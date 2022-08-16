Глава Росавтодора оценил качество строительства федеральных трасс и дорог в Волгоградской области

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16 августа, вторник | Последнее обновление — 19:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика через территорию России
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Многие на Западе все еще не верят, что мы взялись за дело всерьез. Может быть, там действительно допускают, что нас можно остановить санкциями, экономическим давлением, политическими заявлениями. С нами не хотят договариваться, реально рассматривать наши условия – потому что не думают, что мы способны на большее.
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В нашем недавнем прошлом уже был пример демонстративного пренебрежения гуманитарным знанием. Это – время существования Советского Союза.
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В состязании, как похлеще ущемить Россию, финиша пока не видно. Но у нормального человека, у честного политика рано или поздно должна наступить аллергия на участие в подобного рода затеях.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Глава Росавтодора оценил качество строительства федеральных трасс и дорог в Волгоградской области
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В 2022 году в Волгоградской области введут в эксплуатацию после всех видов работ 113 км федеральных трасс. Глава Росавтодора Роман Новиков встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и оценил ход работ на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Реализация на территории области национального проекта «Безопасные качественные дороги» стала одной из главных тем встречи.
Так, в 2022 году благодаря дорожному нацпроекту в нормативное состояние приведут более 454 км региональных трасс субъекта и участков улично-дорожной сети Волгоградской и Волжской агломераций. Уже 72 % работ выполнено. Площадь укладки верхнего слоя асфальтобетона на отремонтированных участках составляет свыше 2 тыс. кв. м. Финансирование мероприятий нацпроекта в текущем году – более 9,8 млрд рублей, из которых 4,6 млрд – средства федерального бюджета, говорится в сообщении на сайте Росавтодора.
Роман Новиков и Андрей Бочаров совместно с начальником ФКУ Упрдор Москва – Волгоград Юрием Сорокиным проинспектировали ход работ на ключевой стройке национального проекта в регионе – строительстве обхода Волгограда. Современная четырехполосная автомобильная дорога общей протяженностью более 70 км соединит в обход города-миллионника практически все федеральные и основные региональные трассы.
Работы по первому этапу начались летом 2019 года и на сегодняшний день завершены на 47 %. На участке идет строительство моста с эстакадной частью через Волго-Донской канал – это самый сложный объект всех трех этапов строительства. По окончании работ первый этап обхода свяжет между собой астраханское и элистинское направления федеральной трассы Р-22 «Каспий» с региональной дорогой Волгоград – Котельниково – Сальск.
Готовность второго этапа строительства составляет почти 20 %. Это будет современная дорога протяженностью 25 км с 13 мостовыми сооружениями, на восьми из которых работы уже стартовали: идет устройство фундамента, формирование опор и подготовка к монтажу балок.
Также Новиков и Бочаров обсудили ряд перспективных федеральных дорожных проектов. В их числе – четвертый этап строительства обхода Волгограда, который соединит первые три с федеральной трассой Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград. А также – реконструкция участка автомобильной дороги А-260 с 24-го по 42-й км со строительством обхода Нового Рогачика. Указанный объект, включенный в пятилетний план дорожных работ на территории области, станет продолжением расширения ростовской трассы, обеспечит вывод транзитного транспорта за пределы поселка, где проживает почти 7 тысяч человек, и поставит точку в ликвидации одноуровневых пересечений автомобильной и железных дорог на западном выезде из Волгограда. К проектированию объекта специалисты приступят уже в сентябре.
Всего в 2022 году в Волгоградской области после всех видов работ введут в эксплуатацию 113 км федеральных трасс, из них 23 км станут четырехполосными.
В завершение рабочего визита в Волгоградскую область руководитель Федерального дорожного агентства осмотрел крупные стройки на федеральных автомобильных дорогах, которые также ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Кроме того, глава ведомства посетил и региональные объекты. Роман Новиков оценил ход работ по строительству мостового перехода через Волгу, а также по реконструкции 3-й Продольной и строительству 0-й Продольной магистралей в Волгограде.
Украинские диверсанты подорвали опоры питающей АЭС в Курской области ЛЭП
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Диверсанты со стороны Украины подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи в Курской области, в результате нарушен технологический процесс функционирования АЭС, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В Курчатовском районе Курской области 4, 9 и 12 августа украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов страны», – передает сообщение ведомства ТАСС.
«Данные действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС», – отметили в ФСБ.
ФСБ и МВД разыскивают диверсантов, подорвавших ЛЭП в Курской области, и их сообщников, передает РИА «Новости».
