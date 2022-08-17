Австралия забрала у России землю под новое посольство

Власти Австралии решили прекратить сдавать в аренду землю, на которой Россия собиралась построить новое посольство, свидетельствует заявление национального столичного управления (NCA), занимающегося вопросами планирования и управления земельными ресурсами.

Речь идет об участке, который Россия приобрела в Канберре. В декабре 2008 года NCA выдало разрешение на аренду, а в 2011-м – на работы и строительство. Согласно договору аренды, Россия обязалась построить здание в течение трех лет, однако проект так и не был завершен, передает РИА «Новости».

«После регулярных консультаций и обсуждений с представителями России на протяжении многих лет, а также в отсутствие обязательств по срокам завершения работ NCA приняло решение расторгнуть договор аренды», – заявило NCA.

Глава управления Салли Барнс добавила, что незавершенные работы нарушают общую эстетику, важность и достоинство территории, отведенной для дипломатических миссий.

Теперь у России есть 20 дней, чтобы очистить участок. Затем он вернется в список земель, доступных для дипломатических целей.

Старого здания посольства это решение не касается. Отмечается, что в будущем Россия может подать новую заявку.

В мае муниципальный совет одного из районов Сиднея решил переименовать улицу Фуллертон-Стрит, на которой расположено здание генконсульства России, в улицу Украинскую.