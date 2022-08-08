Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе

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8 августа, понедельник | Последнее обновление — 19:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД об обстрелах ВСУ Запорожской АЭС: Киев фактически берет в заложники всю Европу
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В свое время венгры стали одной из движущих сил Крестовых походов. Венгрия защитила Европу от османского нашествия. Сегодня маленькая девятимиллионная нация одна готова сражаться за то, чтобы остаться самой собой.
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Если мы хотим обновления культуры, то нужно не столько клеймить «врагов», призывая кары на их головы, сколько пропагандировать и продвигать тех, кто в это время остался со своим народом.
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В Новосибирске создан «Проект-300»: разработка и производство легкого 6–10-местного самолета. Главная особенность самолета в том, что он целиком будет собран из российских комплектующих. Например, авиамотор – с завода «Мотор Сич», Запорожье. Ко времени монтажа мотора завод будет уже наш, уверены сибиряки.
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе, сообщили в Кремле.
«Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе. В этом контексте подтверждена важность реализации всех положений договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обострение в регионе произошло в начале августа. Накануне власти Нагорного Карабаха объявили частичную мобилизацию.
Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил надежду, что российский миротворческий контингент сможет восстановить статус-кво в Нагорном Карабахе, который был нарушен в конце марта вторжением азербайджанских войск в село Парух.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.
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Михалков придумал характеристику Урганту
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Режиссер Никита Михалков в авторской программе «Бесогон ТВ» дал характеристику ведущему Ивану Урганту.
Ранее омский бизнесмен Виктор Шкуренко организовал корпоратив, на который был приглашен Иван Ургант. Присутствие последнего на празднике и обсудил Никита Михалков, отмечает ФАН.
Режиссер напомнил о диалоге между Шкуренко и Ургантом. По словам Михалкова, бизнесмен пообещал подарить телеведущему машину, если тот задержится еще на три часа. Позже Виктор заявил, что таким образом хотел поддержать позицию артиста. Михалков же считает, что ее можно назвать «немножко испугавшийся патриот».
«Мероприятие стоило 20 млн рублей – такая же сумма выделяется на День города в Омске. Ведущим мероприятия был патриот, который, как было сказано, немножко испугался – Иван Ургант. Это прекрасно, когда руководитель устраивает праздник для сотрудников», – сыронизировал режиссер.
Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
Американский разведчик назвал способ образумить Зеленского
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Президент США Джо Байден может повлиять на президента Украины Владимира Зеленского, пригрозив отказом помогать Киеву, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.
«Это можно прекратить сегодня же, если президент Байден возьмет трубку и позвонит Зеленскому», – сказал он в беседе с RT.
Он назвал угрозу прекращения поставок оружия важным рычагом давления на Киев. Благодаря этому США, если бы хотели, могли бы остановить ВСУ от любого неоправданного или опасного решения, отметил эксперт, приведя в пример обстрел Запорожской АЭС.
Он также подчеркнул, что на сегодняшний день Запад не хочет как-либо критиковать Украину, а любые заявления об использовании Киевом мирного населения в качестве живого щита, например, мир «отрицает и отвергает».
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
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Жительницы Украины придумали «эротический способ» поддержки бойцов ВСУ
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Украинки решили «поддержать» бойцов ВСУ, создав Telegram-канал, куда отправляют свои обнаженные фото.
Украинки не нашли другого способа помочь бойцам ВСУ, которые сейчас находятся на передовой, кроме как создать эротический канал в мессенджере специально для военных, сообщает канал «Царьград» со ссылкой на издание Daily Star.
По данным журналистов, жительницы Украины создали Telegram-канал, который должен «поднять боевой дух военных». В него украинки отправляют свои эротические фотографии, предназначенные для бойцов ВСУ.
Отмечается, что ежедневно загружают до сотни откровенных снимков и видео. Автором канала они называют 39-летнего психолога из Киева. Она заявила, что эту идею ей в шутку подал друг, который сейчас на фронте.
«Он пошутил: «Почему бы девушкам не поддержать солдат, присылая свои фотографии в обнаженном виде, это нас очень воодушевит». Я подумала: «Вау! Это хорошая идея», – заявила она о создании чата.
Отметим, в июле инспекция украинского штаба выявила низкий моральный дух бойцов и исчезновение оружия в Артемовске.
Между тем на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с требованием легализовать проституцию в стране.
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Во Франции заявили о новой тактике Пентагона на Украине
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Пентагон применил на Украине новую тактику найма контрактных «помощников» для участия в конфликте, пишет журнал Causeur со ссылкой на французский военный источник.
По его словам, американская армия «была рядом с ВСУ» с самого начала боевых действий, передает РИА «Новости».
«Правда, это были не настоящие американские солдаты, а выполняющие их роль контрактные «помощники». Впервые Пентагон применил такую тактику именно на Украине: он как бы проводит «аутсорсинг», ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях на Украине», – рассказал источник.
Собеседник издания уточнил, что такого рода наемники действуют «повсюду, на всех полях сражений».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Американцы обрушились на Зеленского после фото с голливудской актрисой
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Читатели американской газеты New York Post негативно отреагировали на встречу президента Украины Владимира Зеленского и американской актрисы Джессики Честейн 7 августа.
Украинский лидер опубликовал совместное фото с голливудской звездой в своем Telegram-канале.
«Пока Зеленский занимается торговлей оружием и людьми, отмыванием денег, у него еще есть время встречаться с известными персонами со всего мира», – передает РИА «Новости» слова одного из пользователей.
«Скажите мне еще раз, почему мы посылаем Зеленскому миллиарды долларов из наших налогов, пока он занят развлечением актрис посреди зоны боевых действий?» – задался вопросом другой комментатор.
«Я перехожу на другую сторону. Снять все санкции с России и заставить Украину сесть за стол переговоров», – призвал еще один пользователь.
«Разве у него нет более важных дел, чем встречи с известными людьми?» – заключили читатели газеты.
Ранее американские СМИ раскритиковали Зеленского за отношение к проблемам США.
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Шакил О'Нил призвал Грайнер изучать российские законы
Легендарный центровой, четырехкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил высказался о виновности баскетболистки и соотечественницы Бриттни Грайнер в уголовном деле о контрабанде наркотиков, сообщили СМИ.
«Грайнер нарушила закон России? Я скажу, что нужно ждать, пока ты не вернешься домой. Да, у нас то, за что наказали Грайнер, легально. Но дождись момента, когда окажешься дома. Знай, где ты находишься, и знай их законы. Подобное происходит везде и постоянно», – передает «Чемпионат» слова О'Нила.
Ранее Джо Байден пожаловался на «неправомерное» содержание под стражей в России гражданки США Бриттни Грайнер и на «неприемлемый» приговор ей. Напомним, что российский суд в четверг признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков в нашу страну. Судьи приговорили американку к девяти годам.
Байден пообещал: власти США применят «все возможные средства», чтобы вернуть на родину Грайнер и другого американца, отбывающего срок в России – Пола Уилана. В середине июня Мосгорсуд признал этого бывшего морпеха виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
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Стало известно о новой волне репрессий в Николаеве
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«Николаевские власти понимают, что местное население поддержит приход России на эту территорию. И сейчас Киев пытается превентивно «вычистить» таких людей», – заявила газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер, комментируя сообщения о поквартирных обходах в Николаеве. Таким образом СБУ пытались найти нелояльных украинской власти жителей.
«В окрестностях городах постоянно идут боевые действия. Сейчас там очередное обострение, поскольку ВСУ сосредоточили здесь огромные силы. И в ожидании наступления российской армии они пытаются занять плацдарм на другой стороне реки Ингулец», – рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«В Николаев постоянно прибывает все больше украинской военной техники. Россия же уничтожает ее ракетными ударами. Дело в том, что в городе много промышленных зон. И боевики используют их в качестве баз для танков и артиллерии. Ежедневно по объектам прилетает порядка 20 ракет», – добавила собеседница.