Отмечается, что охрана объектов атомной энергетики усилена. Возбуждены уголовные дела по статье «Теракт».
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Минобороны разъяснило инцидент в воинской части в Крыму
На огороженной площадке хранения боеприпасов в районе Майского в Крыму произошло возгорание боеприпасов с детонацией, сообщает Минобороны.
«16 августа около 6.15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Согласно докладу с места происшествия на данный момент серьезно пострадавших не выявлено, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания.
Во вторник в селе Майское на севере полуострова произошла детонация боеприпасов, жителей населенного пункта эвакуируют.
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Ургант решил выступить в Москве под новым именем
Телеведущий Иван Ургант запланировал выступление в российской столице под другим именем, сообщается на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Гриша Ургант 14 октября 2022», – говорится в сообщении в паблике артиста во «ВКонтакте».
К посту прикреплена ссылка для покупки билетов.
«Гриша Ургант – певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый. Интервью он не дает, новостями предпочитает не делиться, выкладывая в Сеть только свои песни и видеоклипы», – сообщается на сайте с билетами.
Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
Наемники из Европы в суде ДНР не признали вину
Наемники из Хорватии, Британии, Швеции, воевавшие на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), не признали вину в суде Донецкой народной республики (ДНР).
Гражданин Швеции Густавссон Матиас, гражданин Хорватии Пребег Векослав и граждане Британии Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили не признали вину, передает РИА «Новости».
Густавссону, Пребегу и Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статье «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях».
Хиллу предъявлено обвинение по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях», а Хили – по статье «Пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте».
Между тем судья объявил, что обвиняемым грозит смертная казнь.
«Суд обязан разъяснить, что обвинение Густавссону, Пребегу и Хардингу предусматривает высшую меру наказания», – цитирует судью ТАСС.
Напомним, Верховный суд ДНР рассматривает уголовное дело в отношении британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и хорвата Пребега Векослава. Они обвиняются в наемничестве. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
Кроме того, в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
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СМИ: Путин сделал пугающее предупреждение Западу
Российский лидер Владимир Путин выступил на форуме «Армия-2022» с «пугающим предупреждением», заявив, что предоставит оружие своим союзникам, написал Мэтью Дули в статье для Daily Express.
«Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако Путин дал понять, что Москва готова помочь этим государствам», – передает РИА «Новости» мнение автора статьи.
Дули отметил, что российский лидер предложил союзникам приобрести самые современные виды вооружений – от стрелкового оружия до бронетехники, артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. При этом глава государства заметил, что все вооружение уже применялось в реальных боевых действиях.
По мнению публициста, если Россия начнет поставлять или увеличивать продажу высокотехнологичного оружия некоторым из этих враждебно настроенных по отношению к Западу стран, это может быть расценено как провокация.
Ранее Путин заявил о значительном превосходстве российских перспективных вооружений над зарубежными. Так, по его словам, многие образцы перспективных вооружений России на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превосходят их по характеристикам.
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В шведском наемнике опознали боевика с «Азовстали»
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Член украинской неонацистской группировки «Медведи СС», привлеченный в качестве свидетеля в процесс по делу об иностранных наемниках, опознал в гражданине Швеции Матиасе Густавссоне боевика с «Азовстали» с позывным Мыкола.
По словам члена движения «Медведи СС», он видел шведского наемника в специальном помещении завода «Азовсталь» под названием «Бастион», передает РИА «Новости». Там имелся интернет, и иностранцы получали возможность связываться с родными за границей.
Ранее пленный шведский наемник Матиас Густавссон, воевавший на стороне Украины, заявил на суде в Донецкой народной республике, что заплатил за украинское гражданство 700 долларов.
Напомним, Верховный суд ДНР рассматривает уголовное дело против британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и хорвата Пребега Векослава, которые обвиняются в наемничестве. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Подсудимые не признали свою вину и выразили несогласие с обвинением, следующее заседание пройдет в октябре.
Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт. Тем временем в Донецкой народой республике вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
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Минобороны назвало ЧП в Джанкое диверсией
Склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой пострадал в результате диверсии, сообщает Минобороны.
«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Также в Минобороны добавили, что при ЧП на складе военного назначения серьезно пострадавших нет, принимаются меры для ликвидации последствий диверсии.
«Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии», – отметили в ведомстве.
Во вторник в селе Майское на севере полуострова произошла детонация боеприпасов, жителей населенного пункта эвакуируют. Пострадали двое гражданских, сейчас их жизни ничего не угрожает.
