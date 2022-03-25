Улицу Праги с посольством России решили переименовать в «Украинских героев»

Эксперт объяснила отказ Байдена говорить о территориальной целостности Украины

«Байден отлично понимает, что Украина в нынешнем виде уже не будет существовать. И поэтому он ищет возможность возложить ответственность на Киев, – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Джо Байден заявил, что вопрос территориальных уступок Украины зависит от решений Киева.

«Я уверена, что прежняя Украина перестанет существовать как государство», – отметила руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины. По ее словам, лучшим вариантом для Москвы было бы создание территориального образования, интегрированного с Россией.

«В зависимости от настроения людей, эти регионы могут стать частью России или дружественным государственным образованием. Но это уже точно будет не государство Украина», – подчеркнула Шеслер. Она также выразила уверенность в том, что Москва не согласится отдать часть территорий другим государствам, которые уже намекнули о своих претензиях на земли Украины.

«Польша или Венгрия могут заявлять какой угодно интерес к территориям Западной Украины или Закарпатью, но для России крайне невыгодно, чтобы там сохранялся «гнойник», который потом вновь расползется на всю территорию Украины. А этот «гнойник» обязательно будут подпитывать и поляки, и США, и весь коллективный Запад», – полагает собеседница.

Что же касается вопроса о самостоятельном решении территориальных вопросов между Киевом и Москвой, Шеслер призвала не обольщаться словами Джо Байдена. По ее словам, сейчас Запад пытается найти выход из сложившейся ситуации в контексте неудач на украинском направлении.

«Байден отлично понимает, что Украина в нынешнем виде уже не будет существовать. И поэтому он ищет возможность возложить ответственность на Киев за то, что происходит на Украине», – продолжила собеседница. Кроме того, эксперт уверена, что враждебность по отношению к России со стороны США и стран НАТО постоянно растет, поэтому не стоит ждать отмены или ослабления санкций, а также прекращения антироссийской риторики.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что во время выступления на пресс-конференции в Брюсселе американский президент Джо Байден предложил Киеву самостоятельно решать территориальные вопросы с Москвой. «Это в полной мере решать Украине. Нельзя говорить об Украине без участия Украины, – ответил он на вопрос, следует ли, по его мнению, Киеву «уступить какие-либо украинские территории для прекращения огня», передает ТАСС. Байден также подчеркнул, что не участвует в переговорах между Украиной и РФ.

Напомним, после начала спеоперации на Украине киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД