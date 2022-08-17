В МИД заявили о снятии угрозы глобального голода

Цены на зерновые в мире в последние несколько месяцев неуклонно снижаются, что уменьшает угрозу глобального голода, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский на канале «Россия-24».

«Думаю, что глобального голода не будет, тем более что цены на зерновые в последние несколько месяцев неуклонно снижаются, и во многом это благодаря тем договоренностям, которые были достигнуты между Россией, ООН, Турцией и Украиной», – передает ТАСС его слова.

Также Биричевский добавил, что торговый оборот между Россией и Китаем в 2022 году растет колоссальными темпами.

«С Китаем у нас в 2021 году был товарооборот порядка 140 млрд долларов. В этом году он растет колоссальными темпами. У нас выстроена за последние 20 лет комплексная система двусторонних связей на самых разных уровнях – от высшего до регионального – в различных сферах и секторах», – сказал он.

Как подчеркнул дипломат, другого важного партнера в регионе Москва видит в Нью-Дели. «Индия – тоже перспективнейший и крупнейший партнер в Азии с колоссальным экономическим ростом, наверное, с самым высоким в мире, который покупает у нас и нефть, и нефтепродукты, и продукцию военного назначения, и сельхозпродукцию, и удобрения. Мы из Индии получаем целый комплекс товаров, которые очень необходимы нам сейчас», – заключил Биричевский.

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