В Минобороны пояснили, что ЧП произошло в результате возгорания боеприпасов, хранящихся на огороженной площадке.
Британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу России
Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос, заявили в Минобороны.
«Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Воздушная цель нарушила государственную границу России в районе мыса Святой Нос», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
Экипаж российского самолета вытеснил RC-135 из российского воздушного пространства.
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Шойгу уличил Киев в сокрытии реальных потерь ВСУ
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Потери украинских войск и теробороны огромные, реальные цифры киевское руководство скрывает, но показания военнопленных дают представление о реальной картине в рядах украинских вооруженных формирований, заявил министр обороны Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».
Шойгу подчеркнул, что роль Киева в западной тактике ведения боевых действий сводится к поставке живой силы в качестве расходного материала.
«Этим объясняются огромные потери личного состава вооруженных сил и формирований территориальной обороны Украины. Пока реальные цифры погибших военнослужащих и мобилизованных так называемых сил территориальной обороны скрываются киевским руководством. Однако со временем эти данные станут достоянием общественности», – передает РИА «Новости» слова министра.
Он уточнил, что сформировать реальное представление о происходящем по ту сторону фронта позволяют показания украинских военнопленных.
По его словам, поставки натовского оружия Киеву означают, что ответственность за его негуманное применение против мирного населения в Донбассе и на освобожденных территориях лежит на странах Запада.
«Операции вооруженных сил Украины планируются в Вашингтоне и Лондоне. Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными разведками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов», – заявил Шойгу.
Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin. Колин Каль заявил, что Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы.
Позже замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила достаточное число РСЗО HIMARS, сейчас следует сосредоточиться на поставках боеприпасов.
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Минобороны: Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика через территорию России
Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика через территорию России, ВКС России поставлена задача не допустить нарушения границы, сообщили журналистам в Минобороны России.
«Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
Сообщается, что «Воздушно-космическим силам России поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства Российской Федерации». Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании, добавили в МО.
Накануне сообщалось, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос.
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Детонация боеприпасов произошла на севере Крыма
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В селе Майское на севере полуострова произошла детонация боеприпасов, жителей населенного пункта эвакуируют, сообщили в администрации Майского сельского поселения рядом с местом ЧП.
«Это бывшая ферма. Временная дислокация военная. Детонация боеприпасов», – передает ТАСС сообщение источника.
Уточняется, что часть жителей Майского выехали из села на своих машинах или с соседями. Тех, кто пока не смог этого сделать, но хочет временно покинуть населенный пункт, власти готовы вывезти на автобусах.
Также на место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются», - заявил Аксенов, добавив, что будет информировать по мере поступления информации.
Тем временем местные жители публикуют в соцсетях видео пожара на трансформаторной подстанции, предварительно начавшегося после хлопка.
Неделей ранее у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме. В военном ведомстве подчеркнули, что никакого «огневого воздействия» по площадке хранения боеприпасов не было. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что туристическая инфраструктура в Крыму работает в обычном режиме, обстановка на курортах спокойная.
Число пострадавших при инциденте составило 14 человек, госпитализация потребовалась только одному из них. Один человек погиб.
В ДНР погибла волонтер и российский журналист Земфира Сулейманова
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Российский журналист погибла под Донецком, подорвавшись на противопехотной мине «Лепесток», сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«По сообщению СЦКК ДНР, 15 августа в Кировском районе в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» ранена девушка 1997 года рождения – репортер российского телеканала. От полученных ранений потерпевшая скончалась в больнице», – написал он в своем Telegram-канале.
Как рассказал координатор незарегистрированной партии «Другая Россия им. Э. В. Лимонова» Михаил Аксель, Сулейманова была членом партии, занималась гуманитарной помощью в Донбассе, в частности, развозила продуктовые наборы, лекарства». Помимо гуманитарной деятельности, она была начинающим журналистом и снимала материалы для партийных соцсетей.
По словам Акселя, волонтер ехала в машине, под Донецком автомобиль наскочил на мину, водитель выжил. Повреждения свидетельствуют о том, что взрыв был большей мощности, чем сила взрыва «Лепестка», пишет ТАСС.
Уточняется, что врачи весь вечер пытались спасти жизнь девушки, но травмы оказались несовместимы с жизнью. 11 августа Сулейманова написала в своем Telegram-канале, что у нее первый выезд. Девушку похоронят в Нижнем Новгороде.
