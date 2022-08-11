«Скопинский маньяк» признался в сокрытии убийства

Следственный комитет опубликовал видео допроса «скопинского маньяка» Виктора Мохова, где он признался, что помогал скрыть следы убийства, переносил ночью тело во двор заброшенного дома.

«Я слышу какие-то там звуки, удары какие-то. И после он заходит и говорит: «Ребята, я, по-моему... убил», – сообщил Мохов на допросе, видео размещено в Telegram-канале СУ СКР

На видео также показано место, где лежало тело. «Он здесь лежал двое суток... Взяли его и понесли... на Лермонтова», – рассказал «скопинский маньяк».

Напомним, по данным следствия, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе нашли тело местного жителя «с признаками насильственной смерти». Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе со своим знакомым перенес тело во двор заброшенного дома.

Сообщалось, что убийство произошло в доме Мохова, а сам он помогал переносить тело. СУСК по Рязанской области впоследствии сообщило о возбуждении уголовного дела об укрывательстве преступления.

70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу в начале марта 2021 года. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и был оштрафован на 1,2 тыс. рублей.