Эксперт также обратила внимание на комендантский час, который был введен в городе в период с пятницы до утра понедельника. «Закрытие города лишний раз подтверждает, что Николаев все еще остается центром расположения войск Украины. На протяжении этих трех дней там постоянно производилась передислокация частей. Вероятно, стоит ожидать нового обострения», – предположила она.
«Комендантский час также использовался николаевскими властями для отлова лояльных России людей. Все это началось после заявлений местных политиков о том, что в городе много «коллаборантов», ждущих прихода России. Конечно, нельзя сказать, что проверки проводились в каждой квартире. Дело в том, что на обход одного областного центра потребовались бы десятки тысяч силовиков», – отметила Шеслер.
«Поэтому они приходили к тем, на кого ранее донесли, условно говоря, соседи. СБУ и полиция проверяли телефоны, ноутбуки, искали российские контакты, выявляли тех, кто передавал информацию о месте дислокации ВСУ. Это явно свидетельствует о нарастающей новой волне репрессий в отношении местного населения», – считает эксперт.
«Николаев вообще является одним из самых ярких примеров того, как на Украине проводятся репрессии. Там задерживаются даже те, кто на протяжении длительного времени выступал просто за хорошие отношения с Москвой, признавал героев ВОВ, участвовал в «Бессмертном полке». Это говорит о том, что репрессии сейчас затрагивают не политических оппонентов, а простых людей, которые не поддерживают власть Зеленского», – добавила правозащитница.
«Киев понимает, что уже есть целый ряд освобожденных городов, которые поддерживают и приветствуют Россию. И николаевские власти сейчас хотят превентивно вычистить всех, кто бы склонялся в сторону Москвы», – заключила Шеслер.
Ранее глава Николаевской области Виталий Ким ввел комендантский час в период с вечера 5 августа до утра 8 августа. Предполагалось, что в это время местные жители смогут выгуливать собак и гулять с детьми на детских площадках, однако при этом необходимо иметь документы, подтверждающие личность, передает ТАСС.
Объявляя о планах, Ким сообщил, что это время будет использоваться в том числе для поиска нелояльных Киеву граждан. «Я подозреваю всех», – отметил Ким в интервью газете Telegraph.
Как позже рассказала глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, все три дня по квартирам местных жителей ходили сотрудники СБУ. «Проверяют каждую, проверяют документы и мобильные телефоны – проверяют всё», – сказала она.
Между тем в Николаеве на нижних и верхних этажах некоторых многоквартирных жилых домов в районе Херсонского шоссе ВСУ разместили огневые позиции и склады боеприпасов. Под предлогом якобы обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева. Боевики также разместили опорный пункт в одной из школ города, рассказал он.
Напомним, эксперты высказывают мнение, что в ближайшее время можно ожидать активизации боевых действий в районе Николаева.
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В Конгрессе назвали военную «помощь» Украине мошенничеством
Член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) подвергла критике предоставление Украине военной помощи, она прокомментировала документальный фильм телекомпании CBS, в котором говорилось, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.
«Скольких людей называли российскими ботами за то, что они говорили ровно то же самое с марта? Теперь, когда CBS показал это, то это совершенно нормально. Как бы там ни было, я рада, что факты сейчас стали известны. Большая часть помощи Украине – это мошенничество», – передает ТАСС слова Бойберт.
Фильм в субботу прокомментировала и другая республиканка из Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (от штата Джорджия). «Это одна из причин, по которой я голосовала против [предоставления военной помощи Киеву]. Она (помощь ) никогда не была связана с украинским народом», – заявила Грин.
Ранее руководитель занимающейся передачей военной помощи украинской стороне неправительственной организации Blue-Yellow, которая базируется в Литве, Йонас Охман сообщил CBS, что только около 30% поставок «достигает конечного пункта назначения».
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Европу уличили в намерении отнять газ у развивающихся стран
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В попытке отказаться от поставок из России Европа отбирает газ у развивающихся стран, провоцируя там энергетический кризис, пишет обозреватель газеты Handelsblatt Матиас Пир.
