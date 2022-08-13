Эстония пожаловалась на проблему выдачи виз другими странами ЕС россиянам

У властей Эстонии вызывает беспокойство то, что в страну могут въехать россияне, которые получили визы в других государствах ЕС, заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс.

Ляэнеметс отметил, что с 18 августа начнет действовать запрет на въезд в Эстонию россиян с шенгенскими визами, выданными самой Эстонией. «Беспокойство вызывает то, что в Эстонию могут въехать, ну, не знаю, 131 тыс. человек, получивших визы в других государствах Европы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

По мнению Ляэнеметса, такие россияне, «которые будут следовать транзитом», являются «более серьезным вызовом». Он отметил, что «закрыть границы внутри Шенгенского пространства» трудно, так как «это создаст проблемы для самих жителей Эстонии». Ляэнеметс считает, что «разумнее сделать это сообща с другими странами ЕС». Возможность запрета въезда в Эстонию гражданам России с шенгенскими визами, выданными в других странах ЕС, правительство обсудит на следующей неделе.

Напомним, власти Эстонии приняли решение, в соответствии с которым гражданам России, имеющим выданную республикой шенгенскую визу, будет закрыт въезд на территорию Эстонии.