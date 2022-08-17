В Крыму возложили ответственность на Киев за диверсию с подрывом боеприпасов

Устроивших диверсию в Джанкойском районе Крыма направляли украинские власти, заявил председатель государственного совета региона Владимир Константинов.

«Этот режим (президента Украины Владимира Зеленского), он агонизирует, и этим он опасен. Это, как тяжело раненый зверь, у которого сил на что-то серьезное нет, но на такие гадости они будут способны. Конечно, такие решения [об осуществлении диверсии] принимаются не в каком-то селе, а в Киеве», – цитирует Константинова ТАСС.

Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что исполнителей и организаторов диверсии ждет «бесславный конец».

По данным Минобороны, склад военного назначения в районе Джанкоя пострадал из-за диверсии. Как уточнили в военном ведомстве, был нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, ряду жилых домов.

В результате происшествия пострадали два человека. Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский говорил, что один из них прооперирован и находится в состоянии средней степени тяжести, у него осколочное ранение ноги. Второго отпустили домой, оказав амбулаторную помощь. Эвакуированы три тысячи человек, несколько домов повреждены.

Глава Крыма в среду заявлял, что в районе все еще остается риск возгораний и новых взрывов.