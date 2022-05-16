Улицу Сиднея с генконсульством России предложили переименовать в Украинскую

Муниципальный совет одного из районов Сиднея решил переименовать улицу Фуллертон-Стрит, на которой расположено здание генконсульства РФ, в улицу Украинскую, сообщил пресс-атташе посольства России в Австралии Илья Рощенков.

«Действительно, муниципальный совет сиднейского района Вуллара проголосовал за переименование улицы Фуллертон, где находится генеральное консульство России, в Украинскую», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

По его словам, при этом инициаторы этой идеи «забыли» спросить мнение людей, которые живут и работают на этой улице, что по австралийскому законодательству необходимо.

«Сейчас такой опрос запущен и, насколько нам известно, местные жители, мягко говоря, не в восторге от изменения исторического названия в угоду сиюминутной политической конъюнктуре. Не говоря уже о том, что им теперь придется срочно заняться переоформлением своих документов и перерегистрацией персональных данных», – отметил Рощенков.

Как передал телеканал ABC, решение муниципального совета Вуллары о переименовании улицы рассматривается как «маленький, но символический протест» против России в связи с Украиной. По словам телеканала, акцию поддержало украинское посольство в Австралии и другие организации австралийских украинцев.

По данным ABC, план муниципальных властей должен также быть представлен Совету географических названий штата Новый Южный Уэльс, к которому относится Сидней.

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