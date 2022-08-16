Эксперт: В Москве «сверяют часы» с военными, не присоединившимися к антироссийской кампании США

Московская конференция по международной безопасности проводится в правильном месте и в очень правильное время, во время форума «Армия-2022». Это позволяет не присоединившимся к антироссийским санкциям странам «сверить часы», заявил российский востоковед Евгений Сатановский.

Сатановский обратил внимание на то, сколько представителей иностранных военных ведомств присутствует на конференции.

«Несколько десятков одних только министров обороны, начальников генеральных штабов и их заместителей, включая такие страны, как Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, Иран, Ирак, Алжир, Сирия, Малайзия, Мьянма, Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Нигерия, Судан, Мали, Мавритания, Камерун, Гвинея, Эфиопия, Уганда, Бурунди, Венесуэла, Никарагуа, от которой прибыл ее главнокомандующий», – написал он в своем Telegram-канале.

Также на мероприятии присутствуют масса чинов пониже, военные эксперты и представители неправительственных организаций, в «которых легко угадываются профессиональные разведчики».

Эксперт напомнил, что представителей стран НАТО приглашают по традиции, «отдавая дань вежливости», но они столь же традиционно мероприятие российского Министерства обороны игнорируют. «Было бы странно, если бы в этом году было иначе – они, вообще-то, против нас на Украине воюют и явно разожженый ими там конфликт, несмотря на то, что к нему западный блок готовился долгие годы, складывается не в их пользу», – указал он.

В прошлые годы из-за пандемии коронавируса очное проведение конференции было невозможно, но в 2022 году, несмотря на операцию на Украине, ее проводят в срок, она проходит «более чем успешно», обратил внимание Сатановский.

«Благо одновременно в парке «Патриот», где идут все мероприятия, еще и военное событие года: «Армия-2022». Очень правильное место и правильное время для того, чтобы «сверить часы» с военными, первыми лицами ВПК и представителями оборонных ведомств крупнейших стран, не присоединившихся к антироссийской кампании Соединенных Штатов и их союзников по НАТО», – подвел итог эксперт.

Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2022» предприятиями оборонно-промышленного комплекса подписано и вручено госконтрактов на сумму более 500 млрд рублей.

В Минобороны сообщали, что ведомство провело корректировку параметров государственного оборонного заказа с учетом опыта боевого применения техники на Украине.