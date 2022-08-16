В США спрогнозировали катастрофические последствия ядерной войны с Россией

В случае полномасштабной ядерной войны между Россией и США могут погибнуть более 5 млрд человек, к такому выводу пришли ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси по итогам проведенного исследования.

«По нашим оценкам, более 5 млрд человек могут умереть в результате [начала] ядерной войны между США и Россией, что подтверждает необходимость глобальной кооперации для ее предотвращения», – приводит РИА «Новости» мнение американских ученых, опубликованное в журнале Nature Food.

Как утверждается в исследовании, война Соединенных Штатов и их союзников с Россией может привести к использованию более 90% имеющегося в мире ядерного арсенала, результатом чего станет выброс в атмосферу более 150 тераграмм (более 165 млн тонн) сажи, что в свою очередь вызовет ядерную зиму по всей планете.

При этом, по мнению авторов материала, непосредственно от взрывов ядерных снарядов могут погибнуть 360 млн человек, в то время как более 5 млрд «станут жертвами голода» после катастрофы. «Остаток населения будет обеспечен минимальным объемом пищи, необходимым для выживания, из расчета 1911 килокалорий в сутки, но без возможности международной торговли», – утверждается в докладе.

«В случае [начала] ядерной войны, бомбы, нацеленные на города и промышленные территории, приведут к огненным бурям, выбросам значительных объемов частиц горения в верхние слои атмосферы, которые распространятся по всей планете и приведут к ее быстрому остыванию. Эти загрязнения вызовут десятилетия нарушений в земном климате и скажутся на системах производства пищи на поверхности и в океанах», – отмечают авторы.

Ранее Москва предупредила о риске столкновения ядерных держав из-за шагов США по втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса.

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