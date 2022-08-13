Россиян предупредили о 40-градусной жаре

Антициклон из Европы принесет на выходных в ряд регионов Поволжья и юга России жару до 37 и даже до 40 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, обширный антициклон сейчас продвигается с запада на восток, на территорию России, его влияние будет «очень мощное и обширное».

«Гребень антициклона, который перемещается с запада, будет спокойно распространяться, но фундаментально устанавливаться на европейской части России. В выходные столбик термометра будет стремиться к 30-градусной отметке. Жаркая погода возвращается в центр европейской России», – сказал Вильфанд РИА «Новости».

По его словам, также будет повышаться и ночная температура. К выходным она достигнет 15-16 градусов.

«Жаркая погода будет распространяться и на юго-восток европейской России, и в Поволжье, и на Урал. Температура в Волгоградской, Астраханской областях, на востоке Ставрополья будет достигать очень высоких температур – 37-38 градусов, а в Калмыкии – даже до 40 градусов», – добавил Вильфанд.

К концу недели на юге Ростовской области, в Краснодарском крае тоже установится жара – 37-38 градусов, в континентальных районах Крыма – 35-37 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей об аномальной жаре.