По его словам, проблемы с электроснабжением уже наблюдаются в Бангладеш и Пакистане, сообщает РИА «Новости».
«Желая освободиться от зависимости от российского газа, ЕС вызывает массовые потрясения на мировых энергетических рынках, что особенно сильно ударяет по бедным странам», – отметил Пир.
Автор публикации подчеркнул, что желание Европы найти альтернативные источники не должно осуществляться путем отвлечения энергоресурсов из других частей мира. Пир считает, что действия стран Европы усугубляют страдания миллионов людей в развивающихся странах.
Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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СВР констатировала «распродажу» Украины соседям из Польши
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Украинские власти продолжили «распродажу» страны, приоритет в этом вопросе отдается соседям из Польши, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.
«Становится все очевиднее, что речь идет не только о возможности введения «польских миротворческих сил» в западные районы этой страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства», – говорится в публикации на сайте СВР.
Ведомство указало, что в первую очередь речь идет о сельскохозяйственном производстве, польские компании скупают продукцию украинских производителей по заниженным ценам, что в некоторых случаях ведет к банкротству предприятий.
«Затем предполагается скупить их активы и земли по «бросовым» ценам. Это можно проиллюстрировать, например, фактами приобретения ячменя нового урожая по 30 долларов за тонну, что почти в пять раз дешевле реальной стоимости этого продукта», – указали в СВР.
Также польские инвесторы вкладывают деньги в транспортную инфраструктуру и другую логистику для беспрепятственного вывоза продовольствия в Европу и на другие рынки, где цены на эту продукцию гораздо выше.
«Реализации этих устремлений Варшавы способствует созданная Киевом новая юридическая база – принятые Верховной радой в конце июля текущего года закон об особых гарантиях для граждан Польши и закон о приватизации, допускающий продажу украинских промышленных предприятий с 50-процентной скидкой», – подчеркнули в СВР.
В службе заключили, что действующие украинские власти приступили к «распродаже» страны, отдавая приоритет в этом соседям из Польши.
Ранее сообщалось, что проект украинского закона предполагает предоставление гражданам Польши на Украине права трудоустройства без гражданства, права на госрегистрацию как налогоплательщика, соцзащиту, включающую право на обеспечение в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности.
В конце июля украинский парламент принял проект закона об особых гарантиях для польских граждан.
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ВСУ обстреляли строителей на Антоновском мосту в Херсоне
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, повредив технику строителей, восстанавливавших переправу после обстрелов. Возобновление движения в результате откладывается, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Удар был нанесен по мосту. Сгорела будка строителей, которые делали мост, часть техники – бетономешалка. Ничего в этом страшного нет, просто несколько затянется открытие моста», – передает ТАСС слова Стремоусова.
Он уточнил, что возобновить движение по Антоновскому мосту ранее планировали 10 августа. «Никто не пострадал, но на мосту есть дыры очередные. Надо латать, будем делать», – добавил Стремоусов.
Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны в ночь на четверг отразила очередную попытку украинских военных нанести удар по Антоновскому мосту через Днепр, который связывает город Херсон с областью.
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Целующиеся Зеленский и Макрон стали героями гей-парада в Амстердаме
Большое фото целующихся президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона повесили на самом видном месте во время проведения гей-парада в Амстердаме.
Во время проведения гей-парада в Амстердаме прохожие увидели большое фото целующихся Макрона и Зеленского. Оформленное в розовых тонах изображение было помещено в рамку и повешено на стену здания на видном месте. Видео с парада разместил в своем Telegram-канале российский телеведущий Владимир Соловьев.
«Главные герои гей-парада в Амстердаме – целующиеся Зеленский и Макрон», – так прокомментировал фото и видео журналист.
Напомним, само фото было сделано в Киеве на совместной пресс-конференции во время визита Макрона в украинскую столицу. Тогда французы высмеяли целующихся президентов, отметив, что те больше похожи на пару извращенцев, чем на политиков, которые встретились на фоне боевых действий.
