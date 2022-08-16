Кириенко пообщался с участниками проекта «Твой Ход» из ДНР на фестивале «Таврида.АРТ»

От вызовов, которые бросает жизнь, не следует уклоняться, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко при посещении гостевого дома всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей» на фестивале «Таврида.АРТ»

Сотрудники проекта рассказали о концепции шатра и мероприятиях для участников: для них подготовили порядка 20 активностей, большая часть которых посвящена карьере, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Активисты проекта из ДНР поделились, что площадка фестиваля «Таврида.АРТ» стала тем местом, где их региональная команда смогла впервые увидеться вживую. До этого все встречи и мероприятия для своего региона ребята проводили онлайн.

В ходе общения Кириенко с участниками проекта «Твой ход» ребята также поделились впечатлениями от второго сезона и собственными проектами, которые они подали на конкурсные треки. Он дал участникам совет, как преодолевать внутренние барьеры и достигать лучших результатов: «Жизнь всегда дает какие-то вызовы, я считаю, что от них не надо уклоняться».

Ангелина Акатова, руководитель отдела по организации событий проекта «Твой Ход» и выпускница программы управленческого резерва Росмолодежи «Голос поколения», рассказала о концепции гостевого дома. Шатер состоит из нескольких зон, включающих как пространство для лекций и мастер-классов, так и мини-фудкорт – чтобы участники могли не только получить практические советы по построению карьеры, но и отдохнуть и попробовать уникальные напитки. Есть также фотозона «Карьерная лестница» – локация, в которой каждый может зарядиться на успех.

Наталья Рогожкина, руководитель отдела реализации дополнительных программ проекта «Твой Ход», рассказала о программе гостевого дома. В этом году в нем проходит порядка 20 различных активностей: от индивидуальных карьерных консультаций от партнеров проекта SuperJob и общения с экспертами в формате «Разговор на диване» до мастер-классов по кастомизации футболок и созданию амулетов на удачу.