Число выезжающих из ЕС граждан Украины стало больше въезжающих

В последние восемь дней больше украинских граждан выезжало из ЕС, чем въезжало, сообщило агентство ЕС по контролю границ Frontex.

«Мы ожидаем, что число людей, пересекающих границу ЕС и Украины, останется на высоком уровне в течение летнего сезона, а импорт и экспорт товаров продолжится через сухопутную границу», – приводит ТАСС сообщение агентства.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), после начала 24 февраля специальной военной операции РФ с Украины в соседние страны прибыли 10 648 515 человек. При этом 4 243 414 человек с 28 февраля по 9 августа пересекли границу в обратном направлении.

Как отметили в управлении, по состоянию на 9 августа в европейские страны прибыли 6 401 814 украинских беженцев, в том числе 1 968 127 – в Россию, 1 256 568 – в Польшу, 915 000 – в Германию, 404 839 – в Чехию, 157 309 – в Италию, 145 000 – в Турцию, 131 771 – в Испанию и 107 900 - в Великобританию. В остальных государствах это число не превышает 100 тысяч. 3 781 495 прибывших беженцев были включены в Европе в национальные программы временной защиты и поддержки.

Ранее СМИ писали о растущем недовольстве украинскими беженцами в Европе.

До этого в Литве заявили об исчерпании возможностей для размещения беженцев с Украины.

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