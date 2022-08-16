Границы режима ЧС в Крыму расширили после взрывов в Джанкое

Зона действия режима ЧС, введенного после инцидента на военном аэродроме в поселке Новофедоровка, расширена из-за происшествия на севере полуострова, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Увеличиваются границы ЧС регионального характера, которая уже была ранее введена по ситуации в Новофедоровке», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что количество эвакуированных из-за детонации боеприпасов в Джанкое выросло до 3 тыс. человек.

По данным Минобороны, произошло возгорание и детонация боеприпасов на огороженной площадке хранения в районе поселка Майский Джанкойского района Крыма. Ведомство назвало произошедшее диверсией.

Пострадали двое гражданских, сейчас их жизни ничего не угрожает. Аксенов отмечал, что из-за ЧП людей эвакуируют за пятикилометровую зону.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что причиной детонации боеприпасов могла стать целенаправленная диверсия, «имеющая целью отвлечение внимания от неудач ВСУ на фронте и медийный резонанс».

9 августа на территории аэродрома Саки, расположенного в районе Новофедоровки в Крыму, сдетонировали несколько авиационных боеприпасов. В Минобороны РФ уточнили, что авиационная техника не была повреждена. В результате инцидента один человек погиб, еще 14 получили травмы. Более 60 многоквартирных домов повреждены.