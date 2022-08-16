Шойгу обсудил с министром обороны Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Армении Суреном Папикяном в рамках X Московской конференции по международной безопасности, в ходе которых обсудил вопросы деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

«У нас есть что обсудить, есть вопросы традиционные, касающиеся нашего военно-технического и военного сотрудничества. И, конечно, вопросы, связанные с деятельностью нашего миротворческого контингента, который выполняет задачи в Нагорном Карабахе. Мы по-прежнему уверены так же, как и вы, что главным стабилизирующим фактором является режим прекращения огня на всей линии соприкосновения», – передает РИА «Новости» слова главы российского военного ведомства в ходе переговоров.

Шойгу также поблагодарил коллегу из Армении за возможность принять участие в открытии Армейских международных игр и Международного военно-технического форума «Армия-2022», а также в работе на Московской конференции по международной безопасности.

В свою очередь Папикян отметил, что эта встреча является уже второй с начала года, что показывает высокий уровень двустороннего армяно-российского союзнического взаимодействия.

«Эта встреча для нас очень важна. Мы высоко ценим достигнутый уровень армяно-российского взаимодействия, а также роль российского присутствия на Южном Кавказе», – сказал глава Минобороны Армении.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе.