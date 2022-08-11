Систему охраны периметра «Прометей» решили показать на «Армии-2022»

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11 августа, четверг | Последнее обновление — 15:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эстония решила закрыть границы для россиян с шенгенскими визами
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Когда писатель Дмитрий Быков и ему подобные говорят о «конце», «ужасе», «пробитом дне», «пропасти», «черной яме истории» и тому подобном, они абсолютно правы. Мы действительно наблюдаем конец либерального нарратива. Но это конец самих либералов, не России.
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Чтобы достойно пережить опыт эмиграции либо вовсе отказаться от него, нужно любить свою родину и понимать, что вместе с родиной против ее врагов успеешь больше, чем с врагами против родины.
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Похоже, что в августе на российско-украинском фронте все же произойдет сражение, которое определит дальнейший ход событий на Украине.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Систему охраны периметра «Прометей» решили показать на «Армии-2022»
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На форуме «Армия-2022» АО «НПО «Электромашина» впервые покажет систему охраны периметра «Прометей», которая является стационарной модификацией новейшего дистанционно управляемого боевого модуля «Охотник», сообщает пресс-служба научно-производственного объединения.
«Новинкой этого года от «Электромашины», также разработанной на основе первоначального варианта «Охотника», который дебютировал на «Армии» еще в 2018 году, станет система охраны периметра «Прометей» с боевыми модулями», – передает ТАСС со ссылкой на релиз.
«Прометей» создан для охраны периметра особо охраняемых объектов силовых ведомств и спецпредприятий.
Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» продемонстрирует на форуме «Армия-2022» модели гусеничных и колесных машин для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук», «Тор» и радиолокационной станции (РЛС) артиллерийской разведки «Зоопарк».
В Соледар и Артемовск зашли силы ДНР
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В Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне идут бои, сообщил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.
Ранее офицер ВСУ рассказал о подземных укрытиях времен СССР под Соледаром.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
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Захарова объяснила Трасс то, что та «понять не в состоянии»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила главе британского МИД Лиз Трасс спросить у посла США о причинах, побудивших Китай начать учения вокруг Тайваня.
«Лиз Трасс: Великобритания призывает Китай в срочном порядке разрешить все разногласия вокруг Тайваня мирными способами, без угрозы применения силы или принуждения. Я дала указание официальным лицам вызвать посла Китая, чтобы он объяснил действия его страны. Сама глава британского МИД понять не в состоянии.
Объясняю: Китай неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси состоится. Если кого и вызывать в МИД Британии, так это посла США. Ибо действия Пелоси, кроме как провокацией никто не называет», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что НОАК будет «регулярно» проводить учения к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива.
Напомним, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.
Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан заявил, что Китай должен прекратить «играть мускулами» и «подрывать мир в регионе».
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Стало известно о неэффективности американских Javelin на Украине
Американские Javelin оказались неэффективны в боевых действиях на Украине, следует из документов компании Raytheon, которая производит эти ПТРК.
Из материалов следует, что эффективность Javelin «отличается от заявленной»: из 11 пусков лишь три поразили стационарную цель. Дальность выстрела ПТРК может составлять до 5 км, следует из открытых данных, но внутренние документы показали, что она в два раза ниже, сообщает Telegram-канал RT.
Ранее в опроснике Raytheon, который заполняли прошедшие Ирак и Афганистан военные США, указано, что треть попыток выстрелить из Javelin «сопровождалась проблемами».
Ранее сообщалось, что ВСУ бросили склад с Javelin и NLAW в Харьковской области.
Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей.
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Генерал Балуевский рассказал о революции в артиллерии
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Простые китайские коммерческие квадрокоптеры произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, заявил бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России (2004–2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.
«Простые коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для нее проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня», – передает РИА «Новости» авторское предисловие Балуевского к вышедшей книге ЦАСТ «Чужие войны – новая парадигма».
Как отметил генерал, при корректировке с помощью постоянно висящего над районом цели беспилотника стало возможным применение артиллерии с обычными снарядами с точностью и эффективностью, сопоставимой со стрельбой высокоточными боеприпасами. В том числе резко снизилось требуемое для поражения число снарядов и орудий.
«Это, по иронии, способствовало возвращению (скорее всего, все же временному) традиционной артиллерии на пьедестал бога войны в значении, сопоставимом с ее значением в годы Первой мировой войны. Как справедливо выразился один из обозревателей, квадрокоптер Mavic китайской компании DJI стал подлинным символом современной войны в принципе», – добавил он.
По мнению Балуевского, то же самое можно сказать и о простых и недорогих БЛА самолетного типа, таких как «Орлан-10» отечественного производства, дополнительным преимуществом которых является оснащение бензиновыми двигателями вместо электрических, что значительно увеличивает продолжительность нахождения в воздухе.
«Нет сомнений, что интеграция БЛА с высокоточными средствами поражения еще не исчерпала возможности», – заверил экс-начальник Генштаба.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что Донбасс стал полем битвы российских и западных дронов, так как все чаще там применяют современные технологии и методы ведения войны, и разбиралась, насколько правдив недавний отчет Киева об успехе испытаний своего нового боевого БПЛА.
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Силовики раскрыли подрывной украинский центр в Херсоне
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В Херсоне изобличили подрывной аналитический центр киевских властей, он занимался противодействием интеграции с Россией, сообщил представитель российских силовых структур.
Заведующий сектором региональных исследований сотрудник центра Александр Максименко в беседе с российскими силовиками рассказал о методах противодействия интеграции с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника.
По словам Максименко, аналитическая группа работала до конца июня 2022 года. Она готовила документы для украинского президента Владимира Зеленского. В центре работали сотрудники спецслужб, в том числе Службы внешней разведки Украины.
«В нашем центре возникла идея о написании аналитической записки в офис президента «О противодействии интеграции Херсона в состав РФ». Я писал в этом документе, что нужно, чтобы максимально долго работало казначейство, чтобы не бросали людей и финансировали максимально долго бюджетников и всех, кто здесь находится, чтобы на максимальное время оттянуть процесс интеграции», – поделился Максименко. В документах центра говорилось, что пенсии и выплаты бюджетникам начали выплачивать российские власти.
Сотрудник центра объяснил, что пошел на сотрудничество с российскими силовиками добровольно, также он предоставил все имеющиеся данные.
Ранее сотрудники одного из российских силовых ведомств при поддержке бойцов ОМОНа «Юг» обнаружили в Херсоне огневую позицию украинских диверсантов, подготовленную для обстрела на дороге гуманитарных конвоев.
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В Минобороны заявили о планах Киева провести карательную операцию в Харькове
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Власти Украины планируют провести в Харькове карательную операцию, чтобы выявить лояльных к России граждан, которых планируют пытать, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Достоверно известно, что в ближайшее время киевский режим под предлогом якобы поиска корректировщиков ударов авиации и артиллерии российских Вооруженных сил планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для проведения очередной масштабной карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России», – сказал Мизинцев, передает Telegram-канал российского военного ведомства.
Основанием для задержания могут стать обнаруженные в телефонах истории звонков и СМС-сообщения на российские номера, переписки в мессенджерах с осуждением действующей украинской власти.
«Задержанные граждане будут подвергаться угрозам физической расправы над членами их семей, насилию и пыткам, как это уже происходило в Одессе, Николаеве, Славянске, Сумах, Чернигове и в ряде других населенных пунктов», – добавил генерал.
Также генерал сообщил, что в Дружковке на территории частных домовладений (ул. Казацкая) подразделения ВСУ разместили тяжелую технику, а в жилых домах оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов. Это же сделали в Северске и Пивничном. При этом эвакуация местных жителей не проводилась.
Ранее украинские власти отдали приказ организовать карательные рейды в Николаеве для выявления пророссийски настроенных граждан.
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Советский диссидент обвинил Украину в заработке на крови
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Известный советский диссидент Александр Подрабинек в открытом письме Владимиру Зеленскому раскритиковал инициативу украинского президента запретить въезд россиянам в страны Запада.
Подрабинек заявил, что с восхищением наблюдал за приходом Зеленского во власть и за его первыми шагами, его восхитили «открытость, доброжелательность», которые давали надежду на «успешный отрыв Украины от советского наследия». Письмо опубликовано в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в России).
По его словам, все эти впечатления были «если не разрушены, то подвергнуты сомнению» после интервью Зеленского газете The Washington Post, где тот призвал страны Запада запретить въезд всем россиянам и отправить в Россию обратно тех, кто там находится.
«Иначе говоря, вы предлагаете Западу опустить «железный занавес» на границах с Россией. Так это ровно то, что на протяжении многих десятилетий отличало СССР от свободного мира», – подчеркнул диссидент.
Он отметил, что Зеленский попрекнул Грецию в зарабатывании денег на российском туризме и «заработке на крови». Подрабинек напомнил, что вся Европа греется газом из России. «И еще не забудьте, что Украина тоже находится в торговых отношениях с Россией, продолжая <...> продавать военному противнику услуги своей газотранспортной системы. Именно через Украину поставляется газ на Запад. Это разве не заработок на крови?» – написал Подрабинек.
Напомним, Зеленский в интервью заявил, что всем россиянам должны запретить въезд в страны Запада, даже если речь идет о тех, кто покинул страну в знак протеста против действий российских властей. По его мнению, необходимо «призвать к ответственности все население» России. Россияне, считает он, «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил слова Зеленского с идеями Адольфа Гитлера.
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Советник главы офиса Зеленского Арестович решил стать президентом Украины
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович планирует баллотироваться в президенты Украины, если Зеленский не пойдет на второй срок.
«Арестович заявил о намерении баллотироваться в президенты, если Зеленский не пойдет на второй срок», – передает РИА «Новости» сообщение украинского телеканала «Пятый».
Как ранее сообщал «Ридус», советник главы офиса президента он будет баллотироваться на пост главы государства в случае, если Владимир Зеленский не пойдет на второй срок. «Все говорят про мой безумный рейтинг. Но мой рейтинг – это рейтинг президента, я себя от президента не отделяю… Если он пойдет на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать, ни в коем случае, это технически невозможно», – заявил Арестович.
«Боевой дух» Арестовича до этого отметили в Кремле, комментируя его слова о том, что «Западу и миру нужна хорошая встряска» через активизацию конфликтов вокруг Тайваня, Косова и других точек для того, чтобы избавиться от иллюзий.
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В Молдавии признали отсутствие денег для платежа Газпрому в августе
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Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан признал, что компания не сможет заплатить Газпрому авансом за газ, потребленный в августе, у компании сейчас недостаточно для этого денег.
«Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить – это однозначно. Мы обратились к поставщику с запросом об отсрочке по платежам, но не получили ответа», – сказал Чебан в интервью изданию Newsmaker.md, сообщает «Интерфакс».
Он надеется, что с 1 октября, в соответствии с контрактом, будет применяться другая формула ценообразования, за счет чего закупочная цена существенно снизится.
«При существующей методологии расчета тарифов не вижу, как мы можем просить повышать его. Даже если мы будем просить повышения тарифа, Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) все равно будет утверждать тариф по среднегодовой цене. Единственное, что сейчас может нам помочь, – это отсрочка и перенос выплаты этой суммы на четвертый квартал. Объемы потребления газа в августе не такие большие. Я думаю, что это должны принимать во внимание все акционеры. Тем более что со стороны правительства есть понимание и готовность отсрочить нам платежи по выплате НДС в бюджет», – заключил Чебан.
Напомним, Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный Национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.
ВСУ передислоцировали штаб из Артемовска
Разведка Луганской народной республики отмечает передислокацию штаба украинских военных из Артемовска в Краматорск, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Отмечена передислокация штаба ВФУ, базирующегося в населенном пункте Артемовск. Офицеры управления, начальники служб и командный состав переведены в защищенный пункт управления, находящийся в Краматорске», – написал он в своем Telegram-канале.
Накануне сообщалось, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне шли бои.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии.
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Посольство России в Исландии потребовало извинений от местной газеты за оскорбление флага
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Посольство России в Рейкьявике потребовало извинений от исландской газеты «Фреттабладид» за оскорбление российского флага в одной из публикаций и напомнило изданию, что в стране действует уголовная ответственность за оскорбление иностранных государственных символов.
В заявлении дипмиссии отмечается, что в посольстве «обратили внимание на интервью В. Гуннарссона с фотографией, на которой некто попирает ногами государственный флаг Российской Федерации, и с подписью о якобы «новом применении российского флага» украинцами».
«Рассматриваем сам факт публикации такой фотографии в центральном печатном издании Исландии как проявление неприкрытого неуважения к Российской Федерации и ее государственной символике. Хотели бы напомнить руководству газеты «Фреттабладид», что исландское правительство пока не отменило действие статьи 95 Уголовного кодекса Исландии, которой за публичное оскорбление иностранных государственных символов предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы», – передает РИА «Новости» заявление дипмиссии.
Подчеркивается, что посольство «ожидает от редакции газеты «Фреттабладид» официальных извинений за публикацию материалов, оскорбляющих государственный символ Российской Федерации».
Ранее посольство России в Германии направило ноту протеста в МИД ФРГ в связи новыми актами вандализма в отношении советских памятников в Потсдаме, в Нойбранденбурге и Зюре и призвало власти принять «исчерпывающие меры», чтобы не допустить повторения инцидентов.
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ВС России уничтожили половину состава двух украинских бригад на Артемовском направлении
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В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: двадцать пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, восемь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Зайцево, Новоселка, Очеретино, Водяное Донецкой народной республики (ДНР) и Трудовое Запорожской области.
Уничтожены: склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Краматорска, а также 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники», – отметил Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: три взвода реактивных систем залпового огня «Град», два артиллерийских взвода орудий «Акация» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское ДНР», – перечислил представитель Минобороны.
«Истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-24 в районе города Никополь Днепропетровской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бригадировка, Граково, Сулиговка, Андреевка, Бабенково, Заводы и Липчановка Харьковской области. Кроме того, в районе города Лисичанска в воздухе перехвачено четыре снаряда реактивной системы залпового огня», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 146 вертолетов, 1727 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4287 танков и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4820 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что в районе Песков уничтожена 56-я бригада ВСУ.
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Молдавия подписала контракт об аудите долга перед Газпромом
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Молдавия заключила контракт о проведении независимого аудита долга «Молдовагаза» перед Газпромом с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co, проверка будет завершена до 30 января 2023 года, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.
«Агентство публичной собственности подписало договор о приобретении услуг по проведению независимого финансового и юридического аудита долга «Молдовагаз» перед Газпромом и «Факторинг-Финанс» с компаниями Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии и Forensic Risk Alliance & Co из Великобритании», – написал он в своем Telegram-канале.
Спыну уточнил, что обе компании обязуются провести аудит долгов за газ, поставленный в Молдавию, до 30 января 2023 года.
По его словам, контракт был заключен процедурой прямых переговоров в соответствии с положением комиссии по чрезвычайным ситуациям от 13.07.2022.
Ранее глава компании Вадим Чебан признал, что компания не сможет заплатить Газпрому авансом за газ, потребленный в августе, у компании сейчас недостаточно для этого денег.
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Назван способ ответить Латвии на признание России «спонсором терроризма»
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«Если Латвия называет нас «страной-спонсором терроризма», тогда зачем она покупает наш газ? Пусть идут до конца и отказываются от него, а Москва может им в этом помочь», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович, комментируя решение латвийского Сейма объявить Россию страной-спонсором терроризма.
«То, что Сейм признал Россию «страной-спонсором терроризма», – это уже международная история, которую качает группа государств, традиционно питающая к нашей стране наибольшую ненависть. Речь идет об Украине, которая была в числе первых, потом Литва, теперь вот Латвия. Они пытаются сделать так, чтобы подобные решения принимали страны, от которых в мире что-то зависит, – США и Западная Европа», – сказал калининградский политолог Александр Носович.
Эксперт также заметил, что это привычная для стран Прибалтики тактика. «Эти государства своим примером показывают, как вести по-настоящему антироссийскую политику. При этом сами они умалчивают о том, что фактически ведут двойную игру», – добавил он.
«На этой неделе та же Латвия возобновила поставки российского газа. При этом они неоднократно клятвенно обещали от него отказаться. И если Россия – страна-спонсор терроризма, то и Латвия, получается, тоже. Они же оплачивают наш газ. Газпром же не бесплатно его поставляет», – заметил собеседник.
«Так что если Рига хочет быть последовательной в своих убеждениях, то она должна от этих энергоресурсов просто отказаться окончательно. И пусть зимой отапливают страну хоть сосновыми шишками», – сыронизировал политолог.
«Россия же в силах их к этой принципиальности подтолкнуть. Москва в любой момент может отключить от трубы не только Латвию, но и всю Прибалтику. Учитывая тот факт, что нас называют страной-спонсором терроризма, терять уже нечего. Но это наглядно продемонстрирует и Германии, и Франции, и другим государствам, чем заканчиваются такие антироссийские выпады», – заключил Носович.
В четверг парламент Латвии объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». «Сейм принял заявление о целенаправленных военных атаках России на гражданские и общественные объекты, признающее насилие против мирных жителей терроризмом, а Россию как государство – спонсором терроризма», – сообщила пресс-служба сейма.
Из 67 голосовавших депутатов все выступили за, а 16 парламентариев (14 из партии «Согласие» и два беспартийных) отказались участвовать, сообщает РИА «Новости». Также в Латвии призвали страны Евросоюза «немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз» россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.
«Думаю, Россия примет ответные меры, указывающие Латвии на ее место, и меры эти будут для нее болезненные», – сказал в этой связи член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Москве следует принять самые жесткие дипломатические и экономические меры в качестве ответа на хамское поведение латвийских парламентариев, добавил депутат Госдумы Олег Морозов. «Латвия, в отличие от России, безусловно является государством, поддерживающим международный терроризм. Латвия признала террористический косовский режим, входила в число стран, выступающих за военное вмешательство в Сирии», – сказал он.
«Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», – заявила, в свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Разведка ЛНР уличила ВСУ в сжигании оставленных на поле боя тел наемников
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Бойцы разведывательного батальона Народной милиции ЛНР сообщили, что обнаружили обгоревшие тела украинских военных во время разведвыхода под городом Соледаром (ДНР).
По словам разведчиков, тела лежат рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов. По предположению луганских разведчиков, украинские военные облили тела топливом и подожгли при отступлении, передает РИА «Новости».
По мнению бойцов луганского подразделения, это останки иностранных наемников, воевавших за Киев, а сожгли их, чтобы затруднить идентификацию.
Ранее воюющий на стороне Киева снайпер из Испании рассказал, как иностранцы участвуют в военной операции за Украину, сколько получают за каждого убитого и как конфликт используют европейские наркоторговцы.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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