В Крыму отреагировали на планы Киева «ударить по мосту»

Депутат Госдумы Дмитрий Белик увидел в заявлении Украины о намерении нанести удар по Крымскому мосту симптомы белой горячки, а глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал планы Киева безумием.

«Я знал, что среди украинских политиков преобладает не трезвое мышление, а белая горячка. Именно в этот период у них возникают видения о наступлении до Москвы, подрыве Крымского моста, освобождении Херсонской и Запорожской области, а российской армии приходится выступать в роли санитаров и проводить зачастую болезненные, но необходимые процедуры», – цитирует РИА «Новости» Белика.

По его словам, заявление Гончаренко напоминает разговор душевнобольных пациентов из повести «Палата № 6».

«Крымский мост – это стратегический объект, который защищен несколькими линиями противоракетной обороны и современными комплексами, в том числе радиолокационными», – напомнил депутат.

Белик подчеркнул, что в сторону моста можно выстрелить в теории, но попасть настолько маловероятно, что даже самые ярые антироссийские эксперты не верят в успех этого «безнадежного дела».

Согласен с Беликом и глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он назвал безумием заявление Украины о планах нанести удар по Крымскому мосту.

«Мечтать не вредно, но очень опасно. Еще раз убеждаемся в безумии, которым страдают государственные чиновники на Украине и их кураторы. Но они должны понимать, что никто из преступников забыт не будет. Политика нацизма и ненависти вернется к ним бумерангом», – заявил Гемпель.

Он напомнил, что российская армия и флот в состоянии обеспечить защиту Крымского моста и безопасность полуострова.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы уничтожения Крымского моста.

До этого советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого. Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».

Политолог Андрей Кортунов прокомментировал газете ВЗГЛЯД переговоры Киева и Лондона об уничтожении Крымского моста.