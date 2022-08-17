Стало известно о предстоящих назначениях в освобожденных регионах

В правительствах Херсонской и Запорожской областей планируются новые назначения, российские управленцы продолжают заходить в органы власти освобожденных территорий, сообщил украинский военный аналитик Юрий Подоляка.

«Первым заместителем главы области по безопасности будет назначен Алексей Катериничев. Выходец из ФСБ и поэтому имеет огромный опыт в сфере безопасности. Силовики всегда были и продолжают оставаться опорой государства и теми структурами, на которые Россия может положиться в самое непростое время», – пишет Подоляка в своем блоге в Telegram.

По его данным, зампредседателя правительства – министром промышленности Херсонской области станет молодой управленец Семен Машкауцан. «Ему немногим за 30, но он уже имеет солидный руководящий опыт, сейчас он – директор Департамента металлургии и материалов в Минпромторге, и престижное образование: МГУ, МГИМО и «Школа губернаторов». Управленцы новой волны не только профессионалы, это еще и храбрые люди», – отметил он.

Министром финансов в правительстве Херсонской области станет Евгений Немтинов, сообщил Подоляка. «Он родился в пос. Зеленодольск Днепропетровской области Украинской ССР. Всю жизнь прожил на Украине, но не смирился с тем, что ее захватил неонацистский киевский режим. Прошел путь от заведующего отделом бухгалтерского учета доходов и расходов до начальника управления учета и отчетности министерства финансов Республики Крым, где трудился до недавнего времени», – написал он.

«Заместителем председателя совета министров Запорожской области по социальным вопросам Алексей Лысов. Он прошел трудовой путь от специалиста в региональном правительстве до высокопоставленного сотрудника АП. Победил в конкурсе «Лидеры России» и занимался восстановлением Алчевска», – говорится в сообщении.

По информации Подоляки, председателем избирательной комиссии Запорожской области избрана Галина Катющенко. «Она – бывший украинский политик и журналист. Работала в «Партии регионов», потом в «Оппозиционном блоке». Киевский режим никогда не поддерживала», – отметил он.

«Заместителем министра труда и социальной политики станет Евгений Маркелов. Опытный управленец, всю жизнь проработал в органах власти на Юге России», – заключил Подоляка.

Эксклюзивной информацией о будущих назначениях в Харьковской области поделился и Telegram-канал телеведущего Владимира Соловьева. «По информации «Соловьев Live», председателем Совета министров Администрации Харьковской области станет Андрей Алексеенко. Нынешний мэр Краснодара. Известная на Кубани фигура. В свои 44 года он успел поработать в администрации Краснодара, заместителем главы Туапсинского района, исполнял обязанности руководителя Ейского района, а затем стал первым вице-губернатором Краснодарского края, курировал строительную сферу. При этом, Алексеенко сделал себя сам – свой трудовой путь он начал простым инженером по техническому надзору на заводе. Коллеги отзываются о нем как о жестком и принципиальном человеке. Хобби такой характеристике соответствует – бокс. Новое назначение выглядит крайне логичным с учетом бойцовским качеств, солидного послужного списка и амбиций Андрея Алексеенко. И другой немаловажный, если не самый главный аспект – во главе кабмина Харьковской области будет успешный и системный российский управленец, который сделал блестящую карьеру в одном из самых развитых регионов страны. Очевидно, что Россия пришла на освобожденные территории навсегда», – говорится в сообщении.

О предстоящих назначениях в Донецкой и Луганской народных республиках написал Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.