендовали себя в борьбе с корректирующими огонь беспилотниками-разведчиками», – уточнил военкор.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
США тайно поставили Украине противорадиолокационные ракеты
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Соединенные Штаты передают Украине противорадиолокационные ракеты, не афишируя такие поставки, сообщили СМИ.
Как сообщило издание «Бизнес инсайдер», сведения о том, что американские ракеты, предназначенные для обнаружения и уничтожения средств радиолокации, используются в конфликте на Украине, появились еще в начале августа. По данным издания, такие сообщения распространяли российские блогеры, которые на местах обнаружили обломки высокоскоростных противорадиолокационных ракет HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile). Позднее Пентагон подтвердил, что ракеты HARM действительно поставлялись на Украину.
«Мы включили [в поставки] ряд противорадиолокационных ракет, которые могут запускаться с украинских самолетов и оказывать воздействие на российские радары», – передает ТАСС слова замминистра обороны США по политическим делам Колина Кола. При этом, какие именно ракеты поставляются, он не уточнил.
По оценке издания, украинские военные получают ракеты AGM-88 HARM. Однако их применение «окажет лишь ограниченное воздействие» на боевые действия: авиация в конфликте не стала «решающим фактором», поскольку Украине не хватает современных истребителей, а России есть что противопоставить американским ракетам.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ракетах AGM-88 HARM.
Киев обиделся на Deutsche Welle за «пророссийские материалы»
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Представитель МИД Украины Олег Николенко обвинил русскую службу немецкого Deutsche Welle* (признано в РФ СМИ-иноагентом) в публикации материалов с российской позицией и призвал Германию отреагировать на это.
«Мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, которые распространяются в материалах DW», – написал Николенко в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). Его слова передает РИА «Новости».
В качестве примеров Николенко привел публикации, где говорилось, что «один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС», а также что «запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить (президента России Владимира) Путина».
Украина ранее уже неоднократно выражала недовольство властями Германии. Так, в июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией 5 тыс. касок. А теперь уже бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью «немецкое оружие для Украины уже в пути».
Названы две причины сокращения западной военной помощи ВСУ
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«Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее издание Daily Telegraph сообщило, что Запад дал Украине три месяца на контрнаступление. При этом объемы поставок западного оружия для ВСУ сокращаются, пишет Politico.
«Страны НАТО вкладывают деньги в Украину, а военных успехов у них нет. Причем большинство западных лидеров прекрасно понимают, что рассчитывать на серьезные военные успехи ВС Украины им не приходится. Вопрос лишь в том, как долго они смогут затягивать конфликт. Таким образом, «партнерам» Зеленского нужен формальный повод для сокращения помощи до минимальных значений», – считает доктор военных наук Константин Сивков.
«Таким поводом, скорее всего, станет невыполнение требований контрнаступления со стороны ВСУ в ближайшие месяцы, а также отсутствие каких-либо военных побед», – предположил Сивков.
По его словам, у Запада есть не только финансовые, но и чисто военные причины для сокращения объемов помощи. «В НАТО осознают, что военные поставки в интересах ВСУ – это, по сути, передача зарубежных технологий в распоряжение ВС России. Наши специалисты в результате боев захватывают западные образцы техники, изучают, а потом изобретают средства борьбы с ней», – отметил собеседник.
«В итоге украинские военные в ближайшие три месяца, как указывает Daily Telegraph, вряд ли рискнут хоть где-то пойти в контрнаступление. И это станет поводом для еще большего сокращения западной военной помощи. Чего ждать в итоге? Думаю, мы увидим массовый побег представителей украинской власти. А разрозненные подразделения противника будут сдаваться нашим войскам. Но капитуляцию никто подписывать не станет», – уверен эксперт.
«Еще одна проблема заключается в том, что происходящее на Украине Запад воспринимает отчасти как собственное поражение, которое возымеет тяжелые геополитические последствия. В результате лидеры стран-участниц НАТО будут увеличивать военные бюджеты и готовить свои армии к крупным военным конфликтам. Ранее те же европейцы всерьез этим вопросом не занимались», – заключил Сивков.
Напомним, издание Daily Telegraph сообщило, что если Украина в ближайшие три месяца не добьется успехов при контрнаступлении в Донбассе и Херсонской области, тогда Запад ослабит поддержку. Как считают западные аналитики, у Киева остается немного времени, чтобы переломить ситуацию на поле боя. По мнению издания, «широкое недовольство избирателей» окажется большой проблемой для европейских стран, и это заставит их пересмотреть позицию по поддержке Украины и санкциям.
По версии Daily Telegraph, на саммите G20 в ноябре глава российского государства Владимир Путин может предложить перемирие при условии сохранения за Россией контроля за Донбассом, Крымом и рядом освобожденных в ходе спецоперации областей Украины. Издание считает, что страны Запада будут готовы согласиться на такое предложения и побудить Украину пойти на уступки.
На этом фоне в июле шесть крупнейших стран Европы впервые после начала российской спецоперации не дали Киеву новых двусторонних военных обещаний, свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики. Как пишет Politico, «несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружие Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть». В материале говорится, что эта ситуация сложилась «как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление», передает РИА «Новости».
Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией. Тем временем войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка.
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Противопехотные мины «Лепесток» нашли в Белгородской области
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Большое количество лепестковых мин обнаружено после обстрелов со стороны Украины на территории Шебекинского городского округа Белгородской области, одному ребенку оторвало кисть, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«У нас было несколько обстрелов территории Шебекинского городского округа в районе Середы, поэтому до сих пор и не можем принять решение по возврату туда жителей. И «Лепестки» были разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии, сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы убрать все», – цитирует ТАСС Гладкова.
По его словам, опасность последствия обстрелов не только в Шебекинском округе, но и в других районах, также заключается в том, что дети находят неразорвавшиеся снаряды и патроны.
«У нас есть большая трагедия, уже она случилась, мальчик потерял кисть, пытаясь разобрать один из патронов. И сейчас давал распоряжение, чтобы в каждой школе провели родительские собрания, <…> мы должны быть бдительными», – добавил губернатор.
О первом сбросе на Донецк украинских «Лепестков» стало известно в конце июля. Позднее обстрелы столицы ДНР с последующим сбросом «Лепестков» стали регулярными.
С тех пор поступают сообщения о гибели и ранениях мирных жителей и происшествиях в результате срабатывания этих мин. Так, в середине августа на мине «Лепесток» подорвалась и погибла российская журналистка Земфира Сулейманова.
Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Дистанционная установка производится при помощи реактивных систем залпового огня «Ураган». Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не могут их опознать. «Лепестки» могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.
Применение таких мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году. Таким образом, Киев нарушает собственные международные обязательства.
В начале августа Москва направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза ООН Чжан Цзюню информацию о минировании украинскими войсками гражданских объектов в Донбассе с использованием запрещенных мин «Лепесток». Кроме того, в ООН обратились Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» и Российский союз ветеранов Афганистана.
В районе аэропорта «Бельбек» над Севастополем сбит БПЛА
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В районе аэропорта «Бельбек», который находится на северо-западе Севастополя, средствами ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Недавно в районе аэропорта «Бельбек» средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
«Укропаблики уже вижу, что начали разгонять заготовки о своей «успешной» атаке. Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников», – добавил губернатор Севастополя.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации. Позже член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в районе Керчи сбит украинский БПЛА.
В четверг министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина и США якобы договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории. При этом он отметил, что «по Крыму таких ограничений нет».
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