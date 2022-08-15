Мишустин поручил вдвое сократить площадь лесных пожаров за пять лет

Российское руководство должно сократить вдвое площадь пожаров на землях лесного фонда за пять лет, такую цель поставил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании в Якутске по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

«Главная задача – как минимум вдвое сократить площадь пожаров на землях лесного фонда по сравнению со значениями за предыдущие пять лет. Это должно стать для вас ориентиром», – цитирует Мишустина ТАСС.

Также глава правительства напомнил, что президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий обязанность должностных лиц регионов обеспечить сокращение площади лесных пожаров на их территориях.

«Борьба с лесными пожарами – это прежде всего обязанность региональных властей. <...> Федеральный центр предоставляет субъектам финансовые ресурсы и необходимую технику. У вас есть все, что требуется для эффективной организации такой работы», – заявил премьер.

Он указал, что в 2022 году площадь лесных пожаров сократилась вдвое по сравнению с 2021 годом, количество же пожаров сократилось на 15%.

Мишустин отметил, что в 2022 году вдвое увеличен объем выделенных средств регионам для тушения пожаров, показатель составил 14,2 млрд рублей.

«Эти средства позволили нарастить авиационный и наземный мониторинг территорий в зоне риска, в частности, привлечь больше специалистов к работе и повысить оперативность принятия решений. В 30 российских субъектах смогли ликвидировать очаги [возгораний] в первые же сутки – вот конкретный результат. Соответственно, в 13 [регионах] – не допустили их появления», – подвел итог премьер.

Напомним, в прошлом году ущерб от лесных пожаров составил 10,6 млрд рублей.