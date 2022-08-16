Стало известно о возмущении ЕС увеличением торговли России и Турции

Часть европейских стран потребовали у Анкары дополнительной информации по ее отношениям с Москвой из-за роста российско-турецкого товарооборота, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

«Это на нашем контроле. Это не здорово и не воспринимается хорошо Евросоюзом. Это вызывает раздражение», – сказал один из неназванных чиновников ЕС, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times.

Представитель министерства торговли Турции заявил, что речь не идет о «выдающемся изменении» в росте торговли с Россией.

Издание также указывает, что рост относительно невысок. Согласно турецкой статистике, объемы экспорта Турции в Россию с мая по июль составили 2,04 млрд долларов, что на 642 млн долларов больше, чем за аналогичный период 2022 года. В июле объем российского экспорта был на 75% больше, чем в 2021 году, он дошел до показателя в 730 млн долларов.

При этом в ЕС понимают ценность турецкого лидера Тайипа Эрдогана как переговорщика с российским коллегой Владимиром Путиным, указывает издание.

«Это Турция, все [в ЕС] нуждаются в ней, по одной или другой причине <...> Евросоюз должен иметь в виду его способности, мы не можем просто сказать [Эрдогану], что он должен следовать правилам», – заявил один из собеседников.

Ранее газета New York Times опубликовала статью о том, что сотрудничество президентов России и Турции возмущает западные страны.

До этого в Турции заявляли, что принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, в ближайшие дни ситуация с графиком и ценами полностью прояснится.

Напомним, что переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.