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Минобороны: Режимом Зеленского совершен акт ядерного терроризма
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7 августа режимом Зеленского совершен новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Около 12.40 украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища, осуществлен обстрел Запорожской АЭС. В результате украинского обстрела была повреждена высоковольтная линия «Каховская», обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии», – отметил Конашенков.
Прибывшим пожарным расчетом задымление удалось ликвидировать.
«Для предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции мощность 5-го и 6-го энергоблоков была снижена до 500 МВт», – сообщил представитель Минобороны.
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Дипломаты посольства России в США обратили внимание на развернувшуюся в американских СМИ кампанию по дезинформации с целью приписать России ответственность за ситуацию с Запорожской АЭС. В итоге посольство России призвало США перестать «горланить русофобские измышления».
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Минобороны: Нацформирование «Кракен» утратило боеспособность
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В результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников, утратило боеспособность нацформирование «Кракен». Для восполнения потерь командиры нацистского формирования безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей Харькова, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов высокоточных ракет воздушного базирования в районе Харькова поражены пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих и 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники. В районах населенных пунктов Белогорка Херсонской области и Павловка Николаевской области ударами ВКС России по боевым позициям 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате удара ВКС России в районе Новополтавки Николаевской области уничтожено до 30 военнослужащих и пять единиц автомобильной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ», – отметил Конашенков.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
«За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе оперативно-тактической группы ВСУ «Соледар» в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах. Уничтожены склады с боеприпасами 66-й, 110-й механизированных и 56-й мотопехотной бригад в районе населенного пункта Водяное, пять складов боеприпасов ВСУ в районах Красногоровки, Новомихайловки и Артемовска, а также склад горючего в районе Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР).
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Очеретино, батарея самоходных артиллерийских установок «Акация» в районе Красное, а также боевые машины американских реактивных систем залпового огня «Хаймарс» в районе Краматорска. Кроме того, подавлено: три взвода РСЗО «Град» в районе населенных пунктов Кодема, Маяки и Адамовка, четыре артиллерийских взвода орудий «Мста-Б», а также два взвода орудий «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск, Веселое, Дзержинск, Максимильяновка и Антоновка ДНР. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кирилловка, Мандрыкино, Крапивницкое ДНР, Барвенково, Долгенькое, Савинцы Харьковской области и Барвинок Херсонской области. Перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты «Точка-У» в районах населенных пунктов Прудянка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области.
Кроме того, сбиты в воздухе 19 реактивных снарядов американской системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Сухая Каменка Харьковской области, Мелитополь Запорожской области и Антоновка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 263 самолета, 145 вертолетов, 1708 беспилотных летательных аппаратов, 363 зенитных ракетных комплекса, 4269 танков и других боевых бронированных машин, 791 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3276 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4774 единицы специальной военной автомобильной техники», – перечислил представитель Минобороны.
В конце июля Минобороны сообщало, что ВКС России уничтожили до 350 националистов «Кракена» в Харькове .
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Украинцы раскритиковали статью о своем языке в американском СМИ
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Украинские пользователи Twitter раскритиковали публикацию в журнале The Wall Street Journal, посвященную статусу украинского языка.
Украинцы потребовали извинений, передает РИА «Новости».
В материале отмечается, что украинский язык на протяжении нескольких десятилетий высмеивался как ненастоящий, и на нем говорили общались лишь необразованные сельские жители. Сейчас Киеву насаждают украинскую культуру. Украинцы обвинили автора статьи в дискриминации.
«Эта статья демонстрирует типичную для Запада невежественность и легкомыслие. Ваша риторика должна популяризировать украинскую культуру, а это что?» – написал один из комментаторов.
«Вы взяли новую планку. Используете стереотипы вместо того, чтобы провести реальное исследование», – добавил в ответ другой.
«Вы ксенофобы, если называете украинский языком необразованных селян», – возмутился читатель WSJ.
«Требую извинений», – обратился к журналистам украинец.
Сейчас украинский язык имеет в стране статус государственного.
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