В июне представители СМИ ЛНР и России возложили цветы к установленному у Дома правительства республики памятному знаку в честь журналистов, погибших при освещении событий в Донбассе.
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Шведский наемник рассказал о покупке гражданства Украины за 700 долларов
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Пленный шведский наемник Матиас Густавссон, воевавший на стороне Украины, заявил на суде в Донецкой народной республике, что заплатил за украинское гражданство 700 долларов.
Густавссон также рассказал, что помимо украинского гражданства, он за взятку приобрел украинское водительское удостоверение, передает РИА «Новости».
Кроме этого, он рассказал, что 24 февраля подписал контракт с украинскими войсками на службу в морской пехоте в качестве матроса на должность рулевого-моториста. Наемник подтвердил, что прав на управление морским судном, как и сертификата о прохождении соответствующих курсов, у него нет.
Матиас Густавссон сдался в плен в Мариуполе в промзоне завода «Азовсталь». Сейчас он проходит обвиняемым по делу о наемничестве.
Ранее в понедельник в ДНР прошло судебное заседание в отношении пяти иностранных наемников, воевавших на стороне украинских боевиков в Донбассе, в ходе которого им было предъявлено обвинение. Свою вину они не признали.
Напомним, Верховный суд ДНР рассматривает уголовное дело в отношении британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и хорвата Пребега Векослава. Они обвиняются в наемничестве.
Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
Кроме того, в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
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СВР: Западные кураторы списали киевский режим со счетов
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Западные кураторы практически списали киевский режим со счетов и разрабатывают планы по оккупации части территории Украины, заявил представитель Службы внешней разведки России генерал-полковник Владимир Матвеев на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».
«Очевидно, что Запад обеспокоен не судьбой киевского режима. Как видно из поступающей в СВР информации, западные кураторы уже практически списали его со счетов и во всю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации, по крайней мере, части украинских земель», – цитирует РИА «Новости» Матвеева.
По его словам, Запад во главе с США пытается сохранить свое ускользающее могущество.
«Запад слабеет, спотыкается, но все еще кажется себе очень могущественным. По нашим данным, в Белом доме всерьез рассчитывают реанимировать и даже укрепить глобальную либеральную диктатуру», – сказал Матвеев.
При этом тенденция к становлению многополярности американскими стратегами либо игнорируется, либо трактуется как признак наступающей анархии, добавил он.
«Такой догматический подход, с одной стороны, смешон, а с другой – крайне опасен. Именно здесь кроется главный вызов миру и стабильности в различных частях земного шара. По мере утраты могущества Запад во главе с США будет становиться все агрессивнее и безрассуднее», – подчеркнул Матвеев. «Чтобы выиграть время для консолидации и перегруппировки собственных сил, Вашингтон и его сателлиты постараются хаотизировать другие страны и регионы, превратить любые потенциальные, тлеющие или застарелые конфликты в «горячие точки», – пояснил представитель СВР.
По словам Матвеева, «в этом смысле в зоне повышенного риска, без преувеличения, находится вся планета – от Балкан и постсоветского пространства до Южно-Китайского моря, полуострова Индостан и Латинской Америки, не говоря уже о Ближнем Востоке».
Ранее СВР констатировала «распродажу» Украины соседям из Польши.
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В США болельщицу с флагом Украины выгнали с матча российских теннисисток
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Болельщицу с флагом Украины попросили удалиться с трибун во время матча квалификации турнира категории WTA 1000 в американском Цинциннати между российскими теннисистками Анастасией Потаповой и Анной Калинской.
Как следует из сообщения журналиста Бена Ротенберга, болельщица с флагом Украины сидела на трибунах. Во время матча, согласно данным источника, одна из теннисисток обратила на нее внимание судьи. Арбитр встречи попросила болельщицу убрать национальный символ, но та отказалась, передает РИА «Новости».
Как отмечает Ротенберг, спустя некоторое время женщина покинула трибуны и стала прогуливаться с флагом по территории теннисного комплекса. Затем один из сотрудников службы безопасности попросил ее убрать флаг в свою машину, что она и сделала. После этого ей разрешили вернуться на трибуны.
Напомним, перед началом игры баскетбольной Евролиги в Каунасе во время исполнения гимна Евролиги игроки литовского клуба выстроились на площадке с баннером цветов флага Украины и надписью «Stop the war» («Остановите войну»). Баскетболисты «Црвены Звезды» не присоединились к акции, за что их освистали местные болельщики. Также фанаты «Жальгириса» во время встречи размахивали на трибуне флагом НАТО.
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